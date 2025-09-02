$41.320.06
Эксклюзив
06:00
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель Президента
Эксклюзив
05:30
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотреть
1 сентября, 15:53
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиака
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International
31 августа, 02:29
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным
30 августа, 23:45
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме
31 августа, 18:14
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД
31 августа, 19:40
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине
1 сентября, 04:35
Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре
06:50
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель Президента
Эксклюзив
06:00
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 14:20
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонеза
1 сентября, 09:46
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 07:50
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотреть
1 сентября, 18:36
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов
1 сентября, 10:27
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 место
29 августа, 13:11
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом
27 августа, 15:52
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
27 августа, 12:36
Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре

Киев • УНН

 • 370 просмотра

Сентябрь – время подготовки огорода к зиме: уборка грядок, внесение удобрений и посадка озимых культур. Это также период активного сбора урожая фруктов, ягод и овощей.

Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре

Начало осени - период урожаев, которые необходимо вовремя собрать, а также подготовить свой огород к сезону холодов. УНН рассказывает, что нужно сделать на огороде в сентябре до наступления холодов.

Подготовка грядок

В сентябре необходимо убрать с грядок ботву и сорняки. Также необходимо перекопать почву и внести перегной или компост. Чтобы насытить землю, можно посеять сидераты (рожь, горчицу, фацелию).

Начало осеннего сезона: что нужно успеть сделать на огороде и в саду21.08.2025, 17:05 • 18100 просмотров

Посадка растений весеннего цветения

Сентябрь - идеальное время для посадки большинства весеннецветущих луковичных растений, таких как нарциссы, крокусы, гиацинты и аллиумы. Лучший период для посадки большинства луковичных растений – с сентября по октябрь, пока почва еще теплая.

Также в сентябре-октябре (в зависимости от региона) высаживают чеснок озимый, чтобы зубки успели укорениться до морозов. Сажают в сентябре также лук-севок.

10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа12.08.2025, 10:04 • 154751 просмотр

Уменьшение полива растений

Растениям потребуется меньше воды, поскольку температура и количество солнечного света, которое они получают, снижаются, а это означает, что вы можете постепенно уменьшать полив растений, пока компост почти не высохнет между поливами.

Разделение растений

Также сентябрь - отличное время для деления растений, отвод растений наиболее эффективен, когда растения не находятся в фазе активного роста. Летнецветущие растения делят весной (март-май) или осенью (сентябрь-ноябрь), когда почва достаточно сухая для работы.

Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закруток12.08.2025, 12:24 • 156897 просмотров

Сбор урожая и семян

В сентябре можно собрать много популярных фруктов, включая яблоки, груши, сливы, виноград, персики и нектарины, а также ягоды, такие как ежевика, черника и клюква.

Также среди того, что можно собрать в сентябре:

  • картофель, свекла, морковь, лук, тыквы, кабачки, капуста;
    • фасоль и горох на зерно;
      • петрушка, укроп, сельдерей.

        Выращивание растений из семян - это простое и недорогое занятие, а также возможность бесплатно увеличить количество растений в вашем огороде.

        Как правильно выбрать спелый, сладкий и по-настоящему вкусный арбуз03.08.2025, 10:54 • 270055 просмотров

        Павел Башинский

        Павел Башинский

Агроновости