Протести у Танзанії: МЗС України застерігає громадян від участі у масових зібраннях
Київ • УНН
МЗС України рекомендувало громадянам у Танзанії уникати масових зібрань та дотримуватися рекомендацій місцевої влади через протести. У разі небезпеки українцям слід звертатися до посольств або на гарячу лінію МЗС.
Міністерство закордонних справ України рекомендувало співвітчизникам, які перебувають на території Танзанії, утриматися від відвідувань місць масових скупчень людей через масові протести, що спалахнули в цій країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МЗС України.
Деталі
Громадянам України рекомендують зберігати підвищену пильність, проявляти обережність і дотримуватися усіх рекомендацій місцевих органів влади.
У разі відсутності нагальної потреби українцям рекомендується обмежити пересування містом, залишатися у безпечних місцях проживання та не брати участі у будь-яких масових заходах. Також МЗС України прохає співвітчизників дотримуватися вимог поліції Танзанії та інших державних органів, що стосуються забезпечення громадського порядку, та не перешкоджати їхній роботі. У разі запровадження комендантської години українцям рекомендується суворо дотримуватися встановлених обмежень щодо пересування.
У випадку надзвичайної ситуації, коли життю чи здоров’ю є загроза, українцям рекомендується звернутися до найближчої дипломатичної обстановки:
- Посольство України в Танзанії (Email: [email protected]; Гаряча лінія
+25574 329 89 84);
- Посольство України в Кенії (Email: [email protected]; Гаряча лінія +254110099133).
Також можна звернутися на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-15-88 (адреса електронної пошти: [email protected]).
Контекст
Протести в Танзанії почались після виборів президента, членів Національної асамблеї та місцевих рад. Це відбулось на тлі посилення репресій та виключення опонентів з президентських перегонів.
Масштабні акції протесту охопили міста Дар-ес-Салам, Аруші, Мбеї і Моші.
