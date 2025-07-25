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Українців чекає здешевлення продуктів у серпні: економіст розкрив причини

Київ • УНН

 • 10752 перегляди

Очікується, що найнижчі ціни на борщовий набір та городину будуть зафіксовані до кінця вересня.

Українців чекає здешевлення продуктів у серпні: економіст розкрив причини

У серпні в Україні варто очікувати зниження цін на продукти завдяки сприятливій погоді та гарному врожаю. Про це у коментарі УНН заявив економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Прогноз цін на продукти в серпні

Зараз на ціни на продукти найбільше впливає сезон. Дешевшає все і буде дешевшати далі. Щоб далеко не ходити – ті самі гарбузи і кавуни за тиждень подешевшали на 35%. Приблизно така сама динаміка є по всіх поширених продуктах. Потрібно розуміти, що білокачанна капуста пізня, а молода капуста подешевшала. Процес дешевшання іде. Те саме з буряком, з картоплею. Як тільки буде починатися масовий збір – все буде дешевшати ще більше

- пояснив Пендзин.

Економіст додав, що саме зараз настав період найнижчих цін у році. При цьому висловив сподівання, що показники будуть значно кращими, ніж торік, коли поганий врожай призвів до дуже високих цін.

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"Зараз якраз сезон. Це період найдешевших цін у році. Це дуже добре. Більше того, по певних оцінках цей рік має бути кращим, ніж був минулий. Якщо там буде, то співвідношення цін рік до року, наприклад у жовтні, листопаді, в грудні – вони будуть нижчі, ніж у 2024 році. Минулого року були надзвичайно високі ціни, спровоковані дуже поганим врожаєм. Тож очікування достатньо оптимістичні", - пояснив експерт.

Пендзин нагадав, що у 2024 році Україна зіштовхнулася з аномальною спекою і посухою. Натомість цей рік обіцяє тепло і дощі якраз у тій пропорції, яка необхідна для хорошого врожаю, а отже – і значно нижчих цін.

Згадаймо, яким був 2024 рік – посуха, аномальна спека. Торік за увесь липень не випало жодної краплини дощу. Цей рік такий, що слава Богу – і тепло зараз є десь 30 градусів і дощі є. Це якраз традиційна погода для наших широт, для наших територій. Тож гадаю цього року можна зберігати оптимізм

- зазначив Олег Пендзин.

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Коли очікувати найнижчих цін на продукти

Експерт також пояснив, що зазвичай сезон збору урожаю починається у кінці червня, проте через надто холодну весну він дещо зсунувся. У зв’язку з цим найнижчих цін варто очікувати вже у вересні. 

Сезон починається в кінці червня. Але оскільки в нас була дещо захолодна весна, то сезон змістився десь днів на 15. В липні почався повноцінний сезон, який буде в серпні, який буде у вересні. Цілком ймовірно, що до кінця вересня будуть найдешевші ціни, поки ми зберемо картоплю. І тоді буде зафіксовано найнижчу ціну на борщовий набір, на городину в цьому році. Далі будем дивитися, як буде виглядати ситуація загалом

- пояснив економіст.

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Павло Зінченко

Павло Зінченко

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