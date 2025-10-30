Лидеры ООН осуждают ужасные массовые убийства в Судане

$42.080.01
48.980.00
ukenru
16:50 • 13384 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
16:31 • 23706 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
30 октября, 15:59 • 18432 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
30 октября, 13:07 • 23115 просмотра
По всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света: что известно
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 50598 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:30 • 10166 просмотра
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
30 октября, 10:37 • 26713 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
30 октября, 10:10 • 24393 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Эксклюзив
30 октября, 08:02 • 27968 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
30 октября, 07:49 • 19115 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Спецоперация "Мстители II": Молдова и Украина задержали вербовщиков в российскую ЧВК "вагнер"Video30 октября, 12:12 • 3448 просмотра
Зеленский получил отчет разведки об ущербе рф от новых санкций в $50 млрд за год и настроениях в Китае30 октября, 12:42 • 11132 просмотра
Трамп намекает на крупную нефтегазовую сделку с Китаем после ослабления торгового конфликта30 октября, 15:14 • 17188 просмотра
В Кременчугском ТЦК прозвучали выстрелы, есть раненые - соцсети30 октября, 15:42 • 5344 просмотра
Принц Уильям и Кейт выиграли суд: французский журнал наказали за публикацию частных фото пары18:12 • 3926 просмотра
публикации
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 30 октября, 11:42 • 36484 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 50598 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине30 октября, 08:40 • 49894 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 111233 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 100736 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Антониу Гутерриш
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Великобритания
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор19:41 • 2540 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 41228 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 47611 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 71071 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 74754 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Дипломатка
Социальная сеть
Tesla Cybertruck

Лидеры ООН осуждают ужасные массовые убийства в Судане

Киев • УНН

 • 484 просмотра

Чрезвычайное заседание Совета Безопасности критикует убийства мирных жителей в Эль-Фашире.

Лидеры ООН осуждают ужасные массовые убийства в Судане

Дипломаты и высокопоставленные чиновники ООН, выступая в Совете Безопасности ООН, осудили массовые убийства, совершенные Силами быстрого реагирования в Эль-Фашере после того, как суданский город "вернулся в еще более темный ад" после захвата военизированной группировкой на выходных, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Распространенные сообщения об убийствах на этнической почве в последние дни побудили Великобританию, как представителя ООН по Судану, созвать экстренное заседание Совета Безопасности в Нью-Йорке в четверг.

Люди, бегущие из Эль-Фашера, прибывают в Тавилу после того, как город был захвачен ополченцами RSF в воскресенье.

"Ситуация просто ужасна", – заявила на заседании Марта Ама Акьяа Поби, помощница генерального секретаря ООН по вопросам Африки. "На прошлой неделе Управление ООН по правам человека задокументировало широкомасштабные и серьезные нарушения прав человека в Эль-Фашере и его окрестностях. К ним относятся достоверные сообщения о массовых убийствах в различных местах и казни без надлежащего судебного разбирательства во время обысков по домам, а также попытки гражданских лиц сбежать из города.

"Связь прервана. Ситуация хаотична". В этом контексте трудно оценить количество погибших гражданских лиц. Несмотря на обязательства защищать гражданское население, реальность такова, что в Эль-Фашере никто не чувствует себя в безопасности. Для гражданских лиц нет безопасного пути, чтобы покинуть город".

Поби добавил: "Внешняя поддержка способствует конфликту. Оружие и боевики продолжают поступать в Судан, что еще больше усугубляет и без того отчаянную ситуацию".

Том Флетчер, заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатор по чрезвычайным ситуациям, заявил на встрече: "Эль-Фашер, который уже является местом катастрофических человеческих страданий, погрузился в еще более темный ад".

Флетчер осудил сообщения об убийстве почти 500 человек в родильном доме Саудовской Аравии и заявил, что десятки тысяч людей бегут в Тавилу, где гражданские лица, преимущественно женщины и дети, сталкиваются с вымогательством, насилием и похищениями.

В своем заявлении Совет Безопасности заявил, что недавние события в Эль-Фашере оказали разрушительное воздействие на гражданское население, и что члены совета "осудили сообщения о зверствах, совершенных RSF против гражданского населения, включая внесудебные казни и произвольные задержания".

В ООН обнаружили британскую военную технику в Судане, которую использовали силы, обвиняемые в геноциде28.10.25, 21:49 • 7289 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Обыск
Дипломатка
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Хранитель
Организация Объединенных Наций
Нью-Йорк
Великобритания
Судан