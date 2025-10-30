Лидеры ООН осуждают ужасные массовые убийства в Судане

Дипломаты и высокопоставленные чиновники ООН, выступая в Совете Безопасности ООН, осудили массовые убийства, совершенные Силами быстрого реагирования в Эль-Фашере после того, как суданский город "вернулся в еще более темный ад" после захвата военизированной группировкой на выходных, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Распространенные сообщения об убийствах на этнической почве в последние дни побудили Великобританию, как представителя ООН по Судану, созвать экстренное заседание Совета Безопасности в Нью-Йорке в четверг.

Люди, бегущие из Эль-Фашера, прибывают в Тавилу после того, как город был захвачен ополченцами RSF в воскресенье.

"Ситуация просто ужасна", – заявила на заседании Марта Ама Акьяа Поби, помощница генерального секретаря ООН по вопросам Африки. "На прошлой неделе Управление ООН по правам человека задокументировало широкомасштабные и серьезные нарушения прав человека в Эль-Фашере и его окрестностях. К ним относятся достоверные сообщения о массовых убийствах в различных местах и казни без надлежащего судебного разбирательства во время обысков по домам, а также попытки гражданских лиц сбежать из города.

"Связь прервана. Ситуация хаотична". В этом контексте трудно оценить количество погибших гражданских лиц. Несмотря на обязательства защищать гражданское население, реальность такова, что в Эль-Фашере никто не чувствует себя в безопасности. Для гражданских лиц нет безопасного пути, чтобы покинуть город".

Поби добавил: "Внешняя поддержка способствует конфликту. Оружие и боевики продолжают поступать в Судан, что еще больше усугубляет и без того отчаянную ситуацию".

Том Флетчер, заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатор по чрезвычайным ситуациям, заявил на встрече: "Эль-Фашер, который уже является местом катастрофических человеческих страданий, погрузился в еще более темный ад".

Флетчер осудил сообщения об убийстве почти 500 человек в родильном доме Саудовской Аравии и заявил, что десятки тысяч людей бегут в Тавилу, где гражданские лица, преимущественно женщины и дети, сталкиваются с вымогательством, насилием и похищениями.

В своем заявлении Совет Безопасности заявил, что недавние события в Эль-Фашере оказали разрушительное воздействие на гражданское население, и что члены совета "осудили сообщения о зверствах, совершенных RSF против гражданского населения, включая внесудебные казни и произвольные задержания".

В ООН обнаружили британскую военную технику в Судане, которую использовали силы, обвиняемые в геноциде