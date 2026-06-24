Когда показывает +40: метеорологи объяснили, почему не стоит верить термометру на солнечном балконе

В жаркие дни домашние термометры нередко показывают значительно более высокую температуру, чем официальные метеостанции. Почему так происходит, украинцам объяснили в Укргидрометцентре, передает УНН.

Причина такого "поведения" термометра в том, что приборы на солнце или возле нагретых поверхностей фиксируют не только температуру воздуха, но и влияние солнечного излучения, асфальта, бетона, металла или стен домов.

Подробности

Летом в соцсетях часто появляются фото термометров с показателями +40°C и выше. В то же время официальные метеорологические ресурсы могут сообщать о значительно более низкой температуре, например +30°C. Такая разница не означает ошибку синоптиков.

Солнечное излучение нагревает прежде всего поверхности - асфальт, бетон, крыши, стены и металлические конструкции. Они могут нагреваться значительно сильнее, чем воздух, а затем отдавать тепло окружающей среде. Поэтому термометр на балконе, возле окна или под прямыми лучами показывает завышенные значения.

Для точного измерения температуры воздуха метеорологи используют психрометрические, или метеорологические, будки. Их устанавливают на открытых площадках, подальше от зданий и деревьев, а термометры размещают на высоте около двух метров над землей.

Такие будки красят в белый цвет, оборудуют жалюзийными стенками и двойной крышей. Это защищает приборы от прямого солнца и осадков, но позволяет воздуху свободно циркулировать. Именно поэтому метеостанция измеряет температуру воздуха, а не нагретых окружающих предметов.

Стандартизированные условия наблюдений позволяют сравнивать погодные данные между разными регионами и странами. Кроме того, метеорологические приборы регулярно проверяют.

В то же время фактическая температура и то, как ее ощущает человек, могут отличаться. На это влияют влажность, ветер, солнце и индивидуальные особенности организма. Именно поэтому на погодных сервисах часто указывают показатель "ощущается как".

Итак, если домашний термометр показывает +45°C, а метеостанция — +30°C, это не означает, что официальные данные неправильные. Скорее всего, домашний прибор находится под воздействием солнца и нагретых поверхностей, тогда как метеостанция фиксирует именно температуру воздуха.

Напомним

В Европе готовятся к новым рекордам на фоне волны жары. Смертоносная жара угрожает новыми температурными рекордами в Великобритании, из-за чего движение поездов прервано, а больницы готовятся к наплыву пациентов. Во Франции жара уже привела к смерти детей и пожилых людей.