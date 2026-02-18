Во Львовской области у двух женщин обнаружили тропическую малярию после отдыха на Занзибаре

Во Львовской области у двух женщин, вернувшихся после отдыха на острове Занзибар, обнаружили тропическую малярию. Об этом сообщает Львовский областной центр контроля и профилактики болезней, передает УНН.

Заболели две женщины в возрасте 40 и 45 лет, которые находились с 19.01.2026 по 29.01.2026 в Танзании (остров Занзибар). Перед поездкой химиопрофилактику малярии не проходили, хотя были вакцинированы против желтой лихорадки. Во время пребывания отмечают многочисленные укусы комаров - говорится в сообщении.

По данным Центра контроля и профилактики болезней, 7–8 февраля у женщин появились первые симптомы: общая слабость, боль в мышцах и суставах (спина, конечности). В дальнейшем наблюдалось повышение температуры тела до 38,7°С, одышка, тошнота.

12 февраля одна из пациенток отметила появление желтухи и снижение температуры, после чего обе обратились за медицинской помощью.

По результатам исследования образцов крови, ... в обоих случаях лабораторно подтверждено наличие Plasmodium falciparum с высоким уровнем паразитемии (++++) I степени - добавили в Центре контроля и профилактики болезней.

По состоянию на 16 февраля, пациентки находились на стационарном лечении в Львовской областной инфекционной клинической больнице с диагнозом "Тропическая малярия". Общее состояние улучшилось.

Напомним

Малярия — опасное паразитарное заболевание, передающееся через укусы малярийных комаров рода Anopheles. По данным Всемирной организации здравоохранения, риск заражения существует в 87 странах мира, преимущественно в Африке, Южной Азии и Америке.

Симптомы малярии могут начинаться с:

– общего недомогания, вялости, головной боли;

– боли в мышцах, суставах, пояснице, сухости во рту;

– периодического повышения температуры тела;

– тошноты, рвоты, поноса, кашля;– нарушений со стороны нервной и других систем организма.

При тяжелом течении малярия может привести к летальному исходу.

Помните правило ABCD:

A — Awareness: будьте осведомлены о рисках;

B — Bites: защищайтесь от укусов комаров;

C — Compliance: соблюдайте схему приема препаратов;

D — Diagnosis: немедленно обращайтесь к врачу при повышении температуры во время путешествия или после возвращения.

Перед поездкой в страны с риском малярии обязательно проконсультируйтесь с врачом относительно химиопрофилактики.

Химиопрофилактика малярии:

– начинается за 1–2 недели до выезда в эндемичную зону;

– продолжается в течение всего пребывания;

– продолжается 4–6 недель после возвращения.

Препарат и схему определяет только врач — с учетом страны пребывания, вида возбудителя и возможного уровня резистентности.

Лечение малярии необходимо начать в течение первых 24 часов от появления симптомов — это спасает жизнь.

Малярии можно предотвратить, а болезнь — вылечить при условии своевременного обращения к врачу.