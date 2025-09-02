Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні

Початок осені - період врожаїв, які необхідно вчасно зібрати, а також підготувати свій город до сезону холодів. УНН розповідає, що треба зробити на городі у вересні до настання холодів.

Підготовка грядок

У вересні необхідно прибрати з грядок бадилля та бур’яни. Також необхідно перекопати ґрунт та внести перегній чи компост. Щоб наситити землю можна посіяти сидерати (жито, гірчицю, фацелію).

Посадка рослин весняного цвітіння

Вересень - ідеальний час для посадки більшості весняноцвітучих цибулинних рослин, таких як нарциси, крокуси, гіацинти та аліуми. Найкращий період для посадки більшості цибулинних рослин – з вересня по жовтень, поки ґрунт ще теплий.

Також у вересні-жовтні (залежно від регіону) висаджують часник озимий, щоб зубки встигли вкоренитися до морозів. Саджають у вересні також цибулю-сівок.

Зменшення поливу рослин

Рослинам потрібно буде менше води, оскільки температура та кількість сонячного світла, яку вони отримують, знижуються, а це означає, що ви можете поступово зменшувати полив рослин, поки компост майже не висохне між поливами.

Розділення рослин

Також вересень - чудовий час для поділу рослин, відведення рослин найефективніше, коли рослини не перебувають у фазі активного росту. Літньоцвітучі рослини ділять навесні (березень-травень) або восени (вересень-листопад), коли ґрунт достатньо сухий для роботи.

Збір врожаю та насіння

У вересні можна зібрати багато популярних фруктів, включаючи яблука, груші, сливи, виноград, персики та нектарини, а також ягоди, такі як ожина, чорниця та журавлина.

Також серед того, що можна зібрати у вересні:

картопля, буряк, морква, цибуля, гарбузи, кабачки, капуста;

квасоля та горох на зерно;

петрушка, кріп, селера.

Вирощування рослин з насіння - це просте та недороге заняття, а також можливість безкоштовно збільшити кількість рослин у вашому городі.

