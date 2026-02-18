На Львівщині у двох жінок виявили тропічну малярію після відпочинку на Занзібарі

У Львівській області у двох жінок, які повернулись після відпочинку на острові Занзібар, виявили тропічну малярію. Про це повідомляє Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, передає УНН.

Захворіли дві жінки віком 40 та 45 років, які перебували з 19.01.2026 по 29.01.2026 у Танзанії (острів Занзібар). Перед поїздкою хіміопрофілактику малярії не проходили, хоча були вакциновані проти жовтої гарячки. Під час перебування зазначають численні укуси комарів - йдеться у повідомленні.

За даними Центру контролю та профілактики хвороб, 7–8 лютого у жінок з’явилися перші симптоми: загальна слабкість, біль у м’язах та суглобах (спина, кінцівки). Надалі спостерігалося підвищення температури тіла до 38,7°С, задишка, нудота.

12 лютого одна з пацієнток відзначила появу жовтяниці та зниження температури, після чого обидві звернулися за медичною допомогою.

За результатами дослідження зразків крові, ... в обох випадках лабораторно підтверджено наявність Plasmodium falciparum з високим рівнем паразитемії (++++) I ступеня - додали в Центрі контролю та профілактики хвороб.

Станом на 16 лютого, пацієнтки перебували на стаціонарному лікуванні в Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні з діагнозом "Тропічна малярія". Загальний стан покращився.

Вчені створили новий препарат проти малярії з ефективністю понад 97%

Нагадаємо

Малярія — небезпечне паразитарне захворювання, що передається через укуси малярійних комарів роду Anopheles. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, ризик зараження існує у 87 країнах світу, переважно в Африці, Південній Азії та Америці.

Симптоми малярії можуть починатися з:

– загального нездужання, млявості, головного болю;

– болю в м’язах, суглобах, попереку, сухості в роті;

– періодичного підвищення температури тіла;

– нудоти, блювання, проносу, кашлю;– порушень з боку нервової та інших систем організму.

За тяжкого перебігу малярія може призвести до летальних наслідків.

Пам’ятайте правило ABCD:

A — Awareness: будьте обізнані про ризики;

B — Bites: захищайтеся від укусів комарів;

C — Compliance: дотримуйтеся схеми прийому препаратів;

D — Diagnosis: негайно звертайтеся до лікаря при підвищенні температури під час подорожі або після повернення.

Перед поїздкою до країн із ризиком малярії обов’язково проконсультуйтеся з лікарем щодо хіміопрофілактики.

Хіміопрофілактика малярії:

– починається за 1–2 тижні до виїзду в ендемічну зону;

– триває протягом усього перебування;

– продовжується 4–6 тижнів після повернення.

Препарат та схему визначає лише лікар — з урахуванням країни перебування, виду збудника та можливого рівня резистентності.

Лікування малярії необхідно розпочати протягом перших 24 годин від появи симптомів — це рятує життя.

Малярії можна запобігти, а хворобу — вилікувати за умови своєчасного звернення до лікаря.