Білл Гейтс виділяє $912 млн на боротьбу зі СНІДом та іншими хворобами

Мільярдер Білл Гейтс пообіцяв виділити 912 мільйонів доларів на боротьбу зі СНІДом, туберкульозом та малярією, закликаючи уряди всього світу не скорочувати фінансування охорони здоров’я. Філантроп попередив, що мільйони дітей можуть опинитися під загрозою, якщо допомога буде надто різко зменшена. Його слова передає Reuters, пише УНН.

Деталі

Фонд Гейтса оголосив у понеділок про пожертву 912 мільйонів доларів Глобальному фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. Ця сума повторює попереднє зобов’язання фонду у 2022 році та покликана підтримати глобальні ініціативи охорони здоров’я у період, коли уряди багатьох країн, включно зі Сполученими Штатами, суттєво скорочують фінансування розвитку.

Дитина, народжена на півночі Нігерії, має 15% шансів померти до 5 років. Ви можете або бути частиною покращення цього стану, або поводитися так, ніби це не має значення - заявив Гейтс.

Цей крок співзасновника Microsoft відбувається напередодні щорічного заходу фонду "Воротарі" в Нью-Йорку, який присвячений прискоренню досягнення глобальних цілей розвитку ООН до 2030 року, включаючи покращення охорони здоров’я та боротьбу з бідністю.

Я не здатний вигадати те, що скоротить уряд, і я не хочу створювати ілюзію цього - додав Гейтс.

Фонд мільярдера Білла Гейтса, заснований у 2000 році разом із його тодішньою дружиною, є одним із найбільших у світі донорів глобальних програм охорони здоров’я, зокрема тих, що спрямовані на зниження смертності матерів та дітей, боротьбу з інфекційними хворобами та подолання бідності. За даними американського Інституту показників та оцінки охорони здоров’я, глобальна допомога розвитку знизилася на 21% між 2024 і 2025 роками, досягнувши 15-річного мінімуму.

Гейтс зазначив, що ситуація ще може змінитися завдяки зусиллям організацій, таких як Глобальний фонд, які намагаються зібрати кошти до кінця року. Однак, якщо тенденція скорочення фінансування збережеться, прогрес у зниженні дитячої смертності, який дозволив врятувати близько 5 мільйонів життів щороку з 2000 року, опиниться під загрозою.

Нагадаємо

Американський підприємець і філантроп Білл Гейтс оголосив про намір розподілити майже все своє особисте багатство протягом наступних двадцяти років. За його планом, через фонд Гейтса найбідніші верстви населення світу отримають приблизно 200 мільярдів доларів, на тлі скорочення міжнародної допомоги з боку урядів різних країн.

Пізніше мільярдер-бізнесмен та філантроп Білл Гейтс пояснив, чому він віддасть практично все своє багатство до 2045 року, в інтерв'ю CBS Mornings. Він упевнений, що ці гроші врятують "десятки мільйонів життів".

Білл Гейтс повідомив, що пожертвував понад 100 мільярдів доларів через свій благодійний фонд. Засновник Microsoft планує віддати більшу частину свого статку, залишивши дітям "не таку вже й величезну" суму.