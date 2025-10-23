В Перу объявили чрезвычайное положение
Киев • УНН
Совет министров Перу ввел чрезвычайное положение на 30 дней в Лиме и Кальяо. Это позволит усилить координацию между структурами безопасности и бороться с ростом преступности.
Совет министров Перу объявил чрезвычайное положение в столице Лиме и прилегающем регионе Кальяо сроком на 30 дней. Об этом информирует администрация президента Хосе Хери, возглавляющего правительство, передает УНН.
Подробности
По словам властей, введение чрезвычайного положения позволит усилить координацию между структурами безопасности и эффективнее бороться с ростом преступности в стране.
Президент подчеркнул, что это решение направлено на восстановление общественного порядка и защиту граждан, а также предусматривает согласованные действия всех уровней власти.
В первый день действия режима президент совершил инспекцию в тюрьме Луриганчо.
После объявления режима на улицах Лимы усилили присутствие военных и полиции. Указ также временно ограничивает некоторые конституционные права, в частности свободу собраний и протестов, запрещает передвижение двух человек на одном мотоцикле, ограничивает посещение заключенных и разрешает выключать электроснабжение в камерах, кроме освещения.
Отмечается, что перуанцы скептически относятся к указу Хери, ведь чрезвычайное положение в марте 2025 года вводила предыдущая президент Перу Дина Болуарте, и оно оказалось неэффективным для борьбы с преступностью в стране.
Однако Хосе Хери сохраняет оптимизм, кроме того, 22 октября парламент проголосовал за доверие к правительству, к переходному кабинету власти. Плановые президентские выборы в Перу должны состояться в следующем году.
В Перу в результате аварии автобуса погибли 15 человек26.07.25, 03:03 • 3417 просмотров