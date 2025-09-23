Білл Гейтс виділяє $912 млн на боротьбу зі СНІДом та іншими хворобами

$41.380.13
48.730.31
ukenru
23 вересня, 05:00 • 21705 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 22380 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 25673 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 41623 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 44083 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 41950 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 65357 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 69108 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 63441 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 30892 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
4.3м/с
41%
751мм
Популярнi новини
Аеропорт Осло тимчасово закрили через появу невідомих дронів23 вересня, 01:48 • 19937 перегляди
Українські десантники знищили російський БпЛА "Форпост" вартістю 7 мільйонів доларівVideo23 вересня, 02:44 • 20226 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання07:45 • 16988 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 13342 перегляди
Внутрішній конфлікт у "Слузі народу": Зеленський критикує законодавців та журналістів - Politico09:15 • 4144 перегляди
Публікації
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати10:33 • 2240 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 13395 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання07:45 • 17042 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 21709 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 63258 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Роберт Френсіс Кеннеді-молодший
Емманюель Макрон
Керолайн Левітт
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Білий дім
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 63258 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 29806 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 45633 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 97024 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 118803 перегляди
Актуальне
Financial Times
The Guardian
Facebook
Х-47М2 «Кинджал»
MIM-104 Patriot

Білл Гейтс виділяє $912 млн на боротьбу зі СНІДом та іншими хворобами

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Мільярдер закликав уряди інших країн не скорочувати фінансування охорони здоров'я, попереджаючи про загрозу мільйонам дітей.

Білл Гейтс виділяє $912 млн на боротьбу зі СНІДом та іншими хворобами

Мільярдер Білл Гейтс пообіцяв виділити 912 мільйонів доларів на боротьбу зі СНІДом, туберкульозом та малярією, закликаючи уряди всього світу не скорочувати фінансування охорони здоров’я. Філантроп попередив, що мільйони дітей можуть опинитися під загрозою, якщо допомога буде надто різко зменшена. Його слова передає Reuters, пише УНН.

Деталі

Фонд Гейтса оголосив у понеділок про пожертву 912 мільйонів доларів Глобальному фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. Ця сума повторює попереднє зобов’язання фонду у 2022 році та покликана підтримати глобальні ініціативи охорони здоров’я у період, коли уряди багатьох країн, включно зі Сполученими Штатами, суттєво скорочують фінансування розвитку.

Дитина, народжена на півночі Нігерії, має 15% шансів померти до 5 років. Ви можете або бути частиною покращення цього стану, або поводитися так, ніби це не має значення

- заявив Гейтс.

Цей крок співзасновника Microsoft відбувається напередодні щорічного заходу фонду "Воротарі" в Нью-Йорку, який присвячений прискоренню досягнення глобальних цілей розвитку ООН до 2030 року, включаючи покращення охорони здоров’я та боротьбу з бідністю. 

Я не здатний вигадати те, що скоротить уряд, і я не хочу створювати ілюзію цього 

- додав Гейтс.

Фонд мільярдера Білла Гейтса, заснований у 2000 році разом із його тодішньою дружиною, є одним із найбільших у світі донорів глобальних програм охорони здоров’я, зокрема тих, що спрямовані на зниження смертності матерів та дітей, боротьбу з інфекційними хворобами та подолання бідності. За даними американського Інституту показників та оцінки охорони здоров’я, глобальна допомога розвитку знизилася на 21% між 2024 і 2025 роками, досягнувши 15-річного мінімуму.

Гейтс зазначив, що ситуація ще може змінитися завдяки зусиллям організацій, таких як Глобальний фонд, які намагаються зібрати кошти до кінця року. Однак, якщо тенденція скорочення фінансування збережеться, прогрес у зниженні дитячої смертності, який дозволив врятувати близько 5 мільйонів життів щороку з 2000 року, опиниться під загрозою.

Нагадаємо

Американський підприємець і філантроп Білл Гейтс оголосив про намір розподілити майже все своє особисте багатство протягом наступних двадцяти років. За його планом, через фонд Гейтса найбідніші верстви населення світу отримають приблизно 200 мільярдів доларів, на тлі скорочення міжнародної допомоги з боку урядів різних країн.

Пізніше мільярдер-бізнесмен та філантроп Білл Гейтс пояснив, чому він віддасть практично все своє багатство до 2045 року, в інтерв'ю CBS Mornings. Він упевнений, що ці гроші врятують "десятки мільйонів життів".

Білл Гейтс повідомив, що пожертвував понад 100 мільярдів доларів через свій благодійний фонд. Засновник Microsoft планує віддати більшу частину свого статку, залишивши дітям "не таку вже й величезну" суму.

Степан Гафтко

СуспільствоЗдоров'яНовини Світу
благодійність
Білл Гейтс
Reuters
Організація Об'єднаних Націй
Нігерія
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки
Microsoft