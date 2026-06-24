Жара в Европе: температура выше 35° затронет 94 миллиона человек, ВОЗ предупреждает об угрозе

Жара, охватившая Европу, оказалась хуже, чем опасались в некоторых научных прогнозах, заявил в среду глава группы экспертов ООН по климату Джим Скеа, предупреждая, что континент, несомненно, столкнется с большим количеством экстремальных явлений по мере потепления планеты, пишет УНН со ссылкой на AFP, которое подсчитало, что температура выше 35°C в Европе в среду прогнозировалась для по меньшей мере 94 миллионов человек.

Детали

"Неизбежно мы переживем больше того, что мы наблюдали в течение последних нескольких дней", — сказал журналистам глава Межправительственной группы экспертов по изменению климата Джим Скеа.

Жара угрожает здоровью - ВОЗ

"Жара в Европе закрывает школы и угрожает здоровью людей", — заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в соцсетях.

"Мы не можем позволить себе дальнейшего промедления. Лидеры должны уделить приоритетное внимание инвестициям в климатически устойчивые системы здравоохранения, а также ускорить действия по изменению климата и смягчить движущие силы климатического кризиса", - подчеркнул он.

Выше 35°C для 94 миллионов

Ожидается, что по меньшей мере 94 миллиона человек в Европе почувствуют температуру выше 35°C в среду, большинство из них во Франции и Испании, согласно расчетам AFP.

Ожидается, что максимальная температура превысит 30°C для более чем 350 миллионов человек по всей Европе (за исключением Турции), что составляет почти две трети населения, согласно анализу, основанному на прогнозах немецкой метеорологической службы и прогнозах населения на 2025 год от Объединенного исследовательского центра (Joint Research Centre).

В Великобритании объявлен красный уровень опасности

В среду утром в части Великобритании вступил в силу редкий красный уровень опасности из-за экстремальной жары. Метеорологическая служба страны прогнозирует температуру, которая может достигать 40°C, что является беспрецедентным для этого времени года.

Красное предупреждение об "экстремальной жаре" на среду и четверг распространяется на некоторые районы центральной и южной Англии, включая Лондон и Бирмингем, два крупнейших города Великобритании.

Устные экзамены во Франции перенесены

Около 10 000 из 130 000 кандидатов, сдававших экзамен на степень бакалавра, были перенесены устные экзамены на этой неделе во Франции, сообщил министр образования страны Эдуар Жеффрей.

Первое крупное отключение электроэнергии во Франции

Рекордная жара оставила около 68 000 домохозяйств без электроэнергии на северо-западе Франции в среду, сообщили власти, что стало первым крупным отключением электроэнергии в стране за последний период экстремальной погоды.

Отключение, которое произошло из-за отключения трансформатора в электросети, было связано с экстремальными температурами и никому не причинило травм, говорится в заявлении префектуры прибрежного департамента Финистер.

Бельгийский Атомиум работает по сокращенному графику

Одна из самых известных достопримечательностей Бельгии, космический Атомиум в Брюсселе, изготовленный из стали, будет закрываться для посетителей раньше со среды по пятницу, чтобы избежать работы в самую жаркую часть дня, сообщило его руководство.

Рабочие Stellantis уходят раньше с работы

Рабочие на объекте производителя джипов Stellantis недалеко от французского города Мюлуз заявили, что они раньше заканчивают свои смены со вторника по воскресенье в знак протеста против условий труда во время жаркой погоды.

Во Франции зафиксирован самый жаркий день

Во вторник во Франции наблюдался самый жаркий день с начала измерений в 1947 году, сообщило национальное метеорологическое агентство.

Национальный температурный показатель – среднее значение дневной и ночной температуры на 30 станциях – достиг 29,8°C, сообщило Meteo-France, ссылаясь на предварительные данные.

Предыдущий рекорд составлял 29,4°C, зафиксированный 25 июля 2019 года и 5 августа 2003 года.

А французский город Нант, как отмечает The Guardian, сейчас является одним из самых жарких, если не самым жарким, из мест в Европе, там было зарегистрировано 41°C.

Эйфелева башня и Лувр закрываются раньше

В Париже Эйфелева башня и Лувр, две самые посещаемые туристические достопримечательности мира, объявили о закрытии раньше из-за жары.

Еще одна обычно переполненная французская достопримечательность, впечатляющий остров Мон-Сен-Мишель в Нормандии, призвал посетителей "отложить свой визит во время красной опасности".

Красный уровень опасности для 16 городов в Италии

Министерство здравоохранения Италии объявило "красный уровень опасности" для 16 городов в среду, затронув такие крупные города, как Рим, Милан, Флоренция и Турин, сообщает AP.

Температура может достичь максимумов в 41°C во Флоренции и 38°C в Милане, тогда как в Риме и Неаполе прогнозируется, что температура останется ниже 36°C.

Прогноз выше 40°C в Австрии

Метеорологическая служба Австрии в среду объявила наивысший уровень предупреждения о жаре на выходные и понедельник для востока страны, включая столицу Вену, а также несколько городов на юге, предупреждая, что температура может подняться выше 40°C.

Служба посоветовала людям принимать меры предосторожности, такие как пребывание дома в самые жаркие часы дня.