10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня

Кінець літа не залишить ваш сад без яскравих барв. Існує безліч літніх квітів, які цвітуть аж до перших заморозків і щедро дарують кольорові акценти в останні теплі місяці. УНН зібрав добірку з десяти рослин, які допоможуть прикрасити сад у серпні.

Якщо у вашому саду залишилися порожні ділянки, які потребують яскравих фарб, зверніть увагу на ці чудові квіткові варіанти для кінця сезону.

Жоржини

Це різноманітні за формою і розміром квіти з екстравагантними візерунками та текстурами пелюсток. Вони доступні у всіх кольорах веселки й можуть прикрасити будь-який куточок саду. В північних регіонах США їх зазвичай вирощують як однорічники, пересаджуючи щороку.

Соняшники

Одні з найбільших і найвражаючих квітів, часто перевищують розмір обідньої тарілки. Вони не тільки дарують яскраве жовте забарвлення, але й зустрічаються в білому, бордовому та шоколадно-коричневому кольорах. Ці сонцелюбні однорічники тримаються до осені й стануть яскравою прикрасою саду.

Ехінацея

Багаторічна рослина, що не вимагає особливого догляду, радує цвітінням із середини літа до початку осені. Вона буває різних відтінків: фіолетового, жовтого, помаранчевого, червоного та білого.

Цинії

Симпатичні однорічні квіти, які приваблюють метеликів. Вони вирізняються багатством кольорів - від лаймово-зеленого до двоколірних або плямистих пелюсток. При правильному догляді цвітуть з кінця весни і до перших заморозків.

Гортензії

Класика літнього саду. Ці багаторічні чагарники не лише квітнуть влітку, а й зберігають гарний вигляд навіть у засушеному вигляді взимку. Вони добре почуваються у півтіні, на відміну від багатьох інших квітів кінця літа.

Калістрати

Сонцелюбні однорічники з палітрою теплих кольорів: червоний, помаранчевий, рожевий, жовтий, білий та шоколадно-коричневий. Вони легко ростуть у широкому діапазоні кліматичних зон.

Чорнобривці

Яскраво-помаранчеві квіти з гофрованими пелюстками, які цвітуть з кінця весни до заморозків. Їхні пелюстки їстівні: з них можна заварювати чай або додавати до салатів.

Пеларгонії

Квіти з різноманітним забарвленням: рожевим, фіолетовим, жовтим, червоним, білим і кремовим. Вони люблять сонце і хоч є багаторічниками, в холодніших регіонах їх вирощують як однорічники.

Колосисті квіти

Цікаві рослини з ефектними колосками, що можуть цвісти з весни до осені. Вони мають безліч красивих відтінків і мають чудовий вигляд як на сонці, так і в півтіні.

Повітряні квіти

Унікальні багаторічні рослини, що отримали назву через особливу форму цвітіння: квітки "надуваються", нагадуючи повітряну кульку, а потім розкриваються у вигляді п’ятизіркової зірки. Вони добре ростуть і на сонці, і в напівтіні, додаючи саду особливого шарму.

