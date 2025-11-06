Ученые из Университета Кельна обнаружили "многообещающее" антитело против ВИЧ
Киев • УНН
Исследователи из Кельна обнаружили антитело 04A06, которое эффективно предотвращает проникновение ВИЧ в клетки, нейтрализуя 98% вариантов вируса. Это открытие является перспективным для пассивной иммунизации, но требует дальнейших исследований.
Немецкие ученые из Университетской клиники Кельна обнаружили антитело, которое способно нейтрализовать до 98% вариантов ВИЧ и может стать основой для новых методов лечения или профилактики инфекции. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW.
Детали
Исследователи проанализировали образцы крови 32 человек — все они были инфицированы вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), однако их организм сумел самостоятельно выработать мощный и слаженный иммунный ответ.
Из этих образцов было получено более 800 различных антител против ВИЧ, и одно из них — 04A06 — оказалось способным эффективно предотвращать проникновение вируса в клетки организма. В экспериментах оно смогло нейтрализовать 98% вариантов ВИЧ
Ученые расшифровали механизм синтеза этого антитела и воспроизвели его в лаборатории.
Хотя существуют и другие антитела против ВИЧ, 04A06 "безусловно является одним из самых перспективных в этой группе
В то же время и она, и руководитель отделения инфекционных болезней клиники Технического университета Мюнхена Кристоф Шпиннер подчеркивают: делать окончательные выводы рано, необходимы дальнейшие исследования.
Отмечается, что открытое немецкими учеными антитело потенциально может стать средством пассивной иммунизации — введения в организм готовых антител, которые обеспечивают быструю, но временную защиту от инфекции. В отличие от активной иммунизации через вакцинацию, она не стимулирует организм к выработке собственных антител. Эффективной вакцины против ВИЧ, который вызывает смертельный синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), пока не существует.
Недавно появилось перспективное вещество ленакапавир, одобренное в Европе для доконтактной профилактики ВИЧ — исключительно под наблюдением врача. Впрочем, станет ли этот препарат долгожданным прорывом в борьбе с ВИЧ/СПИДом, пока неизвестно.
Напомним
В июле 2025 года в Украине было зарегистрировано 636 новых случаев ВИЧ-инфекции. 77 человек умерли от болезней, обусловленных СПИДом.
Билл Гейтс выделяет $912 млн на борьбу со СПИДом и другими болезнями23.09.25, 13:10 • 3562 просмотра