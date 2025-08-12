10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня
Київ • УНН
УНН зібрав добірку з десяти рослин, що квітнуть до перших заморозків, прикрашаючи сад до кінця літа. Серед них жоржини, соняшники, ехінацея, цинії, гортензії та інші.
Кінець літа не залишить ваш сад без яскравих барв. Існує безліч літніх квітів, які цвітуть аж до перших заморозків і щедро дарують кольорові акценти в останні теплі місяці. УНН зібрав добірку з десяти рослин, які допоможуть прикрасити сад у серпні.
Деталі
Якщо у вашому саду залишилися порожні ділянки, які потребують яскравих фарб, зверніть увагу на ці чудові квіткові варіанти для кінця сезону.
Жоржини
Це різноманітні за формою і розміром квіти з екстравагантними візерунками та текстурами пелюсток. Вони доступні у всіх кольорах веселки й можуть прикрасити будь-який куточок саду. В північних регіонах США їх зазвичай вирощують як однорічники, пересаджуючи щороку.
Соняшники
Одні з найбільших і найвражаючих квітів, часто перевищують розмір обідньої тарілки. Вони не тільки дарують яскраве жовте забарвлення, але й зустрічаються в білому, бордовому та шоколадно-коричневому кольорах. Ці сонцелюбні однорічники тримаються до осені й стануть яскравою прикрасою саду.
Ехінацея
Багаторічна рослина, що не вимагає особливого догляду, радує цвітінням із середини літа до початку осені. Вона буває різних відтінків: фіолетового, жовтого, помаранчевого, червоного та білого.
Цинії
Симпатичні однорічні квіти, які приваблюють метеликів. Вони вирізняються багатством кольорів - від лаймово-зеленого до двоколірних або плямистих пелюсток. При правильному догляді цвітуть з кінця весни і до перших заморозків.
Гортензії
Класика літнього саду. Ці багаторічні чагарники не лише квітнуть влітку, а й зберігають гарний вигляд навіть у засушеному вигляді взимку. Вони добре почуваються у півтіні, на відміну від багатьох інших квітів кінця літа.
Калістрати
Сонцелюбні однорічники з палітрою теплих кольорів: червоний, помаранчевий, рожевий, жовтий, білий та шоколадно-коричневий. Вони легко ростуть у широкому діапазоні кліматичних зон.
Чорнобривці
Яскраво-помаранчеві квіти з гофрованими пелюстками, які цвітуть з кінця весни до заморозків. Їхні пелюстки їстівні: з них можна заварювати чай або додавати до салатів.
Пеларгонії
Квіти з різноманітним забарвленням: рожевим, фіолетовим, жовтим, червоним, білим і кремовим. Вони люблять сонце і хоч є багаторічниками, в холодніших регіонах їх вирощують як однорічники.
Колосисті квіти
Цікаві рослини з ефектними колосками, що можуть цвісти з весни до осені. Вони мають безліч красивих відтінків і мають чудовий вигляд як на сонці, так і в півтіні.
Повітряні квіти
Унікальні багаторічні рослини, що отримали назву через особливу форму цвітіння: квітки "надуваються", нагадуючи повітряну кульку, а потім розкриваються у вигляді п’ятизіркової зірки. Вони добре ростуть і на сонці, і в напівтіні, додаючи саду особливого шарму.
