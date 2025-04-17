Под пулями и солнцем: как украинские сады меняются несмотря на войну

Несмотря на войну в Украине, стало появляться больше нишевых культур, которые раньше невозможно было представить в украинских садах. Например, альпийская земляника, фундук и актинидия. Большую роль в этом сыграло изменение климата. Предприниматели перерабатывают и экспортируют свою продукцию, открывая все больше рынков сбыта. Как живет рынок садоводства в Украине в условиях войны, рассказал УНН председатель общественного союза "Ассоциация садоводов, виноградарей и виноделов Украины" Владимир Печко.

Какие культуры были присущи для определенных регионов до войны, а сейчас "переехали"

Печко объяснил, что переезд крупных предприятий, занимающихся стратегическим выращиванием определенных культур в Украине, дело довольно энерго- и финансово затратное. Поэтому глобально такой тенденции в Украине не наблюдается. Есть единичные случаи.

"Если говорить о стратегическом выращивании, то есть о многолетних культурах, то ты просто так не переедешь. Предприниматель должен найти участок, который будет достаточным, купить его, то есть инвестировать. А это тоже – риски", - отметил он.

"Насколько мне известно, "Сады Донбасса" пострадали от войны и они переехали. Начали выращивать шиповник в Днепровской области", - добавил Печко.

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Также Владимир Сергеевич отметил, что не все "переезды" связаны с войной. Некоторые из них обусловлены климатическими особенностями или расширением географии для тех или иных культур. Так, например, черешню и ежевику начали выращивать в Винницкой области, а виноград и вовсе – по всей Украине.

Черешня, ежевика и виноград начали высаживаться в разных регионах. География выращивания начала смещаться в северо-западные регионы. В Виннице закладывают черешневые сады и ежевики. Виноделие начало развиваться практически во всех регионах. Хотя это раньше было более присуще для юга, потому что там нет ранних заморозков, но сейчас климат меняется - пояснил он.

Нишевые культуры, которые появляются в Украине

Нишевые культуры — это те, которые пользуются спросом на рынке, однако объем их производства незначителен. По словам Печко, нишевых культур, которые выращивают предприниматели для сбыта, не так много, но они есть. И эта отрасль находится в процессе развития, ведь для того, чтобы заняться выращиванием в промышленных масштабах, нужно время на тестирование рисков и рентабельности такого бизнеса.

Это, например, альпийская земляника, маленькая земляника. Ее выращивание недавно началось, именно в качестве бизнеса. Но ее еще немного, около 15-20 га по Украине, если говорить о промышленном сборе, не о дикорастущей ягоде - отмечает эксперт.

Также, по его словам, можно отделить облепиху, которую раньше не выращивали в промышленных масштабах и миндаль.

"Облепиха диверсифицируется, делают из нее чаи, разные джемы и соки и так далее. Миндаль на юге Одесской области также начали выращивать. Знаю предприятия, которые имеют по 80-90 га миндаля, но не скажу об их успехах и рентабельности. Для меня это культура такая, скажем, авантюрная, рискованная", - отмечает Владимир Сергеевич.

Печко отмечает, что кроме выращивания непосредственно в садах, в Украине активно развивают выращивание ягод в теплицах, чтобы получить максимально высокую прибыль.

Если говорить о периоде войны, то в Украине сейчас именно активно начали развиваться те же парники, теплицы, в которых выращивают и ягоды тоже. Для того, чтобы получить раннюю ягоду и максимально по завышенной цене ее продать - говорит эксперт.

Также по его словам, в Украине сейчас активно развивают выращивание фундука и такие предприятия создают диверсификацию.

Влияние изменений климата

Печко отметил, что изменение климата безусловно влияет на сложности, с которыми сталкиваются предприниматели, выращивающие те или иные культуры в Украине. В частности, "глобальное потепление" ощутимо отражается на стоимости выращивания садовых культур. Хотя и предоставляет возможность выращивать некоторые культуры в тех регионах, которые раньше были для них не присущи.

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Несмотря на то, что мы в некоторых регионах можем выращивать какие-то новые культуры. Тенденция с глобальным потеплением все же, я считаю, негативная. Очень много культур выращивается на юге и проблема с орошением не решена - отметил Печко.

"Если ты сегодня даже под виноград, который как говорят, должен быть выстрадан, не дашь влаги вовремя, он просто высохнет и его там не будет. Не говоря уже о зерновых культурах", - добавляет он.

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Еще одной проблемой, связанной с изменением климата, стало распространение новых болезней, вредителей и растений, которые в садоводстве принято считать сорняками. Например, ваточник сирийский, который происходит из северной Америки. Это очень злостный сорняк, который не поддается ни химическому, ни механическому уничтожению, благодаря чему быстро размножается, что представляет серьезную угрозу украинским полям.

"Он очень быстро размножается. Там, где было одно растение, стало уже 10, а на следующий год его и вовсе очень трудно вывести, практически невозможно. Надо все вырезать с корнями", - говорит Владимир.

Также Печко отметил, что несмотря на то, что зимы в Украине стали мягче, появились проблемы с поздними заморозками, в апреле и в мае, которые способны убить некоторые очень чувствительные к температуре виды культур.

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Однако, по словам Печко, есть и положительные последствия изменения климата, как то отсутствие необходимости укрывать растения на зиму или выращивание экзотических культур.

"Очень много предприятий, которые говорят: вот в Киевской области раньше они укрывали виноград, потому что боялись, что вымерзнет, а сейчас они говорят: "А я уже не укрываю". А укрытие - это дополнительные расходы и так далее", отметил эксперт.

Относительно того, как изменение климата повлияло на возможность выращивания экзотических растений в Украине, Печко ответил, что бизнес не всегда может быстро подстроиться под новые погодные условия. "Нужно исследовать, можем ли мы закладывать, можем ли мы сажать такие-то, такие-то культуры. А просто вложить деньги в такие эксперименты – довольно рискованно", - указал он.

Однако есть предприниматели, которые начали выращивать в Украине фрукт, похожий на киви – актинидию. "У нас в Украине растет актинидия, это маленькое киви. И, кстати, в Одесской области есть предприятие, у которого около 20 га этого фрукта, и в 2019 году это была самая большая в Европе плантация актинидии. Они ее экспортируют. Очень вкусная", - отметил Владимир.

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Диверсификация производства

Печко отмечает, что украинские предприятия научились хорошо экспортировать свою продукцию, поэтому сейчас они заинтересованы в том, чтобы продлить срок ее хранения, благодаря чему расширить рынки сбыта. "Мы вынуждены делать диверсификацию и искать новые рынки сбыта. И выступать не только со свежей продукцией, но и с переработанной. Поэтому в Украине сейчас такая тенденция", - говорит Печко.

По его словам, в 2020 и 2021 году государство максимально поддерживало переработку. Тогда начало появляться большое количество новых для Украины продуктов. В частности, соки прямого отжима и сублимационные сушки, например, яблочные чипсы.

"Некоторые предприятия не успевали производить свою продукцию. Они ее высушат и она уже разлетелась по дистрибьюторам, и ее сразу разбирают. Мы не ожидали такого спроса на этот новый вид продукции, но появился такой тренд", - говорит Владимир.