До кінця року хліб подорожчає на понад 20% - експерт
Київ • УНН
Продовольча інфляція в Україні досягла 23%, значно перевищуючи загальну споживчу інфляцію. Це призводить до зростання цін на м'ясо та хліб, тоді як виробники молочної продукції зазнають збитків через падіння закупівельних цін та скорочення експорту до ЄС.
Продовольча інфляція в Україні становить 23%, що значно перевищує загальний рівень споживчої інфляції, продукти харчування дедалі сильніше "з’їдають" бюджети родин. Попри сезонне здешевлення овочів, ціни на м’ясо та хліб продовжують зростати, а виробники молочної продукції зазнають збитків через падіння закупівельних цін і скорочення експорту до ЄС. Про це під час брифінгу розповів Денис Марчук, заступник голови Української аграрної ради, передає кореспондент УНН.
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За словами заступника вартість продуктового кошика зросла у порівнянні із минулим роком по всіх групах товарів. А за рахунок збільшення споживчої інфляції в червні, ціни почали зростати ще більше.
Тобто от фактично, якщо в нас інфляція споживча на рівні там 14%, то продовольча інфляція в межах 23% і це дуже великі показники, тобто не співмірно з заробітною платою, тобто продукти фактично з'їдають дуже великий відсоток бюджету українських родин
Він додав, що є позитивний момент за рахунок сезонності. Коли з'являється більше пропозицій овочів та фруктів на кінець липня, йде певне здешевшання. Водночас ситуація з молочними продуктами "трішки покращилася" для споживачів, але погіршилась для виробників.
Якщо в нас ціна на молочну продукцію там опустили в межах 2%, то ціна для товаровиробників, у яких закуповують, вона опустилась на 20%
Це, як пояснює посадовець, пов'язане із тим, що "скоротилися експортні потенціали до Єврозони". В тому числі через це на цей час, за його словами, найбільш загостреною може стати ситуація з м'ясними виробами, тобто вони фактично не знижуються в ціні за рахунок того, що "еквівалент закупівель кормової бази є досить коштовним через високу ціну на зернову групу". Зокрема на українців чекатиме чергове зростання ціни на хліб.
Хліб у нас теж кожного місяця демонструє динаміку в межах 1,5-2% до росту, тому в кінці 25 (року - ред.) будемо бачити показники 24 року, коли ціна зросте в межах 20-22%. Ну і сподіваємось, що все ж таки буде достатньо опадів, достатньо сонця і ситуація з овочами в сезоні, з кінця серпня, вересень, місяць буде значно кращою, ніж минулого року
За його словами, минулорічна ситуація додатково погіршилися через, яка призвела до піку цін саме в той період, коли люди розраховували на здешевшання продуктів.
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