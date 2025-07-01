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Еврофайтер Тайфун

Курс валют на 1 июля: гривна девальвировала

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 1 июля на уровне 41,7788 грн/долл., что является девальвацией на 13 копеек. Курс евро достиг 48,98 грн/евро, обновив исторический максимум.

Курс валют на 1 июля: гривна девальвировала

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,7788 грн/долл., что девальвировало гривну на 13 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,77 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,98 грн/евро.

А официальный курс злотого составляет 11,54 грн/злот.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:15:

  • в банках доллар торгуется по курсу 42,05-41,40 грн, а евро по 49,40-48,75 грн, и злотый по 11,67-11,15;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,57-41,65 грн, а евро - по 49,15-49,35 грн, и злотый по 11,47-11,60;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,75-41,78, грн/долл. и 48,92-48,94 грн/евро.

        Дополнение

        1 июля официальный курс евро к гривне достиг 48,98 грн/евро, что является девальвацией на 20 копеек по сравнению с 30 июня и обновлением исторического максимума. Курс евро рос несколько раз за июнь, обновляя собственные рекорды.

        Алена Уткина

        Алена Уткина

        Экономика
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