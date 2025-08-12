10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня

$41.390.07
48.190.08
ukenru
05:29 • 8670 перегляди
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 65561 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 114933 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 165969 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 126083 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
11 серпня, 09:52 • 91474 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 132232 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 130654 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 107762 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 74773 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2м/с
72%
755мм
Популярнi новини
"Послідовність кроків важлива": ЄС готує 19-й пакет санкцій проти рф через відмову від припинення вогню11 серпня, 23:49 • 9770 перегляди
ЦПД РНБО: російська пропаганда поширює фейки про "нелюдську тактику" ЗСУPhoto12 серпня, 00:14 • 14696 перегляди
Українські військові показали знищення танка Т-72 та складу ПММ на Куп'янському напрямкуVideo01:23 • 6070 перегляди
Киянин за $15-25 тисяч "знімав" чоловіків з військового обліку02:50 • 11122 перегляди
"Майбутнє України має ґрунтуватися на свободі": премʼєр-міністри Великої Британії та Канади обговорили підтримку України03:11 • 3260 перегляди
Публікації
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня07:04 • 106 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 65571 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 114939 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 165977 перегляди
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно11 серпня, 10:52 • 125007 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Михайло Федоров
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Франція
Донецька область
Реклама
УНН Lite
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу06:40 • 1380 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 18034 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 165977 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 118891 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 234469 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
WhatsApp
Brent
ChatGPT

10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня

Київ • УНН

 • 104 перегляди

УНН зібрав добірку з десяти рослин, що квітнуть до перших заморозків, прикрашаючи сад до кінця літа. Серед них жоржини, соняшники, ехінацея, цинії, гортензії та інші.

10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня

Кінець літа не залишить ваш сад без яскравих барв. Існує безліч літніх квітів, які цвітуть аж до перших заморозків і щедро дарують кольорові акценти в останні теплі місяці. УНН зібрав добірку з десяти рослин, які допоможуть прикрасити сад у серпні.

Деталі

Якщо у вашому саду залишилися порожні ділянки, які потребують яскравих фарб, зверніть увагу на ці чудові квіткові варіанти для кінця сезону.

Жоржини

Це різноманітні за формою і розміром квіти з екстравагантними візерунками та текстурами пелюсток. Вони доступні у всіх кольорах веселки й можуть прикрасити будь-який куточок саду. В північних регіонах США їх зазвичай вирощують як однорічники, пересаджуючи щороку.

Соняшники

Одні з найбільших і найвражаючих квітів, часто перевищують розмір обідньої тарілки. Вони не тільки дарують яскраве жовте забарвлення, але й зустрічаються в білому, бордовому та шоколадно-коричневому кольорах. Ці сонцелюбні однорічники тримаються до осені й стануть яскравою прикрасою саду.

Ехінацея

Багаторічна рослина, що не вимагає особливого догляду, радує цвітінням із середини літа до початку осені. Вона буває різних відтінків: фіолетового, жовтого, помаранчевого, червоного та білого.

Цинії

Симпатичні однорічні квіти, які приваблюють метеликів. Вони вирізняються багатством кольорів - від лаймово-зеленого до двоколірних або плямистих пелюсток. При правильному догляді цвітуть з кінця весни і до перших заморозків.

Гортензії

Класика літнього саду. Ці багаторічні чагарники не лише квітнуть влітку, а й зберігають гарний вигляд навіть у засушеному вигляді взимку. Вони добре почуваються у півтіні, на відміну від багатьох інших квітів кінця літа.

Калістрати

Сонцелюбні однорічники з палітрою теплих кольорів: червоний, помаранчевий, рожевий, жовтий, білий та шоколадно-коричневий. Вони легко ростуть у широкому діапазоні кліматичних зон.

Корисні трав'яні чаї на всі сезони02.08.24, 18:37 • 150268 переглядiв

Чорнобривці

Яскраво-помаранчеві квіти з гофрованими пелюстками, які цвітуть з кінця весни до заморозків. Їхні пелюстки їстівні: з них можна заварювати чай або додавати до салатів.

Пеларгонії

Квіти з різноманітним забарвленням: рожевим, фіолетовим, жовтим, червоним, білим і кремовим. Вони люблять сонце і хоч є багаторічниками, в холодніших регіонах їх вирощують як однорічники.

Колосисті квіти 

Цікаві рослини з ефектними колосками, що можуть цвісти з весни до осені. Вони мають безліч красивих відтінків і мають чудовий вигляд як на сонці, так і в півтіні.

Повітряні квіти

Унікальні багаторічні рослини, що отримали назву через особливу форму цвітіння: квітки "надуваються", нагадуючи повітряну кульку, а потім розкриваються у вигляді п’ятизіркової зірки. Вони добре ростуть і на сонці, і в напівтіні, додаючи саду особливого шарму.

Посівний календар на серпень: коли найкраще садити29.07.25, 15:38 • 165755 переглядiв

Альона Уткіна

АгроновиниЛайфхакПублікації
Сполучені Штати Америки