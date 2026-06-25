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Европа сталкивается с новой климатической угрозой: тепловая нагрузка растет быстрее температуры

Киев • УНН

 • 1712 просмотра

Исследование в Nature показало, что температура, учитывающая влажность и ветер, растет быстрее обычной. Это приводит к более частым опасным периодам жары и тропическим ночам в Европе и других регионах.

Европа сталкивается с новой климатической угрозой: тепловая нагрузка растет быстрее температуры

Исследование, опубликованное в Nature, показало, что так называемая ощущаемая температура — показатель, учитывающий влажность и ветер, — растет быстрее, чем обычная температура воздуха. Это приводит к увеличению количества опасных для здоровья периодов жары и тропических ночей, пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Мир сталкивается с резким ростом опасного теплового стресса по мере того, как продолжающееся использование ископаемого топлива все сильнее разогревает планету. 

По данным Службы по изменению климата "Copernicus" (C3S) ЕС, температуры в Европе выросли примерно на 2,5 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем, несмотря на усилия по сдерживанию глобального потепления. В результате Европа остается континентом, нагревающимся быстрее всего на Земле.

Однако ученые все чаще анализируют не только температуру воздуха, но и так называемую "ощущаемую температуру", чтобы лучше понять, как жара влияет на организм человека.

Ощущаемая температура отражает то, насколько жаркой или холодной погода воспринимается человеческим телом. В отличие от обычной температуры воздуха, которая приводится в прогнозах, этот показатель учитывает скорость ветра, влажность воздуха и особенности теплообмена человеческого организма с окружающей средой.

Новое исследование, опубликованное в научном журнале Nature, предупреждает, что экстремальные ощущаемые температуры, дни с тепловым стрессом и тропические ночи, когда в течение суток температура не опускается ниже 20°C, стали "резко более частым" явлением.

Тепловой стресс испытывают теперь даже те регионы, которых раньше он никогда не касался.

Что такое тепловой стресс

Тепловой стресс — это накопление тепла в организме, которое может вырабатываться внутренне во время работы мышц или поступать извне из окружающей среды. Это происходит, когда количество тепла, которое тело поглощает из среды, превышает способность организма отдавать его.

"Тепловой стресс обычно является результатом сочетания факторов, таких как высокая температура окружающей среды, влажность, физическая активность и недостаточное потребление жидкости", — отмечают в C3S.

"На способность человеческого организма поддерживать температуру тела в определенных пределах влияет целый ряд факторов", — говорится в исследовании.

Тепло, вырабатываемое организмом человека, может уравновешиваться теплом, обмениваемым с окружающей средой, благодаря нашей терморегуляторной системе (именно поэтому мы потеем, когда нам жарко). Свою роль играют и поведенческие факторы, такие как поддержание водного баланса, ношение свободной одежды и отказ от физических нагрузок в самые жаркие часы дня.

Когда организму не удается соблюсти этот баланс, может возникать целый ряд симптомов: повышение температуры тела, учащенное сердцебиение, учащенное дыхание, обильное потоотделение, тошнота и головокружение.

В тяжелых случаях заболевания, связанные с перегревом, такие как тепловое истощение или тепловой удар, могут быть смертельно опасными.

Где в Европе тепловой стресс ощущается сильнее всего

Исследователи рассматривали тепловой стресс на трех уровнях: сильный (индексные температуры не ниже 32°C), очень сильный (индексные температуры не ниже 38°C) и экстремальный (индексные температуры не ниже 46°C).

Они выяснили, что на юге Испании, Италии, Греции и Турции в некоторых районах количество дней с сильным тепловым стрессом увеличилось по сравнению с показателями 50-летней давности на 40 в год. Большая часть юга Европы уже испытывает почти дополнительный месяц сильного теплового стресса по сравнению с 70-ми годами прошлого века.

По словам ведущего автора исследования Ребеки Эмертон, особенно примечательно, что тепловой стресс усиливается не только в традиционно жарких регионах, но и распространяется на территории, где ранее подобные явления были редкостью или вовсе не наблюдались.

Аналогичная тенденция наблюдается и за пределами Европы. В некоторых районах Намибии и Анголы, а также в отдельных регионах Танзании, Кении, Уганды, Мексики и Центральной Америки количество дней с сильным тепловым стрессом может увеличиться примерно на 50 в год по сравнению с 1970-ми.

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Ночная жара

Исследование также показало, что ощущаемая температура в самые теплые ночи года растет быстрее, чем в самые жаркие дни.

Температура в течение десяти самых теплых ночей каждого года повышалась в среднем на 0,32°C за десятилетие, тогда как для десяти самых жарких дней этот показатель составлял 0,27°C.

Высокие ночные температуры могут существенно влиять на здоровье человека, поскольку организм полагается на ночную прохладу, чтобы регулировать температуру тела и восстановиться после дневной жары. Это может привести к повышенной нагрузке на сердечно-сосудистую систему и нарушению сна.

"Ночная жара часто недооценивается, но она может быть особенно опасной, поскольку люди обычно находятся дома и у них может не быть доступа к прохладным, кондиционируемым помещениям", — заявила в интервью Euronews Earth Рут Энгель, специалист по данным в области экологического здоровья и экстремальной жары в Институте мировых ресурсов (WRI).

"В Европе, где использование кондиционеров (AC) остается относительно редким, а температуры растут быстрее, чем в любом другом регионе, тропические ночи становятся серьезной проблемой общественного здравоохранения", — подчеркнула она.

Исследования показывают, что высокие ночные температуры связаны с ростом смертности, особенно среди пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

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Юлия Шрамко

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