Ексклюзив
12:34 • 3088 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
10:59 • 9260 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
10:49 • 8760 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
10:05 • 14269 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
09:44 • 17744 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
08:42 • 14524 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
07:55 • 15896 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 24581 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 38910 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 38765 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

На Львівщині у двох жінок виявили тропічну малярію після відпочинку на Занзібарі

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Дві жінки 40 та 45 років, які відпочивали на Занзібарі, захворіли на тропічну малярію. Вони не проходили хіміопрофілактику та мали численні укуси комарів.

На Львівщині у двох жінок виявили тропічну малярію після відпочинку на Занзібарі

У Львівській області у двох жінок, які повернулись після відпочинку на острові Занзібар, виявили тропічну малярію. Про це повідомляє Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, передає УНН.

Захворіли дві жінки віком 40 та 45 років, які перебували з 19.01.2026 по 29.01.2026 у Танзанії (острів Занзібар). Перед поїздкою хіміопрофілактику малярії не проходили, хоча були вакциновані проти жовтої гарячки. Під час перебування зазначають численні укуси комарів 

- йдеться у повідомленні.

За даними Центру контролю та профілактики хвороб, 7–8 лютого у жінок з’явилися перші симптоми: загальна слабкість, біль у м’язах та суглобах (спина, кінцівки). Надалі спостерігалося підвищення температури тіла до 38,7°С, задишка, нудота.

12 лютого одна з пацієнток відзначила появу жовтяниці та зниження температури, після чого обидві звернулися за медичною допомогою.

За результатами дослідження зразків крові, ... в обох випадках лабораторно підтверджено наявність Plasmodium falciparum з високим рівнем паразитемії (++++) I ступеня 

- додали в Центрі контролю та профілактики хвороб.

Станом на 16 лютого, пацієнтки перебували на стаціонарному лікуванні в Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні з діагнозом "Тропічна малярія". Загальний стан покращився.

Вчені створили новий препарат проти малярії з ефективністю понад 97%13.11.25, 12:48 • 2363 перегляди

Нагадаємо

Малярія — небезпечне паразитарне захворювання, що передається через укуси малярійних комарів роду Anopheles. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, ризик зараження існує у 87 країнах світу, переважно в Африці, Південній Азії та Америці.

Симптоми малярії можуть починатися з:

– загального нездужання, млявості, головного болю;

– болю в м’язах, суглобах, попереку, сухості в роті;

– періодичного підвищення температури тіла;

– нудоти, блювання, проносу, кашлю;– порушень з боку нервової та інших систем організму.

За тяжкого перебігу малярія може призвести до летальних наслідків.

Пам’ятайте правило ABCD:

  • A — Awareness: будьте обізнані про ризики;
    • B — Bites: захищайтеся від укусів комарів;
      • C — Compliance: дотримуйтеся схеми прийому препаратів;
        • D — Diagnosis: негайно звертайтеся до лікаря при підвищенні температури під час подорожі або після повернення.

          Перед поїздкою до країн із ризиком малярії обов’язково проконсультуйтеся з лікарем щодо хіміопрофілактики.

          Хіміопрофілактика малярії:

          – починається за 1–2 тижні до виїзду в ендемічну зону;

          – триває протягом усього перебування;

          – продовжується 4–6 тижнів після повернення.

          Препарат та схему визначає лише лікар — з урахуванням країни перебування, виду збудника та можливого рівня резистентності.

          Лікування малярії необхідно розпочати протягом перших 24 годин від появи симптомів — це рятує життя.

          Малярії можна запобігти, а хворобу — вилікувати за умови своєчасного звернення до лікаря.

          Антоніна Туманова

          СуспільствоЗдоров'я
          Тварини
          Львівська область
          Танзанія
          Всесвітня організація охорони здоров'я