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Сорта растений от украинских ученых получают признание в ЕС: новые возможности для аграрного экспорта

Киев • УНН

 • 3810 просмотра

Украинские сорта растений соответствуют стандартам ЕС, что открывает новые возможности для экспорта. Институты НААН создали более 350 сортов, а сорта конопли уже выращивают в ЕС и Канаде.

Сорта растений от украинских ученых получают признание в ЕС: новые возможности для аграрного экспорта

Сорта растений, разработанные украинскими учеными, получают все большее признание в Европейском Союзе, открывая новые возможности для аграрного экспорта. Благодаря гармонизации законодательства и соответствию DUS-критериям ЕС, украинская продукция имеет все шансы для покорения европейских рынков, а аграрии получают шанс укрепить свои позиции на глобальной арене, пишет УНН.

Детали

Первый ощутимый шаг в направлении к европейскому рынку состоялся в октябре 2020 года, когда Европейский парламент официально признал эквивалентность семян зерновых культур, произведенного в Украине, согласно Решению 2020/1544. В дальнейшем Украина продолжила гармонизировать свое законодательство, в частности в сфере PBR (Plant Breeders' Rights − права селекционеров растений), со стандартами Европейского Союза, в рамках более широких интеграционных усилий. Сегодня украинские сорта, отвечающие критериям DUS (distinctness, uniformity, stability – отличие, однородность, стабильность), могут быть свободно зарегистрированы для распространения на территории ЕС, что открывает значительные возможности для экспорта и развития аграрного отечественного сектора.

В то же время процесс выведения качественного и конкурентоспособного сорта, а также его коммерческого продвижения на крупные рынки − задача далеко не из легких: отдельные исследования имеют цикл до 10–15 лет.

Основным разработчиком и производителем высококачественных сортов в Украине на сегодня являются научные учреждения и предприятия Национальной академии аграрных наук Украины. Ученые Академии обеспечивают фундаментальные исследования, селекцию, создание новых сортов и гибридов, а также адаптацию продукции к потребностям внутреннего и международного рынков.

За последние пять лет Носовская селекционно-исследовательская станция Института пшеницы им. В.М. Ремесла НААН зарегистрировала 19 сортов в Государственном реестре Украины, а в целом имеет 45 сортов по 13 культурам. Эти сорта демонстрируют высокую продуктивность и адаптивность к различным климатическим условиям, что делает их привлекательными для европейских аграриев

- рассказала руководительница хозяйства Наталья Буняк.

В целом ученые Института пшеницы им. В.М. Ремесла НААН за историю существования хозяйства создали более 350 сортов сельскохозяйственных культур, а сегодня еще более 30 сортов проходят государственное испытание.

В свою очередь Институт лубяных культур НААН стал первым в мире, где селекционеры вывели сорта однодомных конопли практически без наркотических свойств. Сейчас шесть сортов конопли селекции Института внесены в Государственный реестр сортов растений Украины (Hlukhivskyi 46, Hlukhivski 33, USO-14, USO-31, Zolotoniski 11, Zolotoniski 15). Два из них − USO-14 и USO-31 − внесены в Реестр сортов стран ЕС, а четыре − в Реестр Канады. Эти сорта выращиваются в Украине, России, Канаде, Чехии, Австралии, Германии и Китае.

"Рынок конопляной продукции в Европе имеет значительный потенциал. Например, стоимость конопляной соломы (тресты) составляет 120–130 евро за тонну, тогда как конопляное волокно стоит 600–650 евро за тонну, а костра − от 300 евро за тонну", − отметил заведующий отделом научных исследований по вопросам интеллектуальной собственности и маркетинга инноваций Института лубяных культур НААН Олег Примаков.

Перспективы для украинских аграриев множество как по зерновым, так и по нишевым культурам − в частности конопле, сое, рапсу, льну, масличным и бобовым. Их развитие с учетом DUS-критериев качества ЕС открывает путь к международным рынкам, повышает конкурентоспособность украинской продукции и способствует росту экспорта.

Как Украина будет распоряжаться имеющимся научным потенциалом − вопрос стратегического значения. От эффективного использования разработок научных учреждений, внедрения инновационных технологий, поддержки селекционных центров и интеграции с европейскими рынками в значительной степени будет зависеть успех отечественного агросектора. Это не только путь к экономическому росту, но и возможность укрепить позиции Украины как надежного партнера на глобальной аграрной арене.

Напомним

НААН оказалась в противостоянии с Фондом госимущества, который инициировал передачу более 135 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в пользовании научных учреждений и предприятий Академии, в государственное предприятие "Резерв" − для дальнейшей сдачи их в аренду. Формальной причиной названо "неэффективное использование", однако фактически под угрозой оказалась уникальная научная инфраструктура, которая десятилетиями формировала инновационный потенциал украинского аграрного сектора.

В результате заслушивания позиций сторон комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики требует от Кабинета министров Украины не изымать государственные земельные участки, принадлежащие НААН, в пользу Фонда государственного имущества. Депутаты также убеждены, что обезземеливание Академии будет иметь несколько серьезных негативных последствий для дальнейшего развития государства, в частности, сокращение  рабочих мест, что приведет к социальной напряженности в условиях войны и подрыва продовольственной  и экономической  безопасности Украины.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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