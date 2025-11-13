Ученые создали новый препарат против малярии с эффективностью более 97%

$42.040.02
Эксклюзив
11:14 • 8208 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
09:10 • 12245 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
07:35 • 18742 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
07:00 • 22785 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 25384 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 23023 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
12 ноября, 23:58 • 19003 просмотра
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
12 ноября, 15:53 • 54877 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
12 ноября, 15:00 • 78441 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
12 ноября, 14:21 • 71960 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
Украинские военные показали ликвидацию российской ДРГ на Волчанском направленииVideo13 ноября, 02:38 • 28065 просмотра
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил Анджелину Джоли в невежестве из-за ее поездки в Украину13 ноября, 03:24 • 34591 просмотра
Бриллиантовая брошь Наполеона, потерянная под Ватерлоо, продана за $4,4 млнPhoto06:58 • 10540 просмотра
Женщина 18 лет скрывала тело дочери в квартире: в прокуратуре раскрыли деталиPhotoVideo09:06 • 7788 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 7328 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
11:14 • 8178 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 7588 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже08:23 • 5660 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 86536 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода12 ноября, 11:10 • 104970 просмотра
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 44380 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 44874 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 35350 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 74155 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 74041 просмотра
Ученые создали новый препарат против малярии с эффективностью более 97%

Киев • УНН

 • 870 просмотра

Компания Novartis представила GanLum – первый за 25 лет препарат против малярии, продемонстрировавший уровень выздоровления более 97%. Он сочетает ганаплацид и люмефантрин, преодолевая устойчивость паразитов к существующим лекарствам.

Ученые создали новый препарат против малярии с эффективностью более 97%

Компания Novartis представила новый препарат против малярии под названием GanLum, который показал уровень выздоровления более 97%. Это первое новое средство от малярии за последние 25 лет, и, по словам экспертов, может стать "крупнейшим прорывом в лечении болезни за десятилетия".

Об этом сообщает Independent, передает УНН.

Детали

GanLum был разработан для преодоления устойчивости паразитов к существующим лекарствам. Препарат сочетает новое соединение - ганаплацид и усовершенствованную форму уже известного асоба люмефантрина.

Доктор Суджата Вайдянатан, руководитель отдела глобальных разработок в сфере здравоохранения Novartis, пояснила:

Это имеет потенциал не только лечить болезнь, но и действовать против устойчивых паразитов и блокировать передачу болезни

Она добавила, что новый препарат "нарушает внутреннюю систему транспорта белков у паразита, которая необходима для его выживания в крови". По ее словам, за последние 25 лет в лечении малярии не было существенных инноваций, поскольку комбинированная терапия на основе артемизинина оставалась эффективной.

Но теперь, из-за появления резистентности, мы разработали совершенно новый тип соединения

- отметила Вайдянатан.

Клинические испытания GanLum проводились в 12 странах Африки, а в исследовании приняли участие более 1700 взрослых и детей, препарат продемонстрировал уровень выздоровления - 99,2%.

GanLum применяется в виде гранул, которые принимают один раз в день в течение трех дней. Novartis планирует как можно скорее получить разрешение регулирующих органов на использование GanLum.

Эксперты надеются, что новый препарат поможет остановить распространение устойчивых форм малярийного паразита и станет важным шагом в борьбе с болезнью, которая ежегодно уносит сотни тысяч жизней.

Напомним

Исследователи из Кельна обнаружили антитело 04A06, которое эффективно предотвращает проникновение ВИЧ в клетки, нейтрализуя 98% вариантов вируса. Это открытие является перспективным для пассивной иммунизации, но требует дальнейших исследований.

Алла Киосак

Здоровье
Африка