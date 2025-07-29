Посевной календарь на август: когда лучше всего сажать
Киев • УНН
В августе 2025 года огородники могут получить повторный урожай зелени, редиса и поздних овощей, а также подготовить почву к следующему сезону. Благоприятные дни для посева и посадки овощных культур приходятся на 1-7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 26-31 августа, тогда как 8, 9, 22-24 августа являются неблагоприятными.
В августе огородники продолжают посевную: на грядках появляется зелень, редис, поздние овощи и сидераты. Этот месяц - шанс получить повторный урожай до первых заморозков и одновременно подготовить почву к следующему сезону. Как лучше всего использовать последний месяц лета для посадки, и в какие дни лучше сажать, расскажет УНН.
Детали
Посевная в августе: что нужно знать
Август - это переходный месяц между летним сбором урожая и подготовкой к осенней посевной. В этом месяце лучше высаживать культуры с коротким вегетационным периодом - в частности, разнообразную зелень вроде шпината, листового салата или ароматных трав.
В течение августа 2025 года небесный спутник будет проходить следующие этапы:
- растущая Луна: 1-8 и 24-31 августа;
- полнолуние: 9 августа;
- убывающая Луна: 10-22 августа;
- новолуние: 23 августа.
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Благоприятные дни для посадки
В целом благоприятные дни для посева/посадки овощных культур - 1-7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 26-31 августа:
- 1, 2 августа - хорошо сеять зелень, редис, салаты, капусту на осенний сбор;
- 5-7 августа - отличные дни для пересадки ягодных кустов и саженцев;
- 10, 11 августа - посев корнеплодов, особенно дайкона, редьки, свеклы;
- 14-16 августа - обновление грядок салатов и шпината;
- 21-23 августа - благоприятные дни для посева сидератов, шпината, укропа;
- 7, 28 августа - хорошие дни для пересадки многолетников и обработки почвы.
Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений - 8, 9, 22-24 августа.
Стоит отметить, что полнолуние (9 августа) и новолуние (23 августа) считаются особенно неблагоприятными для новых посадок.
В неблагоприятные дни августа, согласно лунному посевному календарю, лучше воздержаться от посева и пересадки растений. Вместо этого, сосредоточьтесь на других работах, таких как: подготовка почвы, обрезка деревьев, борьба с вредителями и болезнями, а также полив и подкормка растений
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Уход за садом
Когда речь идет об уходе за садом, также стоит пользоваться лунным календарем, ведь луна влияет на садовые культуры, так же как и на огород. Благоприятные дни в этом случае выглядлоят следующим образом:
- 8, 9, 12-14, 22-24 августа - прополка и другая обработка почвы;
- 1, 2, 6, 7, 15, 16, 19, 20, 26-30 - проращивание семян;
- 6, 7, 15, 16, 26, 27 - пикировка, прореживание;
- 1, 2, 10, 11, 19, 20, 28-30 - поливы;
- 10, 11, 19, 20 - сбор семян;
- 1-7, 12-16, 21-31 - сбор урожая;
- 12-18, 21-24 - консервация, сушка;
- 3-7, 19, 20, 31 - засолка и квашение.
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