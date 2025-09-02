Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре

Начало осени - период урожаев, которые необходимо вовремя собрать, а также подготовить свой огород к сезону холодов. УНН рассказывает, что нужно сделать на огороде в сентябре до наступления холодов.

Подготовка грядок

В сентябре необходимо убрать с грядок ботву и сорняки. Также необходимо перекопать почву и внести перегной или компост. Чтобы насытить землю, можно посеять сидераты (рожь, горчицу, фацелию).

Начало осеннего сезона: что нужно успеть сделать на огороде и в саду

Посадка растений весеннего цветения

Сентябрь - идеальное время для посадки большинства весеннецветущих луковичных растений, таких как нарциссы, крокусы, гиацинты и аллиумы. Лучший период для посадки большинства луковичных растений – с сентября по октябрь, пока почва еще теплая.

Также в сентябре-октябре (в зависимости от региона) высаживают чеснок озимый, чтобы зубки успели укорениться до морозов. Сажают в сентябре также лук-севок.

10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа

Уменьшение полива растений

Растениям потребуется меньше воды, поскольку температура и количество солнечного света, которое они получают, снижаются, а это означает, что вы можете постепенно уменьшать полив растений, пока компост почти не высохнет между поливами.

Разделение растений

Также сентябрь - отличное время для деления растений, отвод растений наиболее эффективен, когда растения не находятся в фазе активного роста. Летнецветущие растения делят весной (март-май) или осенью (сентябрь-ноябрь), когда почва достаточно сухая для работы.

Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закруток

Сбор урожая и семян

В сентябре можно собрать много популярных фруктов, включая яблоки, груши, сливы, виноград, персики и нектарины, а также ягоды, такие как ежевика, черника и клюква.

Также среди того, что можно собрать в сентябре:

картофель, свекла, морковь, лук, тыквы, кабачки, капуста;

фасоль и горох на зерно;

петрушка, укроп, сельдерей.

Выращивание растений из семян - это простое и недорогое занятие, а также возможность бесплатно увеличить количество растений в вашем огороде.

Как правильно выбрать спелый, сладкий и по-настоящему вкусный арбуз