У Перу внаслідок аварії автобуса загинули 15 людей

У Перу, у п’ятницю, 25 липня, загинули 15 людей та приблизно 30 отримали поранення, коли автобус злетів із дороги та впав у ущелину в горах Анд. Про це повідомляє Conflingo, пише УНН.

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На момент аварії транспортний засіб прямував із столиці Ліми до міста Ла-Мерсед. В автобусі перебувало приблизно 60 пасажирів.

Дорожньо-транспортні пригоди за участі автобусів у Перу не є рідкістю, особливо в гірських районах, де складний рельєф і погодні умови створюють небезпеку для руху. Наразі влада розслідує причини інциденту.

Нагадаємо

У центральному В'єтнамі автобус з'їхав з дороги, врізався в дорожні знаки та перекинувся. Внаслідок аварії загинуло щонайменше дев'ятеро людей, серед яких діти, та 16 отримали поранення.