Оппозиция Танзании заявила о почти 700 погибших во время антиправительственных протестов
Оппозиционная партия Танзании "Чадема" сообщила о гибели почти 700 человек во время антиправительственных протестов, сопровождавших президентские и парламентские выборы. МИД Танзании отрицает чрезмерное применение силы, а ООН призывает избегать непропорциональной силы.
Страна, расположенная на востоке Африки, на берегу Индийского океана, погрузилась в насилие в середине этой недели, в период выборов. Главная оппозиционная партия сообщила о 700 смертях, а МИД Танзании отрицает "чрезмерное применение силы".
Почти 700 человек, по данным оппозиционной партии "Чадема", погибли в протестах против правительства во время президентских и парламентских выборов в Танзании.
Президентские и законодательные выборы в этой африканской стране с 68 миллионами населения прошли без оппозиции - двум главным соперникам главы государства, Самии Сулуху Хассана, запретили занимать должности. Некоторых заключили в тюрьму.
По данным AFP, в среду была слышна сильная стрельба в Дар-эс-Саламе, экономической столице и крупнейшем городе Танзании.
По информации оппозиционной партии Танзании "Чадема": "Число погибших в Дар (эс-Саламе) составляет около 350 человек, а в Мванзе – более 200. Общее число составляет около 700".
Министр иностранных дел Танзании Махмуд Табит Комбо заявил в пятницу Al Jazeera, что "никакой чрезмерной силы" против протестующих не применялось. Он добавил, что правительство "не имеет данных" о количестве погибших.
Тем временем в ООН призвало избегать "ненужной или непропорциональной" силы. Верховный комиссар ООН по правам человека призвал силы безопасности в стране не применять "ненужную или непропорциональную" силу против протестующих.
МИД Украины рекомендовал гражданам в Танзании избегать массовых собраний и придерживаться рекомендаций местных властей из-за протестов. В случае опасности украинцам следует обращаться в посольства или на горячую линию МИД.