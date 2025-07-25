Жнива-2025: Україна зібрала понад 10 млн тонн нового врожаю

Українські аграрії під час нинішньої жнивної кампанії зібрали вже понад 10 млн тонн зернових та зернобобових культур, пише УНН з посиланням на дані Мінекономіки.

Станом на 25 липня 2025 року в Україні вже обмолочено 3 236 тис. га та намолочено 10 347,2 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових культур. Обмолочено вже 29% площ, засіяних зерновими і зернобобовими культурами - повідомили у міністерстві.

Зокрема:

пшениця – обмолочено 2 177,9 тис. га, намолочено – 7 088,8 тис. тонн;

ячмінь – обмолочено 838,7 тис. га, намолочено – 2 791,8 тис. тонн;

горох – обмолочено 190,9 тис. га намолочено – 412,4 тис. тонн.

Інші зернові та зернобобові обмолочено на площі 28,5 тис. га і намолочено 54,2 тис. тонн.

Серед лідерів, зокрема:

Одеська область – обмолочено 884,5 тис. га, намолочено – 2 501,4 тис. тонн;

Кіровоградська область – обмолочено 368,7 тис. га, намолочено – 1 529,9 тис. тонн.

Миколаївська область – обмолочено 577,3 тис. га, намолочено – 1 386,7 тис. тонн;

Ріпаку вже обмолочено на площі 535 тис. га і намолочено 1 040,3 тис. тонн.

Доповнення

В уряді раніше заявляли, що врожай зернових в Україні у 2025 році може зменшитися на 10% до приблизно 51 мільйона тонн порівняно з 56,7 мільйона тонн у 2024 році, за найпесимістичнішим сценарієм.