Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Перу оголосили надзвичайний стан

Київ • УНН

 • 2194 перегляди

Рада міністрів Перу запровадила надзвичайний стан на 30 днів у Лімі та Кальяо. Це дозволить посилити координацію між безпековими структурами та боротися зі зростанням злочинності.

У Перу оголосили надзвичайний стан

Рада міністрів Перу оголосила надзвичайний стан у столиці Лімі та прилеглому регіоні Кальяо строком на 30 днів. Про це інформує адміністрація президента Хосе Хері, який очолює уряд, передає УНН.

Деталі

За словами влади, запровадження надзвичайного стану дасть змогу посилити координацію між структурами безпеки та ефективніше боротися зі зростанням злочинності в країні.

Президент наголосив, що це рішення спрямоване на відновлення громадського порядку та захист громадян, а також передбачає узгоджені дії всіх рівнів влади.

У перший день дії режиму президент здійснив інспекцію у в’язниці Луріганчо.

Після оголошення режиму на вулицях Ліми посилили присутність військових і поліції. Указ також тимчасово обмежує деякі конституційні права, зокрема свободу зібрань і протестів, забороняє пересування двох людей на одному мотоциклі, обмежує відвідування ув’язнених і дозволяє вимикати електропостачання в камерах, крім освітлення.

Зазначається, що перуанці скептичні щодо указу Хері, адже надзвичайний стан у березні 2025 року запроваджувала попередня президентка Перу Діна Болуарте, і він виявився неефективним для боротьби зі злочинністю в країні.

Однак Хосе Хері зберігає оптимізм, крім того, 22 жовтня парламент проголосував за довіру до уряду, до перехідного кабінету влади. Планові президентські вибори в Перу мають відбутися наступного року.

У Перу внаслідок аварії автобуса загинули 15 людей26.07.25, 03:03 • 3417 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини Світу
Відключення світла
Електроенергія
Перу