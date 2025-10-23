У Перу оголосили надзвичайний стан
Київ • УНН
Рада міністрів Перу запровадила надзвичайний стан на 30 днів у Лімі та Кальяо. Це дозволить посилити координацію між безпековими структурами та боротися зі зростанням злочинності.
Рада міністрів Перу оголосила надзвичайний стан у столиці Лімі та прилеглому регіоні Кальяо строком на 30 днів. Про це інформує адміністрація президента Хосе Хері, який очолює уряд, передає УНН.
Деталі
За словами влади, запровадження надзвичайного стану дасть змогу посилити координацію між структурами безпеки та ефективніше боротися зі зростанням злочинності в країні.
Президент наголосив, що це рішення спрямоване на відновлення громадського порядку та захист громадян, а також передбачає узгоджені дії всіх рівнів влади.
У перший день дії режиму президент здійснив інспекцію у в’язниці Луріганчо.
Після оголошення режиму на вулицях Ліми посилили присутність військових і поліції. Указ також тимчасово обмежує деякі конституційні права, зокрема свободу зібрань і протестів, забороняє пересування двох людей на одному мотоциклі, обмежує відвідування ув’язнених і дозволяє вимикати електропостачання в камерах, крім освітлення.
Зазначається, що перуанці скептичні щодо указу Хері, адже надзвичайний стан у березні 2025 року запроваджувала попередня президентка Перу Діна Болуарте, і він виявився неефективним для боротьби зі злочинністю в країні.
Однак Хосе Хері зберігає оптимізм, крім того, 22 жовтня парламент проголосував за довіру до уряду, до перехідного кабінету влади. Планові президентські вибори в Перу мають відбутися наступного року.
