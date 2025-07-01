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Як зміниться прожитковий мінімум, мінімальна зарплата та курс валют: Кабмін ухвалив бюджетну декларацію

Київ • УНН

 • 10981 перегляди

Кабінет Міністрів України затвердив бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. Документ визначає розміри прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати та очікувані курси валют на найближчі три роки.

Як зміниться прожитковий мінімум, мінімальна зарплата та курс валют: Кабмін ухвалив бюджетну декларацію

Кабінет міністрів ухвалив бюджетну декларацію на 2026-2028 роки, якою визначив, яким буде прожитковий мінімум, мінімальна зарплата, курс валют протягом наступних трьох років, пише УНН.

Прожитковий мінімум

Відповідно до бюджетної декларації, у 2026-2028 роках прогнозні розміри прожиткового мінімуму розраховано з огляду на основні макропоказники економічного і соціального розвитку України, зокрема з урахуванням підвищення темпів індексу споживчих цін для відповідного року. 

Передбачається, що у 2026 році прожитковий мінімум буде на рівні: 

  • на одну особу - 3 171 гривень;
    • для дітей віком до шести років - 2 783 гривень;
      • для дітей віком від шести до 18 років - 3 471 гривень;
        • для працездатних осіб - 3 288 гривень;
          • для осіб, які втратили працездатність - 2 564 гривень. 

            У 2027 році прожитковий мінімум буде на рівні:

            • на одну особу - 3 358 гривень;
              • для дітей віком до шести років - 2 947 гривень;
                • для дітей віком від шести до 18 років - 3 676 гривень;
                  • для працездатних осіб - 3 382 гривень;
                    • для осіб, які втратили працездатність - 2 715 гривень.

                      У 2028 році прожитковий мінімум буде на рівні:

                      • на одну особу - 3 536 гривень;
                        • для дітей віком до шести років - 3 103 гривень;
                          • для дітей віком від шести до 18 років - 3 871 гривень;
                            • для працездатних осіб - 3 667 гривень;
                              • для осіб, які втратили працездатність - 2 859 гривень.

                                Як зазначив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, прожитковий мінімум сильно зростати не буде. 

                                По факту, кожен рік лише уряд бачить +-200 гривень

                                - написав Железняк. 

                                У 2025 році прожитковий мінімум та прив’язані до нього соціальні виплати залишаються на рівні 2024 року та в розрахунку на місяць становитиме 2920 гривень.

                                Прожитковий мінімум у 2025 році: чи змінитися він у порівнянні з 2024 роком 01.01.25, 01:00 • 22745 переглядiв

                                Мінімальна зарплата

                                Згідно з бюджетною декларацією, розмір мінімальної зарплати планується встановити на рівні: 

                                • з 1 січня 2026 року в розмірі 8 688 гривень;
                                  • з 1 січня 2027 року в розмірі 9 374 гривні;
                                    • з 1 січня 2028 року в розмірі 10 059 гривень.

                                      Посадовий оклад працівника І тарифного розряду єдиної тарифної сітки планується встановити:

                                      • з 1 січня 2026 року в розмірі 3 470 гривень;
                                        • з 1 січня 2027 року в розмірі 3 744 гривні;
                                          • з 1 січня 2028 року в розмірі 4 018 гривень.

                                            Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів залишається на рівні 2025 року

                                            - вказується в декларації.

                                            Якою буде "мінімалка" в 2025 році та чому ви отримаєте менше 01.01.25, 08:01 • 181603 перегляди

                                            Курс валют

                                            Згідно з прогнозом Мінекономіки, середній курс долара становитиме:

                                            • у 2026 році - 44,7 гривень (44,8 гривень - на грудень);
                                              • у 2027 році - 45,2 гривень (45,3 гривень - на грудень);
                                                • у 2028 році - 45,6 гривень (45,8 гривень - на грудень).

                                                  Курс валют на 1 липня: гривня девальвувала01.07.25, 09:21 • 998 переглядiв

                                                  Дефіцит держбюджету

                                                  В декларації вказується, що у середньостроковій перспективі передбачено поступове зменшення зовнішньої фінансової підтримки України і відповідно дефіциту державного бюджету.

                                                  Так, дефіцит державного бюджету прогнозується на рівні 9,9% валового внутрішнього продукту в 2026 році, 5,2% валового внутрішнього продукту в 2027 році та 3,8% валового внутрішнього продукту в 2028 році.

                                                  У перерахунку на абсолютні значення це означає, що дефіцит зменшиться з 1,64 трильйона гривень цього року до 1,03 трильйона гривень наступного року. У 2027 році він становитиме 0,62 трильйона гривень, а до 2028 року опуститься до 0,51 трильйона гривень.

                                                  Як змінювався дефіцит українського державного бюджету за останні 20 років28.12.24, 20:16 • 311155 переглядiв

                                                  Інфляція

                                                  До кінця 2025 року очікується уповільнення темпів інфляції до 9,5%. При цьому цінова динаміка протягом 2025 року перебуватиме під впливом різноспрямованих факторів. З одного боку, на уповільнення темпів інфляції впливатимуть мораторій на підвищення деяких тарифів, стриманий попит, насичення ринку товарною пропозицією і відносна стабільність на валютному ринку. З іншого боку, залишатимуться потенційні ризики у вигляді підвищення витрат виробників та перешкод у логістиці, що призведе до перенесення додаткових витрат на ціни для кінцевого споживача - йдеться в документі.

                                                  Також в документі вказується, що подальший економічний розвиток України значною мірою буде залежати від тривалості та перебігу активної фази військових дій, обсягів фінансової допомоги міжнародних партнерів та динаміки міграційних процесів.

                                                  МВФ очікує зростання економіки України на 2-3% у 2025 році01.07.25, 08:21 • 950 переглядiв

                                                  Податки

                                                  В декларації вказується, що зменшення рівня дефіциту державного бюджету потребуватиме пакету заходів для стабільного та безперервного фінансування першочергових потреб у сфері безпеки та оборони держави від збройної агресії рф проти України, що включатиме покращення контролю за доходами, отриманими з використанням цифрових платформ, роботою із стягнення податкового боргу, оподаткування акцизним податком напоїв з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин. 

                                                  Як зазначає Железняк, фактично уряд планує "збирати" податки вже з наступного року з цифрових платформ (так званий "податок на OLX"), запровадити акциз на солодкі/газовані напої, а також удосконалити систему збору податкового боргу. 

                                                  За прогнозами Мінфіну, це дасть додатково у 2026 році 48,5 млрд гривень, а у 2027-2028 роках по 28 млрд гривень. 

                                                  У 2025 році українці вже сплатили майже 5 мільярдів податку на нерухомість: найбільше - Київ26.06.25, 19:34 • 2413 переглядiв

                                                  Павло Башинський

                                                  Павло Башинський

                                                  СуспільствоЕкономікаПублікаціїНерухомістьФінанси
                                                  Міністерство фінансів України
                                                  Ярослав Железняк
                                                  Україна
                                                  Tesla
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