Билл Гейтс выделяет $912 млн на борьбу со СПИДом и другими болезнями

Миллиардер Билл Гейтс пообещал выделить 912 миллионов долларов на борьбу со СПИДом, туберкулезом и малярией, призывая правительства всего мира не сокращать финансирование здравоохранения. Филантроп предупредил, что миллионы детей могут оказаться под угрозой, если помощь будет слишком резко сокращена. Его слова передает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фонд Гейтса объявил в понедельник о пожертвовании 912 миллионов долларов Глобальному фонду борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Эта сумма повторяет предыдущее обязательство фонда в 2022 году и призвана поддержать глобальные инициативы здравоохранения в период, когда правительства многих стран, включая Соединенные Штаты, существенно сокращают финансирование развития.

Ребенок, родившийся на севере Нигерии, имеет 15% шансов умереть до 5 лет. Вы можете либо быть частью улучшения этого состояния, либо вести себя так, будто это не имеет значения - заявил Гейтс.

Этот шаг соучредителя Microsoft происходит накануне ежегодного мероприятия фонда "Воротарі" в Нью-Йорке, которое посвящено ускорению достижения глобальных целей развития ООН до 2030 года, включая улучшение здравоохранения и борьбу с бедностью.

Я не способен выдумать то, что сократит правительство, и я не хочу создавать иллюзию этого - добавил Гейтс.

Фонд миллиардера Билла Гейтса, основанный в 2000 году вместе с его тогдашней женой, является одним из крупнейших в мире доноров глобальных программ здравоохранения, в частности тех, что направлены на снижение смертности матерей и детей, борьбу с инфекционными болезнями и преодоление бедности. По данным американского Института показателей и оценки здравоохранения, глобальная помощь развитию снизилась на 21% между 2024 и 2025 годами, достигнув 15-летнего минимума.

Гейтс отметил, что ситуация еще может измениться благодаря усилиям организаций, таких как Глобальный фонд, которые пытаются собрать средства до конца года. Однако, если тенденция сокращения финансирования сохранится, прогресс в снижении детской смертности, который позволил спасти около 5 миллионов жизней ежегодно с 2000 года, окажется под угрозой.

Напомним

Американский предприниматель и филантроп Билл Гейтс объявил о намерении распределить почти все свое личное богатство в течение следующих двадцати лет. По его плану, через фонд Гейтса беднейшие слои населения мира получат примерно 200 миллиардов долларов, на фоне сокращения международной помощи со стороны правительств разных стран.

Позже миллиардер-бизнесмен и филантроп Билл Гейтс объяснил, почему он отдаст практически все свое богатство до 2045 года, в интервью CBS Mornings. Он уверен, что эти деньги спасут "десятки миллионов жизней".

Билл Гейтс сообщил, что пожертвовал более 100 миллиардов долларов через свой благотворительный фонд. Основатель Microsoft планирует отдать большую часть своего состояния, оставив детям "не такую уж и огромную" сумму.