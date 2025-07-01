Як зміниться прожитковий мінімум, мінімальна зарплата та курс валют: Кабмін ухвалив бюджетну декларацію

Кабінет міністрів ухвалив бюджетну декларацію на 2026-2028 роки, якою визначив, яким буде прожитковий мінімум, мінімальна зарплата, курс валют протягом наступних трьох років, пише УНН.

Прожитковий мінімум

Відповідно до бюджетної декларації, у 2026-2028 роках прогнозні розміри прожиткового мінімуму розраховано з огляду на основні макропоказники економічного і соціального розвитку України, зокрема з урахуванням підвищення темпів індексу споживчих цін для відповідного року.

Передбачається, що у 2026 році прожитковий мінімум буде на рівні:

на одну особу - 3 171 гривень;

для дітей віком до шести років - 2 783 гривень;

для дітей віком від шести до 18 років - 3 471 гривень;

для працездатних осіб - 3 288 гривень;

для осіб, які втратили працездатність - 2 564 гривень.

У 2027 році прожитковий мінімум буде на рівні:

на одну особу - 3 358 гривень;

для дітей віком до шести років - 2 947 гривень;

для дітей віком від шести до 18 років - 3 676 гривень;

для працездатних осіб - 3 382 гривень;

для осіб, які втратили працездатність - 2 715 гривень.

У 2028 році прожитковий мінімум буде на рівні:

на одну особу - 3 536 гривень;

для дітей віком до шести років - 3 103 гривень;

для дітей віком від шести до 18 років - 3 871 гривень;

для працездатних осіб - 3 667 гривень;

для осіб, які втратили працездатність - 2 859 гривень.

Як зазначив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, прожитковий мінімум сильно зростати не буде.

По факту, кожен рік лише уряд бачить +-200 гривень - написав Железняк.

У 2025 році прожитковий мінімум та прив’язані до нього соціальні виплати залишаються на рівні 2024 року та в розрахунку на місяць становитиме 2920 гривень.

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Мінімальна зарплата

Згідно з бюджетною декларацією, розмір мінімальної зарплати планується встановити на рівні:

з 1 січня 2026 року в розмірі 8 688 гривень;

з 1 січня 2027 року в розмірі 9 374 гривні;

з 1 січня 2028 року в розмірі 10 059 гривень.

Посадовий оклад працівника І тарифного розряду єдиної тарифної сітки планується встановити:

з 1 січня 2026 року в розмірі 3 470 гривень;

з 1 січня 2027 року в розмірі 3 744 гривні;

з 1 січня 2028 року в розмірі 4 018 гривень.

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів залишається на рівні 2025 року - вказується в декларації.

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Курс валют

Згідно з прогнозом Мінекономіки, середній курс долара становитиме:

у 2026 році - 44,7 гривень (44,8 гривень - на грудень);

у 2027 році - 45,2 гривень (45,3 гривень - на грудень);

у 2028 році - 45,6 гривень (45,8 гривень - на грудень).

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Дефіцит держбюджету

В декларації вказується, що у середньостроковій перспективі передбачено поступове зменшення зовнішньої фінансової підтримки України і відповідно дефіциту державного бюджету.

Так, дефіцит державного бюджету прогнозується на рівні 9,9% валового внутрішнього продукту в 2026 році, 5,2% валового внутрішнього продукту в 2027 році та 3,8% валового внутрішнього продукту в 2028 році.

У перерахунку на абсолютні значення це означає, що дефіцит зменшиться з 1,64 трильйона гривень цього року до 1,03 трильйона гривень наступного року. У 2027 році він становитиме 0,62 трильйона гривень, а до 2028 року опуститься до 0,51 трильйона гривень.

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Інфляція

До кінця 2025 року очікується уповільнення темпів інфляції до 9,5%. При цьому цінова динаміка протягом 2025 року перебуватиме під впливом різноспрямованих факторів. З одного боку, на уповільнення темпів інфляції впливатимуть мораторій на підвищення деяких тарифів, стриманий попит, насичення ринку товарною пропозицією і відносна стабільність на валютному ринку. З іншого боку, залишатимуться потенційні ризики у вигляді підвищення витрат виробників та перешкод у логістиці, що призведе до перенесення додаткових витрат на ціни для кінцевого споживача - йдеться в документі.

Також в документі вказується, що подальший економічний розвиток України значною мірою буде залежати від тривалості та перебігу активної фази військових дій, обсягів фінансової допомоги міжнародних партнерів та динаміки міграційних процесів.

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Податки

В декларації вказується, що зменшення рівня дефіциту державного бюджету потребуватиме пакету заходів для стабільного та безперервного фінансування першочергових потреб у сфері безпеки та оборони держави від збройної агресії рф проти України, що включатиме покращення контролю за доходами, отриманими з використанням цифрових платформ, роботою із стягнення податкового боргу, оподаткування акцизним податком напоїв з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин.

Як зазначає Железняк, фактично уряд планує "збирати" податки вже з наступного року з цифрових платформ (так званий "податок на OLX"), запровадити акциз на солодкі/газовані напої, а також удосконалити систему збору податкового боргу.

За прогнозами Мінфіну, це дасть додатково у 2026 році 48,5 млрд гривень, а у 2027-2028 роках по 28 млрд гривень.

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