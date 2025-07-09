Инфляция в Украине замедлилась до 14,3%. Фрукты подорожали, овощи - подешевели

Потребительская инфляция в Украине замедлилась до 14,3% в июне в годовом измерении с 15,9% в мае, свидетельствуют данные Госстатистики, пишет УНН.

Детали

По данным Госстата, инфляция на потребительском рынке в июне по сравнению с маем составила 0,8%, с начала года - 6,5%. Базовая инфляция в июне по сравнению с маем составила 0,3%, с начала года, с июнем 2024 года - 12,1%.

Цены на продукты и товары

На потребительском рынке в июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%, в годовом измерении - на 23,2%.

Больше всего (на 13,5%) в июне подорожали фрукты. За месяц на 3,3-0,2% выросли цены на мясо и мясопродукты, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы, сало, хлеб, кисломолочную продукцию, масло, сахар. В то же время на 8,1% подешевели овощи, на 1,1-0,4% снизились цены на яйца, макаронные изделия, молоко, рис.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились за месяц на 1,1%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,8%.

Одежда и обувь подешевели в июне на 2,2%, в частности, одежда - на 2,3%, обувь - на 2,1%.

Стоимость услуг

Цены на коммуналку (жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива) за месяц выросли на 0,1%, в годовом измерении - повышение на 2,4%.

Цены на транспорт выросли за месяц на 1,1% в основном из-за подорожания проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 5,4% и топлива и смазочных материалов на 2,3%. Подорожание за год - 6,2%.

Услуги образования подорожали за месяц на 0,1%, за год - на 12,1%.

Цены в сфере здравоохранения за месяц увеличились на 0,6%, за год - выросли на 12,9%.

Данные приведены без учета временно оккупированных российской федерацией территорий и части территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия.