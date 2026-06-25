Жара начнет набирать обороты ближе к выходным, может достигать +37° - синоптик
Киев • УНН
25 июня в Украине днем ожидается +24...+29°C, на юге и Закарпатье до +31°C. С выходных, 28-30 июня, жара усилится до +35...+37°C.
В Украине 25 июня до +31°C, местами грозы, а с выходных и в начале следующей недели, 28-30 июня, жара может достигать местами аж +37°C, сообщила синоптик Наталка Диденко в соцсетях, пишет УНН.
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По данным синоптика, 25 июня в Украине днем ожидаются прекрасные +24...+29 градусов, на юге и Закарпатье +27...+31 градус.
Локальные грозовые дожди пройдут на севере, востоке и в центральной части. На юге и западе Украины будет без осадков.
В Киеве 25 июня - местами возможен дождь, гроза. Температура воздуха пока комфортная, +26, +27 градусов.
"А вот ближе к выходным жара начнет набирать обороты. - отметила Диденко. - Первыми в Украине почувствуют более сильную жару жители западных областей, однако практически повсеместно к выходным жара усилится".
"Самая сильная жара в Украине ожидается в воскресенье-понедельник-вторник, 28-30 июня, максимально +31...+35 градусов, местами до +35...+37 градусов", - написала Диденко.
Жара, облачность и местами кратковременные дожди - прогноз погоды на 25 июня24.06.26, 17:45 • 2376 просмотров