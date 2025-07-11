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Середня зарплата в Україні: де платять найбільше та чого очікувати до кінця року

Київ • УНН

 • 1186 перегляди

Станом на червень 2025 року середня зарплата в Україні становить 24 609 грн. Найвищі зарплати зафіксовано в Донецькій, Львівській та Київській областях, найнижчі — у Запорізькій, Чернігівській та Полтавській.

Середня зарплата в Україні: де платять найбільше та чого очікувати до кінця року

Станом на червень 2025 року середня заробітна плата в Україні становить 24 609 грн. Про це повідомляє OLX Робота та Послуги. Водночас розмір заробітної платні суттєво відрізняється залежно від регіону, пише УНН.

Деталі

Найвищу середню зарплату зафіксовано в Донецькій області - 28 431 грн. У топі також опинились Львівська (27 477 грн), Київська (27 153 грн), Івано-Франківська (26 676 грн), Волинська (26 503 грн) та Закарпатська (25 643 грн) області. 

Водночас найнижчі зарплати отримують працівники в Запорізькій області - 20 555 грн, а також у Чернігівській (20 828 грн) і Полтавській (20 858 грн) областях.

В інших областях ситуація наступна:

  • Рівненська область – 24 589 грн;
    • Одеська – 24 517 грн;
      • Тернопільська – 24 424 грн;
        • Хмельницька – 23 454 грн;
          • Херсонська – 23 375 грн;
            • Сумська – 23 335 грн;
              • Вінницька – 23 227 грн;
                • Харківська – 23 100 грн;
                  • Житомирська – 22 937 грн;
                    • Миколаївська – 22 844 грн;
                      • Чернівецька – 22 799 грн;
                        • Черкаська – 22 071 грн;
                          • Дніпропетровська – 22 309 грн;
                            • Кіровоградська – 21 748 грн.

                              В OLX Робота зазначають, що динаміка зростання заробітних плат відповідає загальноекономічним очікуванням. За прогнозом НБУ, у 2025 році номінальні зарплати зростуть на 17,7%, а з урахуванням інфляції — на 3,9%. Водночас згідно з даними Держстату, у 2024 році зарплати зросли на 25,6% порівняно з попереднім роком. Очікування до кінця поточного року залишаються позитивними — прогнозується зростання на рівні 15–20%, що також відповідає динаміці на платформі OLX Робота рік до року.

                              Найвищі темпи підвищення зарплат прогнозуються в секторах із традиційним дефіцитом кадрів: будівництві, ремонтах, виробництві та промисловості. Основні чинники, що змушують роботодавців переглядати рівень оплати праці, — гостра нестача кваліфікованих спеціалістів через мобілізацію, виїзд працездатного населення за кордон та загальна демографічна ситуація. До цього додається тиск інфляції, який змушує коригувати зарплатні очікування працівників.

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                              Ольга Розгон

                              Ольга Розгон

                              СуспільствоЕкономіка
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                              Gold
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                              Gas TTF
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