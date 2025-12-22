$42.250.09
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Пентагон раскрыл секретные шахты Китая с сотней ракет вблизи Монголии

Киев • УНН

 • 986 просмотра

Пентагон обнаружил более 100 твердотопливных ракет DF-31 в секретных шахтах Китая на границе с Монголией. Пекин модернизирует свой ядерный арсенал быстрее любого другого государства мира и к 2030 году будет иметь более 1000 ядерных боеголовок.

Пентагон раскрыл секретные шахты Китая с сотней ракет вблизи Монголии

Согласно проекту отчета Пентагона, с которым ознакомились журналисты, Пекин модернизирует свой ядерный арсенал быстрее, чем любое другое государство мира. Речь идет о более чем 100 твердотопливных ракетах DF-31, размещенных в шахтах на границе с Монголией. Хотя Пентагон ранее знал о строительстве этих объектов, количество уже загруженных ракет озвучено впервые. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Эта новость появилась на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о намерении создать глобальный план денуклеаризации вместе с РФ и Китаем. Однако отчет Минобороны США демонстрирует полное отсутствие интереса Пекина к дипломатии в этой сфере.

Россия планирует модернизировать и увеличить производство ракеты "Орешник" - Служба внешней разведки Украины14.12.25, 04:36 • 13141 просмотр

Мы продолжаем видеть отсутствие желания со стороны Пекина принимать такие меры или вести более всесторонние переговоры по контролю над вооружениями 

– отмечается в документе.

Несмотря на то, что текущие темпы производства боеголовок несколько замедлились (в 2024 году запасы составляли около 600 единиц), аналитики прогнозируют, что к 2030 году Китай будет иметь более 1000 ядерных боеголовок.

Ситуация обостряется из-за приближения даты окончания договора СНВ-3 (New START) в феврале 2026 года – последнего соглашения между США и РФ, ограничивавшего ядерные арсеналы. Эксперты опасаются, что без нового трехстороннего соглашения мир окажется в состоянии неконтролируемой гонки вооружений.

Пекин традиционно отвергает эти обвинения, называя отчет попыткой "очернить Китай", и настаивает на своей стратегии "неприменения ядерного оружия первым".

Слияние Trump Media с ядерным стартапом TAE оценили в 6 миллиардов долларов18.12.25, 21:06 • 3690 просмотров

Степан Гафтко

