Пентагон раскрыл секретные шахты Китая с сотней ракет вблизи Монголии
Пентагон обнаружил более 100 твердотопливных ракет DF-31 в секретных шахтах Китая на границе с Монголией. Пекин модернизирует свой ядерный арсенал быстрее любого другого государства мира и к 2030 году будет иметь более 1000 ядерных боеголовок.
Согласно проекту отчета Пентагона, с которым ознакомились журналисты, Пекин модернизирует свой ядерный арсенал быстрее, чем любое другое государство мира. Речь идет о более чем 100 твердотопливных ракетах DF-31, размещенных в шахтах на границе с Монголией. Хотя Пентагон ранее знал о строительстве этих объектов, количество уже загруженных ракет озвучено впервые. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Эта новость появилась на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о намерении создать глобальный план денуклеаризации вместе с РФ и Китаем. Однако отчет Минобороны США демонстрирует полное отсутствие интереса Пекина к дипломатии в этой сфере.
Мы продолжаем видеть отсутствие желания со стороны Пекина принимать такие меры или вести более всесторонние переговоры по контролю над вооружениями
Несмотря на то, что текущие темпы производства боеголовок несколько замедлились (в 2024 году запасы составляли около 600 единиц), аналитики прогнозируют, что к 2030 году Китай будет иметь более 1000 ядерных боеголовок.
Ситуация обостряется из-за приближения даты окончания договора СНВ-3 (New START) в феврале 2026 года – последнего соглашения между США и РФ, ограничивавшего ядерные арсеналы. Эксперты опасаются, что без нового трехстороннего соглашения мир окажется в состоянии неконтролируемой гонки вооружений.
Пекин традиционно отвергает эти обвинения, называя отчет попыткой "очернить Китай", и настаивает на своей стратегии "неприменения ядерного оружия первым".
