Ученые создали новый препарат против малярии с эффективностью более 97%

Компания Novartis представила новый препарат против малярии под названием GanLum, который показал уровень выздоровления более 97%. Это первое новое средство от малярии за последние 25 лет, и, по словам экспертов, может стать "крупнейшим прорывом в лечении болезни за десятилетия". Об этом сообщает Independent, передает УНН. Детали GanLum был разработан для преодоления устойчивости паразитов к существующим лекарствам. Препарат сочетает новое соединение - ганаплацид и усовершенствованную форму уже известного асоба люмефантрина. Доктор Суджата Вайдянатан, руководитель отдела глобальных разработок в сфере здравоохранения Novartis, пояснила: Это имеет потенциал не только лечить болезнь, но и действовать против устойчивых паразитов и блокировать передачу болезни Она добавила, что новый препарат "нарушает внутреннюю систему транспорта белков у паразита, которая необходима для его выживания в крови". По ее словам, за последние 25 лет в лечении малярии не было существенных инноваций, поскольку комбинированная терапия на основе артемизинина оставалась эффективной. Но теперь, из-за появления резистентности, мы разработали совершенно новый тип соединения - отметила Вайдянатан. Клинические испытания GanLum проводились в 12 странах Африки, а в исследовании приняли участие более 1700 взрослых и детей, препарат продемонстрировал уровень выздоровления - 99,2%. GanLum применяется в виде гранул, которые принимают один раз в день в течение трех дней. Novartis планирует как можно скорее получить разрешение регулирующих органов на использование GanLum. Эксперты надеются, что новый препарат поможет остановить распространение устойчивых форм малярийного паразита и станет важным шагом в борьбе с болезнью, которая ежегодно уносит сотни тысяч жизней. Напомним Исследователи из Кельна обнаружили антитело 04A06, которое эффективно предотвращает проникновение ВИЧ в клетки, нейтрализуя 98% вариантов вируса. Это открытие является перспективным для пассивной иммунизации, но требует дальнейших исследований.