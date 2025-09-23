Билл Гейтс выделяет $912 млн на борьбу со СПИДом и другими болезнями

$41.380.13
23 сентября, 05:00 • 21580 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 22241 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 25552 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 41496 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 43977 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 41886 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 65265 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 69076 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 63424 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 30879 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
Директор компании присвоил почти 4 млн грн, выделенных на модульные дома в Киевской областиPhoto23 сентября, 01:12 • 17034 просмотра
Аэропорт Осло временно закрыли из-за появления неизвестных дронов23 сентября, 01:48 • 19757 просмотра
Украинские десантники уничтожили российский БПЛА "Форпост" стоимостью 7 миллионов долларовVideo23 сентября, 02:44 • 20055 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания07:45 • 16687 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto08:45 • 13042 просмотра
публикации
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты10:33 • 2124 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto08:45 • 13258 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания07:45 • 16900 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров23 сентября, 05:00 • 21588 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 63124 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Роберт Ф. Кеннеди-младший
Эмманюэль Макрон
Каролин Ливитт
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Белый дом
Нью-Йорк
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 63130 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 29754 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 45584 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 96976 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 118754 просмотра
Financial Times
Хранитель
Facebook
Х-47М2 "Кинжал"
MIM-104 Patriot

Билл Гейтс выделяет $912 млн на борьбу со СПИДом и другими болезнями

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Миллиардер призвал правительства других стран не сокращать финансирование здравоохранения, предупреждая об угрозе миллионам детей.

Билл Гейтс выделяет $912 млн на борьбу со СПИДом и другими болезнями

Миллиардер Билл Гейтс пообещал выделить 912 миллионов долларов на борьбу со СПИДом, туберкулезом и малярией, призывая правительства всего мира не сокращать финансирование здравоохранения. Филантроп предупредил, что миллионы детей могут оказаться под угрозой, если помощь будет слишком резко сокращена. Его слова передает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фонд Гейтса объявил в понедельник о пожертвовании 912 миллионов долларов Глобальному фонду борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Эта сумма повторяет предыдущее обязательство фонда в 2022 году и призвана поддержать глобальные инициативы здравоохранения в период, когда правительства многих стран, включая Соединенные Штаты, существенно сокращают финансирование развития.

Ребенок, родившийся на севере Нигерии, имеет 15% шансов умереть до 5 лет. Вы можете либо быть частью улучшения этого состояния, либо вести себя так, будто это не имеет значения

- заявил Гейтс.

Этот шаг соучредителя Microsoft происходит накануне ежегодного мероприятия фонда "Воротарі" в Нью-Йорке, которое посвящено ускорению достижения глобальных целей развития ООН до 2030 года, включая улучшение здравоохранения и борьбу с бедностью. 

Я не способен выдумать то, что сократит правительство, и я не хочу создавать иллюзию этого 

- добавил Гейтс.

Фонд миллиардера Билла Гейтса, основанный в 2000 году вместе с его тогдашней женой, является одним из крупнейших в мире доноров глобальных программ здравоохранения, в частности тех, что направлены на снижение смертности матерей и детей, борьбу с инфекционными болезнями и преодоление бедности. По данным американского Института показателей и оценки здравоохранения, глобальная помощь развитию снизилась на 21% между 2024 и 2025 годами, достигнув 15-летнего минимума.

Гейтс отметил, что ситуация еще может измениться благодаря усилиям организаций, таких как Глобальный фонд, которые пытаются собрать средства до конца года. Однако, если тенденция сокращения финансирования сохранится, прогресс в снижении детской смертности, который позволил спасти около 5 миллионов жизней ежегодно с 2000 года, окажется под угрозой.

Напомним

Американский предприниматель и филантроп Билл Гейтс объявил о намерении распределить почти все свое личное богатство в течение следующих двадцати лет. По его плану, через фонд Гейтса беднейшие слои населения мира получат примерно 200 миллиардов долларов, на фоне сокращения международной помощи со стороны правительств разных стран.

Позже миллиардер-бизнесмен и филантроп Билл Гейтс объяснил, почему он отдаст практически все свое богатство до 2045 года, в интервью CBS Mornings. Он уверен, что эти деньги спасут "десятки миллионов жизней".

Билл Гейтс сообщил, что пожертвовал более 100 миллиардов долларов через свой благотворительный фонд. Основатель Microsoft планирует отдать большую часть своего состояния, оставив детям "не такую уж и огромную" сумму.

Степан Гафтко

ОбществоЗдоровьеНовости Мира
благотворительность
Билл Гейтс
Reuters
Организация Объединенных Наций
Нигерия
Нью-Йорк
Соединённые Штаты
Майкрософт