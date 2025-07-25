Аварія автобуса у В'єтнамі забрала життя 9 людей: серед жертв діти

Щонайменше дев'ятеро людей, включаючи дітей, загинули в центральному В'єтнамі внаслідок аварії автобуса вранці в п'ятницю, повідомив уряд, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Внаслідок аварії, що сталася о 1:45 ночі за місцевим часом у центральній провінції Хатінь, ще 16 отримали поранення, йдеться у заяві уряду.

В урядовому повідомленні йдеться, що автобус, який прямував зі столиці Ханоя в Дананг, з'їхав з дороги, врізався в дорожні знаки та перекинувся.

Всіх постраждалих госпіталізовано з множинними травмами, повідомив уряд, додавши, що вік загиблих - від 4 до 49 років.

Водночас, за даними в'єтнамського видання Baohatinh.vn, у ДТП з автобусом 10 людей загинули, і 15 отримали поранення.

Доповнення

ДТП - звичайна справа у В'єтнамі: за даними Національного статистичного управління, у першій половині цього року внаслідок ДТП загинуло 5024 особи, що менше ніж 5343 за аналогічний період 2024 року.