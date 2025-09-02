Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні

$41.320.06
Ексклюзив
06:00 • 3604 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
05:30 • 5146 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 22144 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 35628 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 47213 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 44689 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 189062 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 107083 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 196596 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 203547 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 141894 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 141050 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 128526 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 125860 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 118611 перегляди
Публікації
Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні06:50 • 98 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
06:00 • 3734 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 47305 перегляди
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу Photo1 вересня, 09:46 • 79372 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 196644 перегляди
Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Вересень - час підготовки городу до зими: прибирання грядок, внесення добрив та посадка озимих культур. Це також період активного збору врожаю фруктів, ягід та овочів.

Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні

Початок осені - період врожаїв, які необхідно вчасно зібрати, а також підготувати свій город до сезону холодів. УНН розповідає, що треба зробити на городі у вересні до настання холодів.

Підготовка грядок

У вересні необхідно прибрати з грядок бадилля та бур’яни. Також необхідно перекопати ґрунт та внести перегній чи компост. Щоб наситити землю можна посіяти сидерати (жито, гірчицю, фацелію).

Початок осіннього сезону: що потрібно встигнути зробити на городі та в саду21.08.25, 17:05 • 18100 переглядiв

Посадка рослин весняного цвітіння

Вересень - ідеальний час для посадки більшості весняноцвітучих цибулинних рослин, таких як нарциси, крокуси, гіацинти та аліуми. Найкращий період для посадки більшості цибулинних рослин – з вересня по жовтень, поки ґрунт ще теплий.

Також у вересні-жовтні (залежно від регіону) висаджують часник озимий, щоб зубки встигли вкоренитися до морозів. Саджають у вересні також цибулю-сівок.

10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня12.08.25, 10:04 • 154751 перегляд

Зменшення поливу рослин

Рослинам потрібно буде менше води, оскільки температура та кількість сонячного світла, яку вони отримують, знижуються, а це означає, що ви можете поступово зменшувати полив рослин, поки компост майже не висохне між поливами.

Розділення рослин

Також вересень - чудовий час для поділу рослин, відведення рослин найефективніше, коли рослини не перебувають у фазі активного росту. Літньоцвітучі рослини ділять навесні (березень-травень) або восени (вересень-листопад), коли ґрунт достатньо сухий для роботи.

Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закруток12.08.25, 12:24 • 156897 переглядiв

Збір врожаю та насіння

У вересні можна зібрати багато популярних фруктів, включаючи яблука, груші, сливи, виноград, персики та нектарини, а також ягоди, такі як ожина, чорниця та журавлина.

Також серед того, що можна зібрати у вересні:

  • картопля, буряк, морква, цибуля, гарбузи, кабачки, капуста;
    • квасоля та горох на зерно;
      • петрушка, кріп, селера.

        Вирощування рослин з насіння - це просте та недороге заняття, а також можливість безкоштовно збільшити кількість рослин у вашому городі.

        Як правильно вибрати стиглий, солодкий і по справжньому смачний кавун03.08.25, 10:54 • 270055 переглядiв

        Павло Башинський

        АгроновиниЛайфхакиПублікації