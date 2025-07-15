До кінця року хліб подорожчає на понад 20% - експерт

Продовольча інфляція в Україні становить 23%, що значно перевищує загальний рівень споживчої інфляції, продукти харчування дедалі сильніше "з’їдають" бюджети родин. Попри сезонне здешевлення овочів, ціни на м’ясо та хліб продовжують зростати, а виробники молочної продукції зазнають збитків через падіння закупівельних цін і скорочення експорту до ЄС. Про це під час брифінгу розповів Денис Марчук, заступник голови Української аграрної ради, передає кореспондент УНН.

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За словами заступника вартість продуктового кошика зросла у порівнянні із минулим роком по всіх групах товарів. А за рахунок збільшення споживчої інфляції в червні, ціни почали зростати ще більше.

Тобто от фактично, якщо в нас інфляція споживча на рівні там 14%, то продовольча інфляція в межах 23% і це дуже великі показники, тобто не співмірно з заробітною платою, тобто продукти фактично з'їдають дуже великий відсоток бюджету українських родин - підкреслив він.

Він додав, що є позитивний момент за рахунок сезонності. Коли з'являється більше пропозицій овочів та фруктів на кінець липня, йде певне здешевшання. Водночас ситуація з молочними продуктами "трішки покращилася" для споживачів, але погіршилась для виробників.

Якщо в нас ціна на молочну продукцію там опустили в межах 2%, то ціна для товаровиробників, у яких закуповують, вона опустилась на 20% - пояснив Марчук.

Це, як пояснює посадовець, пов'язане із тим, що "скоротилися експортні потенціали до Єврозони". В тому числі через це на цей час, за його словами, найбільш загостреною може стати ситуація з м'ясними виробами, тобто вони фактично не знижуються в ціні за рахунок того, що "еквівалент закупівель кормової бази є досить коштовним через високу ціну на зернову групу". Зокрема на українців чекатиме чергове зростання ціни на хліб.

Хліб у нас теж кожного місяця демонструє динаміку в межах 1,5-2% до росту, тому в кінці 25 (року - ред.) будемо бачити показники 24 року, коли ціна зросте в межах 20-22%. Ну і сподіваємось, що все ж таки буде достатньо опадів, достатньо сонця і ситуація з овочами в сезоні, з кінця серпня, вересень, місяць буде значно кращою, ніж минулого року - підсумував Марчук.

За його словами, минулорічна ситуація додатково погіршилися через, яка призвела до піку цін саме в той період, коли люди розраховували на здешевшання продуктів.

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