Вчені створили новий препарат проти малярії з ефективністю понад 97%

Компанія Novartis представила новий препарат проти малярії під назвою GanLum, який показав рівень одужання понад 97%. Це перший новий засіб від малярії з останнні 25 років, і за словами експертів, може стати "найбільшим проривом у лікуванні хвороби за десятиліття".

GanLum був розроблений для подолання стійкості паразитів до існуючих ліків. Препарат поєднує нову сполуку - ганаплацид та вдосконалену форму вже відомого асобу люмефантрину.

Доктор Суджата Вайдянатан, керівниця відділу глобальних розробок у сфері охорони здоров’я Novartis, пояснила:

Це має потенціал не лише лікувати хворобу, але й діяти проти стійких паразитів і блокувати передачу хвороби

Вона додала, що новий препарат "порушує внутрішню систему транспорту білків у паразита, яка необхідна для його виживання в крові". За її словами, за останні 25 років у лікуванні малярії не було суттєвих інновацій, оскільки комбінована терапія на основі артемізиніну залишалася ефективною.

Але тепер, через появу резистентності, ми розробили абсолютно новий тип сполуи - зазначила Вайдянатан.

Клінічні випробування GanLum проводилися у 12 країнах Африки, а у дослідженні взяли участь понад 1700 дорослих і дітей, препарат продемонстрував рівень одужання - 99,2%.

GanLum застосовується у вигляді гранул, які приймають один раз на день протягом трьох днів. Novartis планує якнайшвидше отримати дозвіл регуляторних органів на використання GanLum.

Експерти сподіваються, що новий препарат допоможе зупинити поширення стійких форм малярійного паразита і стане важливим кроком у боротьбі з хворобою, яка щороку забирає сотні тисяч життів.

