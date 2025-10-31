Протесты в Танзании: МИД Украины предостерегает граждан от участия в массовых собраниях
Киев • УНН
МИД Украины рекомендовал гражданам в Танзании избегать массовых собраний и придерживаться рекомендаций местных властей из-за протестов. В случае опасности украинцам следует обращаться в посольства или на горячую линию МИД.
Министерство иностранных дел Украины рекомендовало соотечественникам, находящимся на территории Танзании, воздержаться от посещения мест массового скопления людей из-за массовых протестов, вспыхнувших в этой стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Детали
Гражданам Украины рекомендуется сохранять повышенную бдительность, проявлять осторожность и соблюдать все рекомендации местных органов власти.
В случае отсутствия насущной необходимости украинцам рекомендуется ограничить передвижение по городу, оставаться в безопасных местах проживания и не участвовать в каких-либо массовых мероприятиях. Также МИД Украины просит соотечественников соблюдать требования полиции Танзании и других государственных органов, касающиеся обеспечения общественного порядка, и не препятствовать их работе. В случае введения комендантского часа украинцам рекомендуется строго соблюдать установленные ограничения по передвижению.
В случае чрезвычайной ситуации, когда жизни или здоровью есть угроза, украинцам рекомендуется обратиться в ближайшую дипломатическую обстановку:
- Посольство Украины в Танзании (Email: [email protected]; Горячая линия
+25574 329 89 84);
- Посольство Украины в Кении (Email: [email protected]; Горячая линия +254110099133).
Также можно обратиться на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-15-88 (адрес электронной почты: [email protected]).
Контекст
Протесты в Танзании начались после выборов президента, членов Национальной ассамблеи и местных советов. Это произошло на фоне усиления репрессий и исключения оппонентов из президентской гонки.
Масштабные акции протеста охватили города Дар-эс-Салам, Аруши, Мбеи и Моши.
Напомним
