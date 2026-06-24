Когда показывает +40: метеорологи объяснили, почему не стоит верить термометру на солнечном балконе

$44.880.0351.100.31
ukenru
13:39 • 2956 просмотра
Жара в Европе: температура выше 35° затронет 94 миллиона человек, ВОЗ предупреждает об угрозе
12:24 • 13903 просмотра
От ИИ до ракет: международная выставка Eurosatory-2026 показала новую роль Украины в европейской оборонеPhoto
11:53 • 13217 просмотра
Зеленский получил данные разведки о последствиях "дальнобойных санкций": россия стягивает ПВО из регионов в москву и к Керченскому мосту
Эксклюзив
11:32 • 19459 просмотра
Как функционирует Банк грудного молока в столичном Перинатальном центреPhoto
10:43 • 16969 просмотра
Дело врачей Odrex: почему суд до сих пор не заслушал мнение медицинского эксперта
Эксклюзив
09:54 • 36880 просмотра
БЭБ обвинило Гетманцева в манипуляциях и распространении ложной информации об их работе в 2025 году
24 июня, 08:15 • 25328 просмотра
Силовики предложили путину отменить выборы в госдуму - в чем причина
24 июня, 07:34 • 28713 просмотра
"Мадьяр" подтвердил: после работы СБС "устала" главная электроподстанция оккупированного Севастополя
23 июня, 20:21 • 30015 просмотра
Трамп был впечатлен украинскими ударами вглубь России и согласился на новые санкции – FT
23 июня, 14:12 • 73769 просмотра
Оборонный союз: Европа строит новую модель безопасности и видит в ней Украину
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+28°
3.5м/с
32%
748мм
Популярные новости
Из-за топливного кризиса оккупанты хотят восстановить перевозки топлива по железной дороге через Керченский мост - АТЕШ24 июня, 04:59 • 27742 просмотра
путин давит на лукашенко в попытке открытия "второго фронта" - WSJ24 июня, 06:49 • 5080 просмотра
Во Львове водитель врезался в патрульную машину, совершил смертельное ДТП и признался в убийстве материPhotoVideo24 июня, 08:28 • 5558 просмотра
Сечин пожаловался путину на беспрецедентные повреждения НПЗ после ударов Украины09:53 • 11864 просмотра
Поражение центра космической связи под Москвой: подтверждено попадание в ключевой элементPhoto10:29 • 19450 просмотра
публикации
Цены на генераторы в Украине: от чего зависит стоимость в 2026 году и какие есть альтернативы13:42 • 4656 просмотра
От ИИ до ракет: международная выставка Eurosatory-2026 показала новую роль Украины в европейской оборонеPhoto12:24 • 13906 просмотра
Как функционирует Банк грудного молока в столичном Перинатальном центреPhoto
Эксклюзив
11:32 • 19461 просмотра
БЭБ обвинило Гетманцева в манипуляциях и распространении ложной информации об их работе в 2025 году
Эксклюзив
09:54 • 36881 просмотра
Оборонный союз: Европа строит новую модель безопасности и видит в ней Украину23 июня, 14:12 • 73769 просмотра
Актуальные люди
Прокудин Александр Сергеевич
Джордж Буш-младший
Джорджия Мелони
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Польша
Херсон
Курская область
Реклама
УНН Lite
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 69824 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 72918 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 89580 просмотра
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию20 июня, 06:29 • 91599 просмотра
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 106857 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Когда показывает +40: метеорологи объяснили, почему не стоит верить термометру на солнечном балконе

Киев • УНН

 • 628 просмотра

Укргидрометцентр объяснил, что термометры на солнце или возле нагретых поверхностей фиксируют не только температуру воздуха. Для точных измерений используют специальные будки, которые защищают приборы от солнца.

Когда показывает +40: метеорологи объяснили, почему не стоит верить термометру на солнечном балконе

В жаркие дни домашние термометры нередко показывают значительно более высокую температуру, чем официальные метеостанции. Почему так происходит, украинцам объяснили в Укргидрометцентре, передает УНН.

Причина такого "поведения" термометра в том, что приборы на солнце или возле нагретых поверхностей фиксируют не только температуру воздуха, но и влияние солнечного излучения, асфальта, бетона, металла или стен домов.

Подробности

Летом в соцсетях часто появляются фото термометров с показателями +40°C и выше. В то же время официальные метеорологические ресурсы могут сообщать о значительно более низкой температуре, например +30°C. Такая разница не означает ошибку синоптиков.

Солнечное излучение нагревает прежде всего поверхности - асфальт, бетон, крыши, стены и металлические конструкции. Они могут нагреваться значительно сильнее, чем воздух, а затем отдавать тепло окружающей среде. Поэтому термометр на балконе, возле окна или под прямыми лучами показывает завышенные значения.

Для точного измерения температуры воздуха метеорологи используют психрометрические, или метеорологические, будки. Их устанавливают на открытых площадках, подальше от зданий и деревьев, а термометры размещают на высоте около двух метров над землей.

Такие будки красят в белый цвет, оборудуют жалюзийными стенками и двойной крышей. Это защищает приборы от прямого солнца и осадков, но позволяет воздуху свободно циркулировать. Именно поэтому метеостанция измеряет температуру воздуха, а не нагретых окружающих предметов.

Стандартизированные условия наблюдений позволяют сравнивать погодные данные между разными регионами и странами. Кроме того, метеорологические приборы регулярно проверяют.

В то же время фактическая температура и то, как ее ощущает человек, могут отличаться. На это влияют влажность, ветер, солнце и индивидуальные особенности организма. Именно поэтому на погодных сервисах часто указывают показатель "ощущается как".

Итак, если домашний термометр показывает +45°C, а метеостанция — +30°C, это не означает, что официальные данные неправильные. Скорее всего, домашний прибор находится под воздействием солнца и нагретых поверхностей, тогда как метеостанция фиксирует именно температуру воздуха.

Напомним

В Европе готовятся к новым рекордам на фоне волны жары. Смертоносная жара угрожает новыми температурными рекордами в Великобритании, из-за чего движение поездов прервано, а больницы готовятся к наплыву пациентов. Во Франции жара уже привела к смерти детей и пожилых людей.

Александра Василенко

ОбществоПогода и окружающая среда