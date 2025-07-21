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Экстремальные погодные условия приводят к резкому росту цен на продукты в мире - FT

Киев • УНН

 • 458 просмотра

Исследование Barcelona Supercomputing Center выявило прямую связь между климатическими экстремумами и резкими скачками цен на продукты питания. Это подчеркивает растущую уязвимость продовольственных систем к экологическим потрясениям, что приводит к инфляции и влияет на потребление беднейших домохозяйств.

Экстремальные погодные условия приводят к резкому росту цен на продукты в мире - FT

Экстремальные погодные условия, вызванные изменением климата, приводят к краткосрочному росту цен на продукты питания во всем мире, как показало исследование, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Исследование, проведенное Barcelona Supercomputing Center, напрямую связывает десятки климатических экстремумов с резкими скачками цен на продукты питания, подчеркивая растущую уязвимость продовольственных систем к экологическим потрясениям.

Предыдущие исследования изучали, как высокие температуры, которые вызывают снижение урожайности и дефицит поставок, способствуют общей инфляции цен на продукты питания в долгосрочной перспективе. Однако новое исследование показывает, что отдельные продукты питания также испытывают гораздо более резкие краткосрочные скачки цен, что способствует инфляции.

Цена на оливковое масло в Европе подскочила на 50 процентов в прошлом году после длительных засух на юге Испании в течение 2022 и 2023 годов.

В Индии волна жары в мае прошлого года привела к росту цен на лук на 89 процентов, тогда как в Корее цены на капусту выросли на 70 процентов после рекордной летней жары.

В Японии цены на рис выросли на 48 процентов в сентябре после августовской жары, охватившей весь регион, а в Китае цены на овощи выросли на 30 процентов. В Калифорнии и Аризоне в США цены на овощи подскочили на 80 процентов в ноябре 2022 года после засух.

Многие погодные явления, вызвавшие эти всплески цен, "были абсолютно беспрецедентными с исторической точки зрения", сказал ведущий автор исследования Максимилиан Коц из Barcelona Supercomputing Center.

Температуры были "далеко за пределами того, что мы ожидали бы в стабильном климате, на который не влияли бы выбросы человека", сказал он.

Исследование показало, что всплески цен на продукты питания часто происходили после экстремальных погодных условий всего через несколько месяцев - закономерность, которая, как предупреждают исследователи, вероятно, станет более распространенной, поскольку изменение климата усиливается.

"Мы знаем, что [экстремальные погодные явления] уже становятся интенсивнее и чаще, чем 30-40 лет назад, и мы ожидаем, что это будет продолжаться до тех пор, пока выбросы парниковых газов будут продолжать расти", - сказал Коц.

Если продовольственная система "будет продолжать реагировать так же, как мы видели недавно, то мы ожидаем того же самого [с точки зрения цен на продукты питания], и, вероятно, более экстремальными и более непредсказуемыми способами", - отметил он.

Исследование делает вывод, что скачки цен на продукты питания распространялись из отдельных регионов по всему миру через торговлю. Например, стоимость шоколада в Великобритании выросла после трехкратного роста цен на какао после засухи и чрезвычайной жары в Гане и Кот-д'Ивуаре.

Рыночные спекуляции и "плохая политика" часто также усиливают влияние роста цен на продукты питания, связанного с изменением климата, сказал Радж Патель из Техасского университета, который не участвовал в подготовке отчета.

Исследование также вызвало вопросы для центральных банков, поскольку рост цен на продукты питания угрожает усилиям по контролю потребительской инфляции, особенно в развивающихся странах, где продукты питания составляют большую долю потребительских цен.

В исследовании также отмечается, что когда цены растут, более бедные домохозяйства, вероятно, едят меньше, часто питательных, продуктов. Потребление фруктов и овощей, в частности, было "очень уязвимым к росту цен на продукты питания", сказала Тейлор.

Инфляция в Украине замедлилась до 14,3%. Фрукты подорожали, овощи - подешевели09.07.25, 16:09 • 89104 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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