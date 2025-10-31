Протесты в Танзании: МИД Украины предостерегает граждан от участия в массовых собраниях

$42.080.01
48.980.00
ukenru
07:20 • 3570 просмотра
В Украину идет теплая погода с дождями в некоторых регионах: синоптик озвучила прогноз на 1 и 2 ноября
06:45 • 10788 просмотра
МАГАТЭ после атаки рф на Украину зафиксировало повреждение критических для ядерной безопасности подстанций
05:58 • 12098 просмотра
Российские атаки ночью повредили железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Харьковской областях: есть изменения в графике – Укрзализныця
30 октября, 16:50 • 38664 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
30 октября, 16:31 • 42198 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
30 октября, 15:59 • 33750 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 66192 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:30 • 13100 просмотра
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
30 октября, 10:37 • 28041 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
30 октября, 10:10 • 26997 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Пятерым мужчинам предъявлены обвинения в смерти внука Роберта Де Ниро30 октября, 22:32 • 13119 просмотра
В Южной Испании зафиксировали редкую иберийскую рысь с белой шерстью30 октября, 23:29 • 13604 просмотра
Пассажиров самолета JetBlue доставили в больницу после экстренной посадки во Флориде31 октября, 01:26 • 3278 просмотра
Командиры РФ казнят солдат, отказывающихся воевать в Украине – расследование "Вёрстки"02:35 • 17318 просмотра
Боев за сутки стало почти на четверть меньше: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto06:24 • 12065 просмотра
публикации
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 30 октября, 11:42 • 47840 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 66192 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине30 октября, 08:40 • 61076 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 120133 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 109972 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джером Пауэлл
Си Цзиньпин
Густаво Петро
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Китай
Сумы
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 15902 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 48413 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 53864 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 76758 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 80221 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Хранитель
Социальная сеть
9К720 Искандер

Протесты в Танзании: МИД Украины предостерегает граждан от участия в массовых собраниях

Киев • УНН

 • 320 просмотра

МИД Украины рекомендовал гражданам в Танзании избегать массовых собраний и придерживаться рекомендаций местных властей из-за протестов. В случае опасности украинцам следует обращаться в посольства или на горячую линию МИД.

Протесты в Танзании: МИД Украины предостерегает граждан от участия в массовых собраниях

Министерство иностранных дел Украины рекомендовало соотечественникам, находящимся на территории Танзании, воздержаться от посещения мест массового скопления людей из-за массовых протестов, вспыхнувших в этой стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Детали

Гражданам Украины рекомендуется сохранять повышенную бдительность, проявлять осторожность и соблюдать все рекомендации местных органов власти.

В случае отсутствия насущной необходимости украинцам рекомендуется ограничить передвижение по городу, оставаться в безопасных местах проживания и не участвовать в каких-либо массовых мероприятиях. Также МИД Украины просит соотечественников соблюдать требования полиции Танзании и других государственных органов, касающиеся обеспечения общественного порядка, и не препятствовать их работе. В случае введения комендантского часа украинцам рекомендуется строго соблюдать установленные ограничения по передвижению.

В случае чрезвычайной ситуации, когда жизни или здоровью есть угроза, украинцам рекомендуется обратиться в ближайшую дипломатическую обстановку:

  • Посольство Украины в Танзании (Email: [email protected]; Горячая линия +25574 329 89 84);
    • Посольство Украины в Кении (Email: [email protected]; Горячая линия +254110099133).

      Также можно обратиться на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-15-88 (адрес электронной почты: [email protected]).

      Контекст

      Протесты в Танзании начались после выборов президента, членов Национальной ассамблеи и местных советов. Это произошло на фоне усиления репрессий и исключения оппонентов из президентской гонки.

      Масштабные акции протеста охватили города Дар-эс-Салам, Аруши, Мбеи и Моши.

      Напомним

      Ранее УНН сообщал, что власти Перу ввели чрезвычайное положение в столице Лиме и прилегающем регионе Кальяо на 30 дней.

      Евгений Устименко

      ОбществоПолитикаНовости Мира
      Выборы в США
      Дипломатка
      Митинги в Украине
      Перу
      Танзания
      Кения