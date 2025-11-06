ukenru
Вчені з Університету Кельна виявили "багатообіцяюче" антитіло проти ВІЛ

Київ • УНН

 • 698 перегляди

Дослідники з Кельна виявили антитіло 04A06, яке ефективно запобігає проникненню ВІЛ у клітини, нейтралізуючи 98% варіантів вірусу. Це відкриття є перспективним для пасивної імунізації, але потребує подальших досліджень.

Вчені з Університету Кельна виявили "багатообіцяюче" антитіло проти ВІЛ

Німецькі науковці з Університетської клініки Кельна виявили антитіло, яке здатне нейтралізувати до 98% варіантів ВІЛ і може стати основою для нових методів лікування або профілактики інфекції. Про це інформує УНН з посиланням на DW.

Деталі

Дослідники проаналізували зразки крові 32 осіб - усі вони були інфіковані вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), однак їхній організм зумів самостійно виробити потужну та злагоджену імунну відповідь.

Із цих зразків було отримано понад 800 різних антитіл проти ВІЛ, і одне з них - 04A06 - виявилося здатним ефективно запобігати проникненню вірусу в клітини організму. В експериментах воно змогло нейтралізувати 98% варіантів ВІЛ

- пише DW.

Науковці розшифрували механізм синтезу цього антитіла та відтворили його в лабораторії.

Хоча існують і інші антитіла проти ВІЛ, 04A06 "безумовно є одним із найперспективніших у цій групі

- зазначила директорка Інституту медичної вірусології Цюрихського університету Александра Тркола. 

Водночас і вона, і керівник відділення інфекційних хвороб клініки Технічного університету Мюнхена Крістоф Шпіннер наголошують: робити остаточні висновки зарано, необхідні подальші дослідження.

Зазначається, що відкрите німецькими вченими антитіло потенційно може стати засобом пасивної імунізації - введення в організм готових антитіл, які забезпечують швидкий, але тимчасовий захист від інфекції. На відміну від активної імунізації через вакцинацію, вона не стимулює організм до вироблення власних антитіл. Ефективної вакцини проти ВІЛ, який спричиняє смертельний синдром набутого імунодефіциту (СНІД), наразі не існує.

Нещодавно з’явилася перспективна речовина ленакапавір, схвалена в Європі для доконтактної профілактики ВІЛ - виключно під наглядом лікаря. Втім, чи стане цей препарат довгоочікуваним проривом у боротьбі з ВІЛ/СНІДом, поки що невідомо.

Нагадаємо

У липні 2025 року в Україні було зареєстровано 636 нових випадків ВІЛ-інфекції. 77 людей померли від хвороб, зумовлених СНІДом.

Віта Зеленецька

Здоров'я