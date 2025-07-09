$41.850.05
49.060.03
ukenru
"Некорректно в военное время": политолог раскритиковал АРМА за покупку авто за почти 3 млн грн
Эксклюзив
13:32 • 793 просмотра
"Некорректно в военное время": политолог раскритиковал АРМА за покупку авто за почти 3 млн грн
13:09 • 3926 просмотра
Инфляция в Украине замедлилась до 14,3%. Фрукты подорожали, овощи - подешевели
Эксклюзив
12:49 • 16343 просмотра
Вместо всесторонней проверки – фрагментарные пазлы: как обычные закупки авиационного предприятия превратились в основание для обвинений
Эксклюзив
11:55 • 13275 просмотра
Юрист об отборе главы БЭБ: проведение конкурсов не решило задачу создания прозрачной системы
09:54 • 42397 просмотра
Украина выиграла дело против рф в ЕСПЧ: о чем идет речь
09:36 • 41303 просмотра
Китайские граждане задержаны за попытку передачи секретных данных о ракетном комплексе "Нептун"
Эксклюзив
9 июля, 07:10 • 62267 просмотра
Атаки РФ: стало известно, сколько людей погибло в Николаеве с начала войны
9 июля, 05:59 • 88033 просмотра
Над Украиной обезвредили 711 из рекордных 728 дронов, сбито семь из 7 запущенных рф крылатых ракет и шести "Кинжалов"
Эксклюзив
9 июля, 05:26 • 185596 просмотра
Таможенная война Трампа с ЕС: чем завершится и как это повлияет на Украину
9 июля, 03:42 • 141992 просмотра
Луцк пережил самую массированную атаку дронов и ракет: возникли многочисленные пожары
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
1м/с
45%
743мм
Популярные новости
Дело "Украина и Нидерланды против россии": ЕСПЧ сегодня огласит решение9 июля, 04:00 • 234458 просмотра
Житомирская область ночью подверглась массированной вражеской атаке: произошли пожары, есть повреждения9 июля, 05:49 • 84047 просмотра
Мерц о войне рф против Украины: дипломатические средства исчерпаны08:28 • 54712 просмотра
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре08:49 • 52187 просмотра
Далеко не все «Кинжалы» захватчиков достигли своих целей – спикер Воздушных сил09:30 • 22918 просмотра
публикации
Обучение для детей военных: тонкости поступления, льготы и как получить компенсацию13:25 • 3247 просмотра
Вместо всесторонней проверки – фрагментарные пазлы: как обычные закупки авиационного предприятия превратились в основание для обвинений
Эксклюзив
12:49 • 16331 просмотра
Таможенная война Трампа с ЕС: чем завершится и как это повлияет на Украину
Эксклюзив
9 июля, 05:26 • 185588 просмотра
Дело "Украина и Нидерланды против россии": ЕСПЧ сегодня огласит решение9 июля, 04:00 • 235516 просмотра
Кроется ли спасение бизнеса в конкурсе по избранию нового главы БЭБ?
Эксклюзив
8 июля, 15:56 • 232582 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон
Илон Маск
Вадим Филашкин
Прокудин Александр Сергеевич
Актуальные места
Украина
Франция
Соединённые Штаты
Испания
Волынская область
Реклама
УНН Lite
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре08:49 • 53051 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 226476 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 409208 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 240822 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 351334 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Х-47М2 "Кинжал"
Х-101
FAB-250
КАБ-250

Инфляция в Украине замедлилась до 14,3%. Фрукты подорожали, овощи - подешевели

Киев • УНН

 • 3633 просмотра

Потребительская инфляция в Украине в июне замедлилась до 14,3% в годовом исчислении. Цены на фрукты выросли на 13,5%, тогда как овощи подешевели на 8,1%.

Инфляция в Украине замедлилась до 14,3%. Фрукты подорожали, овощи - подешевели

Потребительская инфляция в Украине замедлилась до 14,3% в июне в годовом измерении с 15,9% в мае, свидетельствуют данные Госстатистики, пишет УНН.

Детали

По данным Госстата, инфляция на потребительском рынке в июне по сравнению с маем составила 0,8%, с начала года - 6,5%. Базовая инфляция в июне по сравнению с маем составила 0,3%, с начала года, с июнем 2024 года - 12,1%.

Цены на продукты и товары

На потребительском рынке в июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%, в годовом измерении - на 23,2%.

Больше всего (на 13,5%) в июне подорожали фрукты. За месяц на 3,3-0,2% выросли цены на мясо и мясопродукты, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы, сало, хлеб, кисломолочную продукцию, масло, сахар. В то же время на 8,1% подешевели овощи, на 1,1-0,4% снизились цены на яйца, макаронные изделия, молоко, рис.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились за месяц на 1,1%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,8%.

Одежда и обувь подешевели в июне на 2,2%, в частности, одежда - на 2,3%, обувь - на 2,1%.

Стоимость услуг

Цены на коммуналку (жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива) за месяц выросли на 0,1%, в годовом измерении - повышение на 2,4%.

Цены на транспорт выросли за месяц на 1,1% в основном из-за подорожания проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 5,4% и топлива и смазочных материалов на 2,3%. Подорожание за год - 6,2%.

Услуги образования подорожали за месяц на 0,1%, за год - на 12,1%.

Цены в сфере здравоохранения за месяц увеличились на 0,6%, за год - выросли на 12,9%.

Данные приведены без учета временно оккупированных российской федерацией территорий и части территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9