Курс валют на 1 липня: гривня девальвувала

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,7788 грн/дол., що девальвувало гривню на 13 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,77 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,98 грн/євро.

А офіційний курс злотого становить 11,54 грн/злот.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:15:

у банках долар торгується за курсом 42,05-41,40 грн, а євро за 49,40-48,75 грн, і злотий за 11,67-11,15;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,57-41,65 грн, а євро - за 49,15-49,35 грн, і злотий за 11,47-11,60;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,75-41,78, грн/дол. та 48,92-48,94 грн/євро.

Доповнення

1 липня офіційний курс євро до гривні досяг 48,98 грн/євро, що є девальвацією на 20 копійок порівняно з 30 червня та оновленням історичного максимуму. Курс євро зростав кілька разів за червень оновлюючи власні рекорди.