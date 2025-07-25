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Авария автобуса во Вьетнаме унесла жизни 9 человек: среди жертв дети

Киев • УНН

 • 192 просмотра

В центральном Вьетнаме автобус съехал с дороги, врезался в дорожные знаки и перевернулся. В результате аварии погибли по меньшей мере девять человек, среди которых дети, и 16 получили ранения.

Авария автобуса во Вьетнаме унесла жизни 9 человек: среди жертв дети

По меньшей мере девять человек, включая детей, погибли в центральном Вьетнаме в результате аварии автобуса утром в пятницу, сообщило правительство, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В результате аварии, произошедшей в 1:45 ночи по местному времени в центральной провинции Хатинь, еще 16 получили ранения, говорится в заявлении правительства.

В правительственном сообщении говорится, что автобус, который направлялся из столицы Ханоя в Дананг, съехал с дороги, врезался в дорожные знаки и перевернулся.

Все пострадавшие госпитализированы с множественными травмами, сообщило правительство, добавив, что возраст погибших - от 4 до 49 лет.

В то же время, по данным вьетнамского издания Baohatinh.vn, в ДТП с автобусом 10 человек погибли и 15 получили ранения.

Дополнение

ДТП - обычное дело во Вьетнаме: по данным Национального статистического управления, в первой половине этого года в результате ДТП погибло 5024 человека, что меньше, чем 5343 за аналогичный период 2024 года.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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