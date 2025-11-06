Ученые из Университета Кельна обнаружили "многообещающее" антитело против ВИЧ

ukenru
21:56 • 9884 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 16336 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 18:18 • 18496 просмотра
Укрзалізниця временно ограничивает движение поездов в Краматорск и Славянск из-за рисков безопасности
5 ноября, 17:06 • 22483 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 22408 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 31762 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 35132 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
5 ноября, 12:20 • 22798 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19 • 22792 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
5 ноября, 10:32 • 35177 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Украине начали работу новые послы Великобритании, Новой Зеландии, Чили и СомалиVideo5 ноября, 17:29 • 4324 просмотра
Россия более 60 раз ударила по спасателям ГСЧС за 3 месяца – министр внутренних дел КлименкоPhotoVideo5 ноября, 17:50 • 2834 просмотра
Агенты АТЕШ передали ВСУ информацию о расположении завода по производству российских калибровPhoto5 ноября, 17:52 • 7890 просмотра
Кабмин утвердил программу выплат 6500 гривен в рамках “Зимней поддержки”: кто может получить средства5 ноября, 18:05 • 5308 просмотра
В финской школе украинскую ученицу заставили петь “Калинку”01:33 • 4750 просмотра
публикации
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 31762 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 35132 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto5 ноября, 11:38 • 37998 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto5 ноября, 11:10 • 46453 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается5 ноября, 10:32 • 35177 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Олег Синегубов
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Донецкая область
Израиль
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 15061 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 16834 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 34170 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 38733 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 52043 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
2С5 "Гиацинт-С
БМ-21 «Град»

Ученые из Университета Кельна обнаружили "многообещающее" антитело против ВИЧ

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Исследователи из Кельна обнаружили антитело 04A06, которое эффективно предотвращает проникновение ВИЧ в клетки, нейтрализуя 98% вариантов вируса. Это открытие является перспективным для пассивной иммунизации, но требует дальнейших исследований.

Ученые из Университета Кельна обнаружили "многообещающее" антитело против ВИЧ

Немецкие ученые из Университетской клиники Кельна обнаружили антитело, которое способно нейтрализовать до 98% вариантов ВИЧ и может стать основой для новых методов лечения или профилактики инфекции. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW.

Детали

Исследователи проанализировали образцы крови 32 человек — все они были инфицированы вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), однако их организм сумел самостоятельно выработать мощный и слаженный иммунный ответ.

Из этих образцов было получено более 800 различных антител против ВИЧ, и одно из них — 04A06 — оказалось способным эффективно предотвращать проникновение вируса в клетки организма. В экспериментах оно смогло нейтрализовать 98% вариантов ВИЧ

— пишет DW.

Ученые расшифровали механизм синтеза этого антитела и воспроизвели его в лаборатории.

Хотя существуют и другие антитела против ВИЧ, 04A06 "безусловно является одним из самых перспективных в этой группе

— отметила директор Института медицинской вирусологии Цюрихского университета Александра Тркола. 

В то же время и она, и руководитель отделения инфекционных болезней клиники Технического университета Мюнхена Кристоф Шпиннер подчеркивают: делать окончательные выводы рано, необходимы дальнейшие исследования.

Отмечается, что открытое немецкими учеными антитело потенциально может стать средством пассивной иммунизации — введения в организм готовых антител, которые обеспечивают быструю, но временную защиту от инфекции. В отличие от активной иммунизации через вакцинацию, она не стимулирует организм к выработке собственных антител. Эффективной вакцины против ВИЧ, который вызывает смертельный синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), пока не существует.

Недавно появилось перспективное вещество ленакапавир, одобренное в Европе для доконтактной профилактики ВИЧ — исключительно под наблюдением врача. Впрочем, станет ли этот препарат долгожданным прорывом в борьбе с ВИЧ/СПИДом, пока неизвестно.

Напомним

В июле 2025 года в Украине было зарегистрировано 636 новых случаев ВИЧ-инфекции. 77 человек умерли от болезней, обусловленных СПИДом.

Билл Гейтс выделяет $912 млн на борьбу со СПИДом и другими болезнями23.09.25, 13:10 • 3562 просмотра

Вита Зеленецкая

ЗдоровьеНовости Мира