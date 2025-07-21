Екстремальні погодні умови призводять до різкого зростання цін на продукти у світі - FT

Екстремальні погодні умови, спричинені зміною клімату, призводять до короткострокового зростання цін на продукти харчування в усьому світі, як показало дослідження, пише УНН з посиланням на Financial Times.

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Дослідження, проведене Barcelona Supercomputing Center, безпосередньо пов'язує десятки кліматичних екстремумів із різкими стрибками цін на продукти харчування, підкреслюючи зростаючу вразливість продовольчих систем до екологічних потрясінь.

Попередні дослідження вивчали, як високі температури, які спричиняють зниження врожайності та дефіцит поставок, сприяють загальній інфляції цін на продукти харчування в довгостроковій перспективі. Однак нове дослідження показує, що окремі продукти харчування також зазнають набагато різкіших короткострокових стрибків цін, що сприяє інфляції.

Ціна на оливкову олію в Європі підскочила на 50 відсотків минулого року після тривалих посух на півдні Іспанії протягом 2022 та 2023 років.

В Індії хвиля спеки в травні минулого року призвела до зростання цін на цибулю на 89 відсотків, тоді як у Кореї ціни на капусту зросли на 70 відсотків після рекордної літньої спеки.

У Японії ціни на рис зросли на 48 відсотків у вересні після серпневої спеки, що охопила весь регіон, а в Китаї ціни на овочі зросли на 30 відсотків. У Каліфорнії та Аризоні у США ціни на овочі підскочили на 80 відсотків у листопаді 2022 року після посух.

Багато погодних явищ, що спричинили ці сплески цін, "були абсолютно безпрецедентними з історичної точки зору", сказав провідний автор дослідження Максиміліан Коц з Barcelona Supercomputing Center.

Температури були "далеко поза межами того, що ми очікували б у стабільному кліматі, на який не впливали б викиди людини", сказав він.

Дослідження показало, що сплески цін на продукти харчування часто ставилися після екстремальних погодних умов лише через кілька місяців - закономірність, яка, як попереджають дослідники, імовірно, стане більш поширеною, оскільки зміна клімату посилюється.

"Ми знаємо, що [екстремальні погодні явища] вже стають інтенсивнішими та частішими, ніж 30-40 років тому, і ми очікуємо, що це продовжуватиметься доти, доки викиди парникових газів продовжуватимуть зростати", - сказав Коц.

Якщо продовольча система "продовжуватиме реагувати так само, як ми бачили нещодавно, то ми очікуємо того ж самого [з точки зору цін на продукти харчування], і, ймовірно, більш екстремальними та більш непередбачуваними способами", - зазначив він

Дослідження робить висновок, що стрибки цін на продукти харчування поширювалися з окремих регіонів по всьому світу через торгівлю. Наприклад, вартість шоколаду у Великій Британії зросла після триразового зростання цін на какао після посухи та надзвичайної спеки в Гані та Кот-д'Івуарі.

Ринкові спекуляції та "погана політика" часто також посилюють вплив зростання цін на продукти харчування, пов'язаного зі зміною клімату, сказав Радж Патель з Техаського університету, який не брав участі у підготовці звіту.

Дослідження також викликало питання для центральних банків, оскільки зростання цін на продукти харчування загрожує зусиллям щодо контролю споживчої інфляції, особливо в країнах, що розвиваються, де продукти харчування становлять більшу частку споживчих цін.

У дослідженні також зазначається, що коли ціни зростають, бідніші домогосподарства, імовірно, їдять менше, часто поживних, продуктів. Споживання фруктів та овочів, зокрема, було "дуже вразливим до зростання цін на продукти харчування", сказала Тейлор.

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