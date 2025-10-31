Протесты в Танзании: МИД Украины предостерегает граждан от участия в массовых собраниях

Министерство иностранных дел Украины рекомендовало соотечественникам, находящимся на территории Танзании, воздержаться от посещения мест массового скопления людей из-за массовых протестов, вспыхнувших в этой стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Детали

Гражданам Украины рекомендуется сохранять повышенную бдительность, проявлять осторожность и соблюдать все рекомендации местных органов власти.

В случае отсутствия насущной необходимости украинцам рекомендуется ограничить передвижение по городу, оставаться в безопасных местах проживания и не участвовать в каких-либо массовых мероприятиях. Также МИД Украины просит соотечественников соблюдать требования полиции Танзании и других государственных органов, касающиеся обеспечения общественного порядка, и не препятствовать их работе. В случае введения комендантского часа украинцам рекомендуется строго соблюдать установленные ограничения по передвижению.

В случае чрезвычайной ситуации, когда жизни или здоровью есть угроза, украинцам рекомендуется обратиться в ближайшую дипломатическую обстановку:

Посольство Украины в Танзании (Email: [email protected] ; Горячая линия +25574 329 89 84);

; Горячая линия +25574 329 89 84); Посольство Украины в Кении (Email: [email protected] ; Горячая линия +254110099133).

Также можно обратиться на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-15-88 (адрес электронной почты: [email protected]).

Контекст

Протесты в Танзании начались после выборов президента, членов Национальной ассамблеи и местных советов. Это произошло на фоне усиления репрессий и исключения оппонентов из президентской гонки.

Масштабные акции протеста охватили города Дар-эс-Салам, Аруши, Мбеи и Моши.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что власти Перу ввели чрезвычайное положение в столице Лиме и прилегающем регионе Кальяо на 30 дней.