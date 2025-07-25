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Украинцев ждет удешевление продуктов в августе: экономист раскрыл причины
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Украинцев ждет удешевление продуктов в августе: экономист раскрыл причины
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Украинцев ждет удешевление продуктов в августе: экономист раскрыл причины

Киев • УНН

 • 3632 просмотра

Ожидается, что самые низкие цены на борщевой набор и овощи будут зафиксированы до конца сентября.

Украинцев ждет удешевление продуктов в августе: экономист раскрыл причины

В августе в Украине стоит ожидать снижения цен на продукты благодаря благоприятной погоде и хорошему урожаю. Об этом в комментарии УНН заявил экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Прогноз цен на продукты в августе

Сейчас на цены на продукты больше всего влияет сезон. Дешевеет все и будет дешеветь дальше. Чтобы далеко не ходить – те же тыквы и арбузы за неделю подешевели на 35%. Примерно такая же динамика есть по всем распространенным продуктам. Нужно понимать, что белокочанная капуста поздняя, а молодая капуста подешевела. Процесс удешевления идет. То же самое со свеклой, с картофелем. Как только будет начинаться массовый сбор – все будет дешеветь еще больше

- пояснил Пендзин.

Экономист добавил, что именно сейчас наступил период самых низких цен в году. При этом выразил надежду, что показатели будут значительно лучше, чем в прошлом году, когда плохой урожай привел к очень высоким ценам.

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"Сейчас как раз сезон. Это период самых дешевых цен в году. Это очень хорошо. Более того, по определенным оценкам этот год должен быть лучше, чем был прошлый. Если там будет, то соотношение цен год к году, например в октябре, ноябре, в декабре – они будут ниже, чем в 2024 году. В прошлом году были чрезвычайно высокие цены, спровоцированные очень плохим урожаем. Поэтому ожидания достаточно оптимистичные", - пояснил эксперт.

Пендзин напомнил, что в 2024 году Украина столкнулась с аномальной жарой и засухой. Зато этот год обещает тепло и дожди как раз в той пропорции, которая необходима для хорошего урожая, а значит – и значительно более низких цен.

Вспомним, каким был 2024 год – засуха, аномальная жара. В прошлом году за весь июль не выпало ни одной капли дождя. Этот год такой, что слава Богу – и тепло сейчас есть где-то 30 градусов и дожди есть. Это как раз традиционная погода для наших широт, для наших территорий. Поэтому думаю в этом году можно сохранять оптимизм

- отметил Олег Пендзин.

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Когда ожидать самых низких цен на продукты

Эксперт также пояснил, что обычно сезон сбора урожая начинается в конце июня, однако из-за слишком холодной весны он несколько сдвинулся. В связи с этим самых низких цен стоит ожидать уже в сентябре.

Сезон начинается в конце июня. Но поскольку у нас была несколько холодная весна, то сезон сместился где-то дней на 15. В июле начался полноценный сезон, который будет в августе, который будет в сентябре. Вполне вероятно, что до конца сентября будут самые дешевые цены, пока мы соберем картофель. И тогда будет зафиксирована самая низкая цена на борщевой набор, на овощи в этом году. Дальше будем смотреть, как будет выглядеть ситуация в целом

- пояснил экономист.

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Павел Зинченко

Павел Зинченко

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