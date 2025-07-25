Жнива-2025: Україна зібрала понад 10 млн тонн нового врожаю
Київ • УНН
Станом на 25 липня 2025 року в Україні обмолочено 3,236 тис. га ранніх зернових та зернобобових культур, що становить 29% від засіяних площ. Загальний намолот перевищив 10,347 тис. тонн, включаючи пшеницю, ячмінь та горох.
Українські аграрії під час нинішньої жнивної кампанії зібрали вже понад 10 млн тонн зернових та зернобобових культур, пише УНН з посиланням на дані Мінекономіки.
Станом на 25 липня 2025 року в Україні вже обмолочено 3 236 тис. га та намолочено 10 347,2 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових культур. Обмолочено вже 29% площ, засіяних зерновими і зернобобовими культурами
Зокрема:
- пшениця – обмолочено 2 177,9 тис. га, намолочено – 7 088,8 тис. тонн;
- ячмінь – обмолочено 838,7 тис. га, намолочено – 2 791,8 тис. тонн;
- горох – обмолочено 190,9 тис. га намолочено – 412,4 тис. тонн.
Інші зернові та зернобобові обмолочено на площі 28,5 тис. га і намолочено 54,2 тис. тонн.
Серед лідерів, зокрема:
- Одеська область – обмолочено 884,5 тис. га, намолочено – 2 501,4 тис. тонн;
- Кіровоградська область – обмолочено 368,7 тис. га, намолочено – 1 529,9 тис. тонн.
- Миколаївська область – обмолочено 577,3 тис. га, намолочено – 1 386,7 тис. тонн;
Ріпаку вже обмолочено на площі 535 тис. га і намолочено 1 040,3 тис. тонн.
Доповнення
В уряді раніше заявляли, що врожай зернових в Україні у 2025 році може зменшитися на 10% до приблизно 51 мільйона тонн порівняно з 56,7 мільйона тонн у 2024 році, за найпесимістичнішим сценарієм.