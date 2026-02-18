Во Львовской области у двух женщин обнаружили тропическую малярию после отдыха на Занзибаре

$43.260.09
51.170.01
ukenru
Эксклюзив
12:34 • 3540 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
10:59 • 9854 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
10:49 • 9292 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
10:05 • 14594 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
09:44 • 18067 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток РФ затянуть переговоры
08:42 • 14644 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
07:55 • 15996 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24 • 24674 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 38981 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 38829 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.9м/с
72%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Новая «моральная» вертикаль кремля готовит россиян к долгой войне против Украины и Запада – СВР18 февраля, 04:03 • 10151 просмотра
"Успех Трампа": Виткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах Украины и России в Женеве18 февраля, 05:31 • 17784 просмотра
Масштабный сбой произошел ночью в работе сервисов Google, YouTube и CloudflarePhoto18 февраля, 06:29 • 20702 просмотра
Делец организовал миллионную схему на поставках войску баллистических очков, которые простреливались, ему объявили подозрение - Генпрокурор07:39 • 8286 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Женеве завершились - росСМИ09:58 • 13513 просмотра
публикации
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?13:04 • 1272 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
12:34 • 3540 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 49761 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 64622 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 71286 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Виктор Ляшко
Петер Сийярто
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Одесса
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto12:23 • 1378 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto11:16 • 3788 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 17695 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 30315 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 25564 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Хранитель

Во Львовской области у двух женщин обнаружили тропическую малярию после отдыха на Занзибаре

Киев • УНН

 • 252 просмотра

Две женщины 40 и 45 лет, отдыхавшие на Занзибаре, заболели тропической малярией. Они не проходили химиопрофилактику и имели многочисленные укусы комаров.

Во Львовской области у двух женщин обнаружили тропическую малярию после отдыха на Занзибаре

Во Львовской области у двух женщин, вернувшихся после отдыха на острове Занзибар, обнаружили тропическую малярию. Об этом сообщает Львовский областной центр контроля и профилактики болезней, передает УНН.

Заболели две женщины в возрасте 40 и 45 лет, которые находились с 19.01.2026 по 29.01.2026 в Танзании (остров Занзибар). Перед поездкой химиопрофилактику малярии не проходили, хотя были вакцинированы против желтой лихорадки. Во время пребывания отмечают многочисленные укусы комаров 

- говорится в сообщении.

По данным Центра контроля и профилактики болезней, 7–8 февраля у женщин появились первые симптомы: общая слабость, боль в мышцах и суставах (спина, конечности). В дальнейшем наблюдалось повышение температуры тела до 38,7°С, одышка, тошнота.

12 февраля одна из пациенток отметила появление желтухи и снижение температуры, после чего обе обратились за медицинской помощью.

По результатам исследования образцов крови, ... в обоих случаях лабораторно подтверждено наличие Plasmodium falciparum с высоким уровнем паразитемии (++++) I степени 

- добавили в Центре контроля и профилактики болезней.

По состоянию на 16 февраля, пациентки находились на стационарном лечении в Львовской областной инфекционной клинической больнице с диагнозом "Тропическая малярия". Общее состояние улучшилось.

Ученые создали новый препарат против малярии с эффективностью более 97%13.11.25, 12:48 • 2363 просмотра

Напомним

Малярия — опасное паразитарное заболевание, передающееся через укусы малярийных комаров рода Anopheles. По данным Всемирной организации здравоохранения, риск заражения существует в 87 странах мира, преимущественно в Африке, Южной Азии и Америке.

Симптомы малярии могут начинаться с:

– общего недомогания, вялости, головной боли;

– боли в мышцах, суставах, пояснице, сухости во рту;

– периодического повышения температуры тела;

– тошноты, рвоты, поноса, кашля;– нарушений со стороны нервной и других систем организма.

При тяжелом течении малярия может привести к летальному исходу.

Помните правило ABCD:

  • A — Awareness: будьте осведомлены о рисках;
    • B — Bites: защищайтесь от укусов комаров;
      • C — Compliance: соблюдайте схему приема препаратов;
        • D — Diagnosis: немедленно обращайтесь к врачу при повышении температуры во время путешествия или после возвращения.

          Перед поездкой в страны с риском малярии обязательно проконсультируйтесь с врачом относительно химиопрофилактики.

          Химиопрофилактика малярии:

          – начинается за 1–2 недели до выезда в эндемичную зону;

          – продолжается в течение всего пребывания;

          – продолжается 4–6 недель после возвращения.

          Препарат и схему определяет только врач — с учетом страны пребывания, вида возбудителя и возможного уровня резистентности.

          Лечение малярии необходимо начать в течение первых 24 часов от появления симптомов — это спасает жизнь.

          Малярии можно предотвратить, а болезнь — вылечить при условии своевременного обращения к врачу.

          Антонина Туманова

          ОбществоЗдоровье
          Животные
          Львовская область
          Танзания
          Всемирная организация здравоохранения