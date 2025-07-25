Урожай-2025: Украина собрала более 10 млн тонн нового урожая

Украинские аграрии в ходе нынешней уборочной кампании собрали уже более 10 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, пишет УНН со ссылкой на данные Минэкономики.

По состоянию на 25 июля 2025 года в Украине уже обмолочено 3 236 тыс. га и намолочено 10 347,2 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых культур. Обмолочено уже 29% площадей, засеянных зерновыми и зернобобовыми культурами - сообщили в министерстве.

В частности:

пшеница – обмолочено 2 177,9 тыс. га, намолочено – 7 088,8 тыс. тонн;

ячмень – обмолочено 838,7 тыс. га, намолочено – 2 791,8 тыс. тонн;

горох – обмолочено 190,9 тыс. га, намолочено – 412,4 тыс. тонн.

Другие зерновые и зернобобовые обмолочены на площади 28,5 тыс. га и намолочено 54,2 тыс. тонн.

Среди лидеров, в частности:

Одесская область – обмолочено 884,5 тыс. га, намолочено – 2 501,4 тыс. тонн;

Кировоградская область – обмолочено 368,7 тыс. га, намолочено – 1 529,9 тыс. тонн.

Николаевская область – обмолочено 577,3 тыс. га, намолочено – 1 386,7 тыс. тонн;

Рапса уже обмолочено на площади 535 тыс. га и намолочено 1 040,3 тыс. тонн.

Дополнение

В правительстве ранее заявляли, что урожай зерновых в Украине в 2025 году может уменьшиться на 10% до примерно 51 миллиона тонн по сравнению с 56,7 миллиона тонн в 2024 году, по самому пессимистичному сценарию.