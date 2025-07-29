Посівний календар на серпень: коли найкраще садити

У серпні городники продовжують посівну: на грядках з’являється зелень, редис, пізні овочі та сидерати. Цей місяць - шанс отримати повторний урожай до перших заморозків і водночас підготувати ґрунт до наступного сезону. Як найкраще використати останній місяць літа для посадки, і в які дні краще саджати, розкаже УНН.

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Посівна у серпні: що треба знати

Серпень - це перехідний місяць між літнім збором урожаю та підготовкою до осінньої посівної. У цьому місяці краще висаджувати культури з коротким вегетаційним періодом - зокрема, різноманітну зелень на кшталт шпинату, листового салату чи ароматних трав.

Упродовж серпня 2025 року небесний супутник проходитиме такі етапи:

зростальний Місяць: 1-8 та 24-31 серпня;

повна: 9 серпня;

спадний Місяць: 10-22 серпня;

молодик: 23 серпня.

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Сприятливі дні для посадки

Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур - 1-7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 26-31 серпня:

1, 2 серпня - добре сіяти зелень, редис, салати, капусту на осінній збір;

5-7 серпня - чудові дні для пересаджування ягідних кущів та саджанців;

10, 11 серпня - посів коренеплодів, особливо дайкону, редьки, буряку;

14-16 серпня - оновлення грядок салатів і шпинату;

21-23 серпня - сприятливі дні для посіву сидератів, шпинату, кропу;

7, 28 серпня - гарні дні для пересадки багаторічників та обробки ґрунту.

Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин - 8, 9, 22-24 серпня.

Варто зазначити, що повний місяць (9 серпня липня) та молодик (23 серпня) вважаються особливо несприятливими для нових посадок.

У несприятливі дні серпня, згідно з місячним посівним календарем, краще утриматися від посіву та пересадки рослин. Замість цього, зосередьтеся на інших роботах, таких як: підготовка ґрунту, обрізка дерев, боротьба зі шкідниками та хворобами, а також полив та підживлення рослин

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Догляд за садом

Коли йдеться про догляд за садом, також варто послуговуватися місячним календарем, адже місяць впливає на садові культури, так само як і на городину. Сприятливі дні в цьому випадку виглядають наступним чином:

8, 9, 12-14, 22-24 серпня - сапання та інша обробка ґрунту;

1, 2, 6, 7, 15, 16, 19, 20, 26-30 - пророщування насіння;

6, 7, 15, 16, 26, 27 - пікірування, проріджування;

1, 2, 10, 11, 19, 20, 28-30 - поливи;

10, 11, 19, 20 - збір насіння;

1-7, 12-16, 21-31 - збір врожаю;

12-18, 21-24 - консервація, сушіння;

3-7, 19, 20, 31 - засолювання та квашення.

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