Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні
Київ • УНН
Вересень - час підготовки городу до зими: прибирання грядок, внесення добрив та посадка озимих культур. Це також період активного збору врожаю фруктів, ягід та овочів.
Початок осені - період врожаїв, які необхідно вчасно зібрати, а також підготувати свій город до сезону холодів. УНН розповідає, що треба зробити на городі у вересні до настання холодів.
Підготовка грядок
У вересні необхідно прибрати з грядок бадилля та бур’яни. Також необхідно перекопати ґрунт та внести перегній чи компост. Щоб наситити землю можна посіяти сидерати (жито, гірчицю, фацелію).
Посадка рослин весняного цвітіння
Вересень - ідеальний час для посадки більшості весняноцвітучих цибулинних рослин, таких як нарциси, крокуси, гіацинти та аліуми. Найкращий період для посадки більшості цибулинних рослин – з вересня по жовтень, поки ґрунт ще теплий.
Також у вересні-жовтні (залежно від регіону) висаджують часник озимий, щоб зубки встигли вкоренитися до морозів. Саджають у вересні також цибулю-сівок.
Зменшення поливу рослин
Рослинам потрібно буде менше води, оскільки температура та кількість сонячного світла, яку вони отримують, знижуються, а це означає, що ви можете поступово зменшувати полив рослин, поки компост майже не висохне між поливами.
Розділення рослин
Також вересень - чудовий час для поділу рослин, відведення рослин найефективніше, коли рослини не перебувають у фазі активного росту. Літньоцвітучі рослини ділять навесні (березень-травень) або восени (вересень-листопад), коли ґрунт достатньо сухий для роботи.
Збір врожаю та насіння
У вересні можна зібрати багато популярних фруктів, включаючи яблука, груші, сливи, виноград, персики та нектарини, а також ягоди, такі як ожина, чорниця та журавлина.
Також серед того, що можна зібрати у вересні:
- картопля, буряк, морква, цибуля, гарбузи, кабачки,
капуста;
- квасоля та горох на зерно;
- петрушка, кріп, селера.
Вирощування рослин з насіння - це просте та недороге заняття, а також можливість безкоштовно збільшити кількість рослин у вашому городі.
