В Перу в результате аварии автобуса погибли 15 человек

В Перу в пятницу, 25 июля, погибли 15 человек и около 30 получили ранения, когда автобус слетел с дороги и упал в ущелье в горах Анд. Об этом сообщает Conflingo, пишет УНН.

Детали

На момент аварии транспортное средство направлялось из столицы Лимы в город Ла-Мерсед. В автобусе находилось около 60 пассажиров.

Дорожно-транспортные происшествия с участием автобусов в Перу не являются редкостью, особенно в горных районах, где сложный рельеф и погодные условия создают опасность для движения. В настоящее время власти расследуют причины инцидента.

Напомним

В центральном Вьетнаме автобус съехал с дороги, врезался в дорожные знаки и перевернулся. В результате аварии погибли по меньшей мере девять человек, среди которых дети, и 16 получили ранения.