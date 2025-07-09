Інфляція в Україні сповільнилася до 14,3%. Фрукти подорожчали, овочі - подешевшали

Споживча інфляція в Україні сповільнилася до 14,3% у червні у річному вимірі із 15,9% у травні, свідчать дані Держстатистики, пише УНН.

Деталі

За даними Держстату, інфляція на споживчому ринку в червні порівняно із травнем становила 0,8%, з початку року - 6,5%. Базова інфляція в червні порівняно із травнем становила 0,3%, з початку року, із червнем 2024 року - 12,1%.

Ціни на продукти і товари

На споживчому ринку в червні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%, у річному вимірі - на 23,2%.

Найбільше (на 13,5%) у червні подорожчали фрукти. За місяць на 3,3-0,2% зросли ціни на м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, сало, хліб, кисломолочну продукцію, масло, цукор. Водночас на 8,1% подешевшали овочі, на 1,1-0,4% знизилися ціни на яйця, макаронні вироби, молоко, рис.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися за місяць на 1,1%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,8%.

Одяг і взуття подешевшали у червні на 2,2%, зокрема, одяг - на 2,3%, взуття - на 2,1%.

Вартість послуг

Ціни на комуналку (житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива) за місяць зросла на 0,1%, у річному вимірі - підвищення на 2,4%.

Ціни на транспорт зросли за місяць на 1,1% в основному через подорожчання проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 5,4% і палива та мастил на 2,3%. Подорожчання за рік - 6,2%.

Послуги освіти подорожчали за місяць на 0,1%, за рік - на 12,1%.

Ціни у сфері охорони здоров'я за місяць збільшилися на 0,6%, за рік - зросли на 12,9%.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.