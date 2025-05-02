Сорти рослин від українських науковців отримують визнання в ЄС: нові можливості для аграрного експорту

$41.590.12
47.080.09
ukenru
Компенсація за зруйноване або пошкоджене житло: хто має право, які документи потрібні та як отримати виплату
Ексклюзив
11:48 • 10799 перегляди

Компенсація за зруйноване або пошкоджене житло: хто має право, які документи потрібні та як отримати виплату

Ексклюзив
10:55 • 21166 перегляди

Контрабанда на ринку електроніки: експерт пояснив, чому ключова проблема - у логістиці

Ексклюзив
10:48 • 24841 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів

2 травня, 08:28 • 19019 перегляди

У ВР назвали дату ратифікації угоди України та США про копалини

2 травня, 05:30 • 31363 перегляди

ЄС готує 17-й пакет санкцій проти росії, путін є єдиною перешкодою миру - французький міністр

Ексклюзив
1 травня, 14:27 • 68847 перегляди

"Сірий" імпорт електроніки знищує легальний бізнес - адвокат про схеми на ринку

1 травня, 12:24 • 139345 перегляди

Арестович, Олешко і Бондаренко: Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО

Ексклюзив
1 травня, 11:10 • 121244 перегляди

Інститут-двійник: як родина голови "Держзембанку" Ярославського перетворила держпідприємство у Вінниці на приватний бізнес

1 травня, 10:25 • 128904 перегляди

Охоплює 57 мінералів, у тому числі уран, літій і золото: з'явився текст угоди між Україною та США

Ексклюзив
1 травня, 08:40 • 127942 перегляди

Підписання угоди між США та Україною: політолог вказав на нюанси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+17°
1.9м/с
19%
752 мм
Популярнi новини

Трамп: США перемогли у Першій та Другій світових війнах

2 травня, 04:58 • 14795 перегляди

Топ помилок під час шопінгу: як уникнути зайвих витрат

2 травня, 06:22 • 33102 перегляди

У Монако затримано сина експрезидента АТ "Мотор Січ" Богуслаєва за підозрою у легалізації майна

2 травня, 07:22 • 10413 перегляди

Віцепрезидент США Венс не очікує завершення війни рф проти України найближчим часом

2 травня, 07:33 • 12260 перегляди

Вітер, грози, нічні заморозки та справжня спека вдень: цими вихідними очікується справжній метеоктейль

10:00 • 11463 перегляди
Публікації

Заяви є, а довіри немає. Чому бізнес не йде на конкурси АРМА, попри меморандуми Думи

14:35 • 532 перегляди

Сорти рослин від українських науковців отримують визнання в ЄС: нові можливості для аграрного експорту

14:18 • 4496 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів
Ексклюзив

10:48 • 24834 перегляди

Топ помилок під час шопінгу: як уникнути зайвих витрат

2 травня, 06:22 • 33794 перегляди

Травневий шашлик: 5 простих рецептів для ідеального відпочинку на природі

1 травня, 13:44 • 125306 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Стів Віткофф

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Запоріжжя

Сполучене Королівство

Крим

Реклама
УНН Lite

Випуск GTA VI перенесли на травень 2026 року

13:46 • 2682 перегляди

Джеремі Реннер розповів, що йому запропонували половину зарплати за другий сезон "Соколиного Ока"

12:04 • 6082 перегляди

Оззі Осборн посилено готується до концерту Back to the Beginning попри негаразди зі здоров’ям

1 травня, 19:32 • 28029 перегляди

"Ця дитина стирає мене з екрану": Кіт Гарінгтон згадав роботу у кадрі з Беллою Ремзі у "Грі престолів"

1 травня, 19:09 • 32187 перегляди

Гейлі Бібер з’явилася на світському заході у Нью-Йорку після скандалу у мережі щодо наслідування Селени Гомес

1 травня, 16:52 • 31276 перегляди
Актуальне

The Guardian

Фокс Ньюс

F-16 Fighting Falcon

Безпілотний літальний апарат

TikTok

Сорти рослин від українських науковців отримують визнання в ЄС: нові можливості для аграрного експорту

Київ • УНН

 • 4384 перегляди

Українські сорти рослин відповідають стандартам ЄС, що відкриває нові можливості для експорту. Інститути НААН створили понад 350 сортів, а сорти конопель вже вирощують в ЄС та Канаді.

Сорти рослин від українських науковців отримують визнання в ЄС: нові можливості для аграрного експорту

Сорти рослин, розроблені українськими науковцями, отримують дедалі більше визнання в Європейському Союзі, відкриваючи нові можливості для аграрного експорту. Завдяки гармонізації законодавства та відповідності DUS-критеріям ЄС, українська продукція має всі шанси для підкорення європейських ринків, а аграрії отримують шанс зміцнити свої позиції на глобальній арені, пише УНН.

Деталі

Перший відчутний крок у напрямку до європейського ринку відбувся в жовтні 2020 року, коли Європейський парламент офіційно визнав еквівалентність насіння зернових культур, виробленого в Україні, згідно з Рішенням 2020/1544. У подальшому Україна продовжила гармонізувати своє законодавство, зокрема у сфері PBR (Plant Breeders’ Rights − права селекціонерів рослин), зі стандартами Європейського Союзу, в межах ширших інтеграційних зусиль. Сьогодні українські сорти, які відповідають критеріям DUS (distinctness, uniformity, stability – відмінність, однорідність, стабільність), можуть бути вільно зареєстровані для поширення на території ЄС, що відкриває значні можливості для експорту та розвитку аграрного вітчизняного сектору.

Водночас процес виведення якісного та конкурентоспроможного сорту, а також його комерційного просування на великі ринки − завдання далеко не з легких: окремі дослідження мають цикл до 10–15 років.

Основним розробником і виробником високоякісних сортів в Україні на сьогодні є наукові установи та підприємства Національної академії аграрних наук України. Науковці Академії забезпечують фундаментальні дослідження, селекцію, створення нових сортів та гібридів, а також адаптацію продукції до потреб внутрішнього й міжнародного ринків.

За останні п’ять років Носівська селекційно-дослідна станція Інституту пшениці ім. В.М. Ремесла НААН зареєструвала 19 сортів у Державному реєстрі України, а загалом має 45 сортів по 13 культурах. Ці сорти демонструють високу продуктивність та адаптивність до різних кліматичних умов, що робить їх привабливими для європейських аграріїв

- розповіла керівниця господарства Наталія Буняк.

Загалом науковці Інституту пшениці ім. В.М. Ремесла НААН за історію існування господарства створили понад 350 сортів сільськогосподарських культур, а сьогодні ще понад 30 сортів проходять державне випробування.

Своєю чергою Інститут луб'яних культур НААН став першим у світі, де селекціонери вивели сорти однодомних конопель практично без наркотичних властивостей. Наразі шість сортів конопель селекції Інституту внесені до Державного реєстру сортів рослин України (Hlukhivskyi 46, Hlukhivski 33, USO-14, USO-31, Zolotoniski 11, Zolotoniski 15). Два з них − USO-14 та USO-31 − внесені до Реєстру сортів країн ЄС, а чотири − до Реєстру Канади. Ці сорти вирощуються в Україні, Росії, Канаді, Чехії, Австралії, Німеччині та Китаї.

"Ринок конопляної продукції в Європі має значний потенціал. Наприклад, вартість конопляної соломи (трести) становить 120–130 євро за тонну, тоді як конопляне волокно коштує 600–650 євро за тонну, а костриця − від 300 євро за тонну", − зазначив завідувач відділу наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій Інституту луб’яних культур НААН Олег Примаков.

Перспективи для українських аграріїв безліч як за зерновими, так і за нішевими культурами − зокрема коноплями, соєю, ріпаком, льоном, олійними та бобовими. Їх розвиток з урахуванням DUS-критеріїв якості ЄС відкриває шлях до міжнародних ринків, підвищує конкурентоспроможність української продукції та сприяє зростанню експорту.

Як Україна розпоряджатиметься наявним науковим потенціалом − питання стратегічного значення. Від ефективного використання розробок наукових установ, впровадження інноваційних технологій, підтримки селекційних центрів та інтеграції з європейськими ринками значною мірою залежатиме успіх вітчизняного агросектору. Це не лише шлях до економічного зростання, але й можливість зміцнити позиції України як надійного партнера на глобальній аграрній арені.

Нагадаємо

НААН опинилася у протистоянні з Фондом держмайна, який ініціював передачу понад 135 тис. га земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у користуванні наукових установ та підприємств Академії, до державного підприємства "Резерв" − для подальшої здачі їх в оренду. Формальною причиною названо "неефективне використання", однак фактично під загрозою опинилася унікальна наукова інфраструктура, яка десятиліттями формувала інноваційний потенціал українського аграрного сектору.

У результаті заслуховування позицій сторін комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики вимагає від Кабінету міністрів України не вилучати державні земельні ділянки, що належать НААН, на користь Фонду державного майна. Депутати також переконані, що обезземелення Академії матиме кілька серйозних негативних наслідків для подальшого розвитку держави, зокрема, скорочення  робочих місць, що призведе до соціальної напруги в умовах війни та підриву продовольчої  і економічної  безпеки України.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаАгроновиниПублікації
Європейський парламент
Європейський Союз
Україна
Brent
$61.26
Bitcoin
$96,774.60
S&P 500
$5,653.79
Tesla
$282.55
Газ TTF
$33.50
Золото
$3,257.85
Ethereum
$1,833.92