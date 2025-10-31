Опозиція Танзанії заявила про майже 700 загиблих під час антиурядових протестів
Опозиційна партія Танзанії "Чадема" повідомила про загибель майже 700 людей під час антиурядових протестів, що супроводжували президентські та парламентські вибори. МЗС Танзанії заперечує надмірне застосування сили, а ООН закликає уникати непропорційної сили.
Країна, що знаходиться на сході Африки, на березі Індійського океану поринула в насильство в середині цього тижня, в період виборів. Головна опозиційна партія повідомила про 700 смертей, а МЗС Танзанії заперечує "надмірне застосування сили".
Майже 700 людей, за даними опозиційної партія "Чадема", загинули в протестах проти уряду під час президентських і парламентських виборів у Танзанії.
Президентські та законодавчі вибори в цій африканській країні з 68 мільйонами населення відбулися без опозиції, - двом головним суперникам глави держави, Самії Сулуху Хассана, заборонили обіймати посади. Декого ув'язнили.
За даними AFP у середу було чути сильну стрілянину в Дар-ес-Саламі, економічній столиці та найбільшому місті Танзанії.
За інформацією опозиційної партія Танзанії "Чадема": "Кількість загиблих у Дар (ес-Саламі) становить близько 350 осіб, а в Мванзі – понад 200. Загальна кількість становить близько 700".
Міністр закордонних справ Танзанії Махмуд Табіт Комбо заявив у п'ятницю Al Jazeera, що "жодної надмірної сили" проти протестувальників не застосовувалося. Він додав, що уряд "не має даних" про кількість загиблих.
Тим часом в ООН закликало уникати "непотрібної або непропорційної" сили. Верховний комісар ООН з прав людини закликав сили безпеки в країні не застосовувати "непотрібну або непропорційну" силу проти протестувальників.
МЗС України рекомендувало громадянам у Танзанії уникати масових зібрань та дотримуватися рекомендацій місцевої влади через протести. У разі небезпеки українцям слід звертатися до посольств або на гарячу лінію МЗС.