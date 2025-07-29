Посевной календарь на август: когда лучше всего сажать

$41.800.02
48.700.28
ukenru
Малые фармпроизводители против запрета маркетинга: нет шансов на конкуренцию
Эксклюзив
12:17 • 10298 просмотра
Малые фармпроизводители против запрета маркетинга: нет шансов на конкуренцию
Эксклюзив
11:49 • 40394 просмотра
Первичный рынок против вторичного: как изменился рынок недвижимости в Украине в 2025 году
09:21 • 18118 просмотра
Монеты в 10 копеек могут убрать из обращения: НБУ объяснил детали
Эксклюзив
08:00 • 37086 просмотра
После подрыва россиянами Каховской ГЭС в Украине возобновились условия для нашествия саранчи - эколог
29 июля, 06:30 • 115147 просмотра
Магнитные бури в августе 2025: когда ожидать и как подготовиться
29 июля, 05:00 • 55535 просмотра
"Динамо" - "Хамрун Спартанс": анонс ответного матча квалификации Лиги чемпионов
28 июля, 17:54 • 67162 просмотра
Авария пассажирского поезда в Германии: среди пострадавших пятеро украинцев
Эксклюзив
28 июля, 14:54 • 182122 просмотра
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
28 июля, 13:15 • 86124 просмотра
10 или 12 дней: Трамп сообщил о новом дедлайне для рф
Эксклюзив
28 июля, 12:47 • 168401 просмотра
Михаил Пинкевич: "Украинская авиация формирует восприятие Украины в глазах мира, и мы обязаны ее сохранить и развивать"
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
2м/с
46%
742мм
Популярные новости
Украина переживает самый тяжелый этап войны, россияне приближаются к ключевым городам на востоке - CNN08:39 • 54889 просмотра
Авиаудар рф по колонии: Минюст уточнил, что погибли 16 осужденных, 44 ранены09:49 • 51685 просмотра
Враг нанес смертоносный удар по Харьковской области, когда люди пришли за гуманитарной помощью - ГСЧС11:23 • 17685 просмотра
кремль отреагировал на ультиматум Трампа о сокращении срока соглашения с 50 до 10 дней11:27 • 27902 просмотра
Посевной календарь на август: когда лучше всего сажать12:38 • 16712 просмотра
публикации
Посевной календарь на август: когда лучше всего сажать12:38 • 17002 просмотра
Первичный рынок против вторичного: как изменился рынок недвижимости в Украине в 2025 году
Эксклюзив
11:49 • 40394 просмотра
Магнитные бури в августе 2025: когда ожидать и как подготовиться29 июля, 06:30 • 115147 просмотра
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
Эксклюзив
28 июля, 14:54 • 182122 просмотра
Вкусно и полезно: топ-5 продуктов, которые обогатят вас белком28 июля, 13:41 • 145387 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Стефанчук
Си Цзиньпин
Юрий Косюк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Запорожская область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 107756 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть27 июля, 14:42 • 160961 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 96894 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-Con26 июля, 12:13 • 94357 просмотра
Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26 июля, 11:00 • 88103 просмотра
Актуальное
Truth Social
Forbes
Леопард 2
Нью-Йорк Таймс
Вашингтон Пост

Посевной календарь на август: когда лучше всего сажать

Киев • УНН

 • 17072 просмотра

В августе 2025 года огородники могут получить повторный урожай зелени, редиса и поздних овощей, а также подготовить почву к следующему сезону. Благоприятные дни для посева и посадки овощных культур приходятся на 1-7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 26-31 августа, тогда как 8, 9, 22-24 августа являются неблагоприятными.

Посевной календарь на август: когда лучше всего сажать

В августе огородники продолжают посевную: на грядках появляется зелень, редис, поздние овощи и сидераты. Этот месяц - шанс получить повторный урожай до первых заморозков и одновременно подготовить почву к следующему сезону. Как лучше всего использовать последний месяц лета для посадки, и в какие дни лучше сажать, расскажет УНН.

Детали 

Посевная в августе: что нужно знать

Август - это переходный месяц между летним сбором урожая и подготовкой к осенней посевной. В этом месяце лучше высаживать культуры с коротким вегетационным периодом - в частности, разнообразную зелень вроде шпината, листового салата или ароматных трав.

В течение августа 2025 года небесный спутник будет проходить следующие этапы:

  • растущая Луна: 1-8 и 24-31 августа;
    • полнолуние: 9 августа;
      • убывающая Луна: 10-22 августа;
        • новолуние: 23 августа.

          В этом году от засухи страдают по меньшей мере 6 областей: аграрии фиксируют значительные потери урожая25.07.25, 21:39 • 60777 просмотров

          Благоприятные дни для посадки

          В целом благоприятные дни для посева/посадки овощных культур - 1-7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 26-31 августа: 

          • 1, 2 августа - хорошо сеять зелень, редис, салаты, капусту на осенний сбор;
            • 5-7 августа - отличные дни для пересадки ягодных кустов и саженцев;
              • 10, 11 августа - посев корнеплодов, особенно дайкона, редьки, свеклы;
                • 14-16 августа - обновление грядок салатов и шпината;
                  • 21-23 августа - благоприятные дни для посева сидератов, шпината, укропа;
                    • 7, 28 августа - хорошие дни для пересадки многолетников и обработки почвы.

                      Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений - 8, 9, 22-24 августа.

                      Стоит отметить, что полнолуние (9 августа) и новолуние (23 августа) считаются особенно неблагоприятными для новых посадок.

                      В неблагоприятные дни августа, согласно лунному посевному календарю, лучше воздержаться от посева и пересадки растений. Вместо этого, сосредоточьтесь на других работах, таких как: подготовка почвы, обрезка деревьев, борьба с вредителями и болезнями, а также полив и подкормка растений

                      Украинцев ждет удешевление продуктов в августе: экономист раскрыл причины25.07.25, 12:34 • 51720 просмотров

                      Уход за садом

                      Когда речь идет об уходе за садом, также стоит пользоваться лунным календарем, ведь луна влияет на садовые культуры, так же как и на огород. Благоприятные дни в этом случае выглядлоят следующим образом:

                      • 8, 9, 12-14, 22-24 августа - прополка и другая обработка почвы;
                        • 1, 2, 6, 7, 15, 16, 19, 20, 26-30 - проращивание семян;
                          • 6, 7, 15, 16, 26, 27 - пикировка, прореживание;
                            • 1, 2, 10, 11, 19, 20, 28-30 - поливы;
                              • 10, 11, 19, 20 - сбор семян;
                                • 1-7, 12-16, 21-31 - сбор урожая;
                                  • 12-18, 21-24 - консервация, сушка;
                                    • 3-7, 19, 20, 31 - засолка и квашение.

                                      Урожай-2025: Украина собрала более 10 млн тонн нового урожая25.07.25, 11:44 • 3049 просмотров

                                      Павел Зинченко

                                      Павел Зинченко

                                      АгроновостиЛайфхакпубликации
                                      Tesla
                                      $
                                      0
                                      0
                                      1
                                      2
                                      3
                                      4
                                      5
                                      6
                                      7
                                      8
                                      9
                                      0
                                      0
                                      1
                                      2
                                      3
                                      4
                                      5
                                      6
                                      7
                                      8
                                      9
                                      0
                                      0
                                      1
                                      2
                                      3
                                      4
                                      5
                                      6
                                      7
                                      8
                                      9
                                      .
                                      0
                                      0
                                      1
                                      2
                                      3
                                      4
                                      5
                                      6
                                      7
                                      8
                                      9
                                      0
                                      0
                                      1
                                      2
                                      3
                                      4
                                      5
                                      6
                                      7
                                      8
                                      9
                                      S&P 500
                                      $
                                      0
                                      0
                                      1
                                      2
                                      3
                                      4
                                      5
                                      6
                                      7
                                      8
                                      9
                                      ,
                                      0
                                      0
                                      1
                                      2
                                      3
                                      4
                                      5
                                      6
                                      7
                                      8
                                      9
                                      0
                                      0
                                      1
                                      2
                                      3
                                      4
                                      5
                                      6
                                      7
                                      8
                                      9
                                      0
                                      0
                                      1
                                      2
                                      3
                                      4
                                      5
                                      6
                                      7
                                      8
                                      9
                                      Brent Oil
                                      $
                                      0
                                      0
                                      1
                                      2
                                      3
                                      4
                                      5
                                      6
                                      7
                                      8
                                      9
                                      0
                                      0
                                      1
                                      2
                                      3
                                      4
                                      5
                                      6
                                      7
                                      8
                                      9
                                      .
                                      0
                                      0
                                      1
                                      2
                                      3
                                      4
                                      5
                                      6
                                      7
                                      8
                                      9
                                      0
                                      0
                                      1
                                      2
                                      3
                                      4
                                      5
                                      6
                                      7
                                      8
                                      9
                                      Gold
                                      $
                                      0
                                      0
                                      1
                                      2
                                      3
                                      4
                                      5
                                      6
                                      7
                                      8
                                      9
                                      ,
                                      0
                                      0
                                      1
                                      2
                                      3
                                      4
                                      5
                                      6
                                      7
                                      8
                                      9
                                      0
                                      0
                                      1
                                      2
                                      3
                                      4
                                      5
                                      6
                                      7
                                      8
                                      9
                                      0
                                      0
                                      1
                                      2
                                      3
                                      4
                                      5
                                      6
                                      7
                                      8
                                      9
                                      Gas TTF
                                      $
                                      0
                                      0
                                      1
                                      2
                                      3
                                      4
                                      5
                                      6
                                      7
                                      8
                                      9
                                      0
                                      0
                                      1
                                      2
                                      3
                                      4
                                      5
                                      6
                                      7
                                      8
                                      9
                                      .
                                      0
                                      0
                                      1
                                      2
                                      3
                                      4
                                      5
                                      6
                                      7
                                      8
                                      9
                                      0
                                      0
                                      1
                                      2
                                      3
                                      4
                                      5
                                      6
                                      7
                                      8
                                      9