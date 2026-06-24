Жара, облачность и местами кратковременные дожди - прогноз погоды на 25 июня
Киев • УНН
В Украине 25 июня ожидается переменная облачность, температура ночью 15-20°, днем до 32°. В северных, восточных областях и Крыму возможны кратковременные дожди с грозами.
В четверг, 25 июня, в Украине ожидается от 15° тепла ночью до 32° тепла днем, местами пройдет небольшой дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр, пишет УНН.
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"Переменная облачность. Без осадков, лишь в северных, восточных областях и Крыму днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза", - говорится в сообщении.
Температура ночью 15-20°; днем 24-29°, на юго-западе страны до 32°.
В Киеве в четверг без осадков, ночью 19-21°, днем до +27°.
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