Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадки

Киев • УНН

 70 просмотра

Замиокулькас, известный как долларовое дерево, является неприхотливым тропическим растением, которое украшает интерьер и, по поверьям, приносит финансовое благополучие. УНН собрал рекомендации по уходу за замиокулькасом, включая полив, подкормку, пересадку и размножение, чтобы он радовал здоровыми листьями и цветением.

Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадки

Замиокулькас – растение, известное как долларовое дерево, не только украшает интерьер своими блестящими зелеными листьями, но и, по поверьям, приносит финансовое благополучие. Неприхотливое и выносливое растение родом из тропических районов Африки прекрасно приспосабливается к квартирным условиям, выдерживает тень и засуху. УНН собрал рекомендации по уходу за замиокулькасом, чтобы он долгие годы радовал здоровыми листьями и даже цветением.

Что такое долларовое дерево

Замиокулькас (Zamioculcas zamiifolia) – это тропическое комнатное растение семейства ароидных. Оно известно своими упругими декоративными листьями и неприхотливостью. В народе это растение еще называют долларовым деревом, по поверьям оно приносит в дом финансовое благополучие и увеличивает доходы. Все из-за его блестящих темно-зеленых листьев, которые ассоциируются с долларами. Родом замиокулькас из тропических районов Африки, в частности Танзании и Кении, поэтому он отличается высокой устойчивостью к тени и засухе, что делает его идеальным для квартир и офисов.

Условия для выращивания замиокулькаса

Замиокулькас может жить много лет и даже цвести в домашних условиях, хотя его цветы небольшие и невыразительные. Впрочем, стоит помнить, что растение токсично для домашних животных при употреблении частей листьев или корневища.

Замиокулькас относится к теплолюбивым растениям, поэтому хорошо переносит жару. Лучшая температура для него летом – около +25°C, тогда как зимой специалисты советуют держать растение при температуре не выше +16°C. Если у вас есть утепленная лоджия или балкон, горшок с замиокулькасом можно вынести туда. Впрочем, важно, чтобы температура не опускалась ниже +12°C.

Где лучше размещать горшок с замиокулькасом

Растение хорошо развивается при ярком рассеянном свете, но может адаптироваться и к полутени. Оптимальное место для горшка – подоконник восточной или западной стороны. Если растение стоит на южном окне, его следует притенять в самые жаркие часы, чтобы избежать ожогов на листьях. Если вы только что приобрели растение или пересадили, в первые дни лучше расположить его в полутени для адаптации. Замиокулькас вполне может расти и в более темном углу, но это замедлит его рост. Чтобы листья оставались прямыми, а растение сохраняло форму, горшок периодически стоит поворачивать к источнику света разными сторонами.

Как правильно поливать долларовое дерево

Благодаря мясистым листьям замиокулькас хорошо переносит сухой воздух, и недостаток влажности для него не является критическим. Он может обходиться без полива более недели, самое главное – избегать избытка влаги, который вредит растению. Впрочем, во время отопительного сезона не следует ставить горшок близко к батареям. Опрыскивание для замиокулькаса не обязательно, но ежемесячный теплый душ полезен для очистки листьев от пыли.

Поливать замиокулькас нужно только после полного высыхания почвы. В летний период ориентиром служит легкое подсушивание корневого клубня, зимой – растение оставляют почти в сухой почве, увлажняя ее только при явном пересыхании.

Для полива специалисты советуют использовать теплую, отстоянную воду без хлора и жестких солей, поскольку жесткая вода может вызвать образование белого налета на почве и листьях. Оптимальная частота полива: летом раз в 7–10 дней, зимой – раз в 2–3 недели.

Чрезмерный полив приводит к загниванию корневой системы. Первыми признаками избытка воды могут быть желтые пятна на листьях и мягкость стеблей. В таком случае растение нужно вынуть из горшка, осмотреть корни, удалить пораженные участки и пересадить в свежий субстрат.

Чем и как подкармливать растение для хорошего роста

Подкормка замиокулькаса необходима для активного роста и поддержания насыщенного цвета листьев. В период вегетации, с весны до осени, растение подкармливают комплексными удобрениями для суккулентов или кактусов примерно раз в 2–3 недели. Некоторые цветоводы чередуют минеральные и органические смеси, что помогает поддерживать почву в сбалансированном состоянии.

Осенью и зимой подкормку сокращают или вовсе прекращают, поскольку замиокулькас в этот период замедляет рост и его потребность в питательных веществах значительно снижается.

Пересадка долларового дерева: когда и как ее проводить

Замиокулькас растет довольно медленно, поэтому подходы к его пересадке зависят от возраста растения. Молодые – обычно пересаживают ежегодно, тогда как взрослые – нуждаются в этом значительно реже, примерно раз в три-четыре года, по мере заполнения горшка корнями. Наиболее благоприятное время для пересадки – середина-конец весны, когда растение находится в фазе активного роста.

Замиокулькас хорошо чувствует себя в рыхлой и водопроницаемой почве: можно использовать готовый субстрат для суккулентов или приготовить смесь самостоятельно, смешав дерновую землю, листовой перегной, песок и торф в равных пропорциях. Обязательным элементом является дренажный слой из керамзита или мелких камней, который предотвращает застой воды и загнивание корней.

По той же причине лучше выбирать керамические или глиняные горшки с дренажными отверстиями. Он должен быть немного больше предыдущего, но не слишком просторным, ведь в большом контейнере растение отдает силы, чтобы заполнить большое пространство корнями, вместо того, чтобы направлять энергию в рост листьев.

Пересаживать замиокулькас следует очень осторожно, поскольку его корневая система состоит из плотных клубней. Растение вместе с земляным комом вокруг клубней осторожно вынимают из старого горшка и устанавливают в новый, оставляя верхние клубни оголенными примерно на один сантиметр. Сок растения токсичен и может вызвать жжение и зуд, поэтому все работы лучше выполнять в резиновых перчатках.

После пересадки следует дать растению время адаптироваться. Два-три дня лучше его не поливать и не переставлять.

Как размножить замиокулькас в домашних условиях

Размножение замиокулькаса в домашних условиях можно проводить несколькими способами, и каждый из них имеет свои особенности. Самый популярный метод – черенкование. Для этого выбирают здоровый, крепкий стебель без признаков повреждений, срезают его на уровне около 8-10 см так, чтобы на черенке оставался хотя бы один узел и несколько листьев. Затем его помещают во влажный субстрат, например смесь торфа и песка, и оставляют в теплом светлом месте без прямых солнечных лучей. После того как корни достигнут 2–3 см, черенок пересаживают в постоянный горшок с подходящим грунтом.

Другой способ – размножение листом. Выбирают здоровый, зрелый лист и срезают его острым ножом, оставляя небольшой черешок. Лист вставляют в увлажненный субстрат, создают аналогичные условия укоренения и ждут, пока у основания листа начнут формироваться маленькие ростки. Когда молодые растения достигнут 3–5 см, их можно пересаживать в отдельные горшки. Этот метод занимает больше времени, но позволяет получить несколько новых растений из одного листа.

Размножение веткой напоминает предыдущие методы, однако требует большей части растения. Выбранную ветку длиной 15-20 см помещают в питательный субстрат и содержат в теплом светлом помещении. Первые ростки появляются через 2-4 недели, а пересадка возможна после образования корней длиной хотя бы 2 см. Этот метод дает крепкие молодые растения, но требует большого зрелого растения для заготовки материала.

Также замиокулькас можно размножать стеблем в воде. Принцип подобен укоренению в грунте, только вместо субстрата используется вода. Прозрачная емкость позволяет контролировать развитие корней и своевременно замечать проблемы. После укоренения растение пересаживают в грунт, что может немного замедлить его рост, однако метод прост и уменьшает риск заражения вредителями.

Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки. Выбор метода зависит от имеющегося растения, условий и вашего терпения.

Алена Уткина

