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Жнива-2025: Україна зібрала понад 10 млн тонн нового врожаю

Київ • УНН

 • 434 перегляди

Станом на 25 липня 2025 року в Україні обмолочено 3,236 тис. га ранніх зернових та зернобобових культур, що становить 29% від засіяних площ. Загальний намолот перевищив 10,347 тис. тонн, включаючи пшеницю, ячмінь та горох.

Жнива-2025: Україна зібрала понад 10 млн тонн нового врожаю

Українські аграрії під час нинішньої жнивної кампанії зібрали вже понад 10 млн тонн зернових та зернобобових культур, пише УНН з посиланням на дані Мінекономіки.

Станом на 25 липня 2025 року в Україні вже обмолочено 3 236 тис. га та намолочено 10 347,2 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових культур. Обмолочено вже 29% площ, засіяних зерновими і зернобобовими культурами

- повідомили у міністерстві.

Зокрема: 

  • пшениця – обмолочено 2 177,9 тис. га, намолочено – 7 088,8 тис. тонн; 
    • ячмінь – обмолочено 838,7 тис. га, намолочено – 2 791,8 тис. тонн; 
      • горох – обмолочено 190,9 тис. га намолочено – 412,4 тис. тонн.

        Інші зернові та зернобобові обмолочено на площі 28,5 тис. га і намолочено 54,2 тис. тонн.

        Серед лідерів, зокрема: 

        • Одеська область – обмолочено 884,5 тис. га, намолочено – 2 501,4 тис. тонн; 
          • Кіровоградська область – обмолочено 368,7 тис. га, намолочено – 1 529,9 тис. тонн.
            • Миколаївська область – обмолочено 577,3 тис. га, намолочено – 1 386,7 тис. тонн; 

              Ріпаку вже обмолочено на площі 535 тис. га і намолочено 1 040,3 тис. тонн.

              Доповнення

              В уряді раніше заявляли, що врожай зернових в Україні у 2025 році може зменшитися на 10% до приблизно 51 мільйона тонн порівняно з 56,7 мільйона тонн у 2024 році, за найпесимістичнішим сценарієм.

              Юлія Шрамко

              Юлія Шрамко

              ЕкономікаАгроновини
              Миколаївська область
              Кіровоградська область
              Одеська область
              Україна
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