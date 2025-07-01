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Как изменится прожиточный минимум, минимальная зарплата и курс валют: Кабмин принял бюджетную декларацию

Киев • УНН

 • 5808 просмотра

Кабинет Министров Украины утвердил бюджетную декларацию на 2026-2028 годы. Документ определяет размеры прожиточного минимума, минимальной зарплаты и ожидаемые курсы валют на ближайшие три года.

Как изменится прожиточный минимум, минимальная зарплата и курс валют: Кабмин принял бюджетную декларацию

Кабинет министров принял бюджетную декларацию на 2026-2028 годы, которой определил, каким будет прожиточный минимум, минимальная зарплата, курс валют в течение следующих трех лет, пишет УНН.

Прожиточный минимум

Согласно бюджетной декларации, в 2026-2028 годах прогнозные размеры прожиточного минимума рассчитаны с учетом основных макропоказателей экономического и социального развития Украины, в частности с учетом повышения темпов индекса потребительских цен для соответствующего года. 

Предполагается, что в 2026 году прожиточный минимум будет на уровне: 

  • на одного человека - 3 171 гривна;
    • для детей в возрасте до шести лет - 2 783 гривны;
      • для детей в возрасте от шести до 18 лет - 3 471 гривна;
        • для трудоспособных лиц - 3 288 гривен;
          • для лиц, утративших трудоспособность - 2 564 гривны. 

            В 2027 году прожиточный минимум будет на уровне:

            • на одного человека - 3 358 гривен;
              • для детей в возрасте до шести лет - 2 947 гривен;
                • для детей в возрасте от шести до 18 лет - 3 676 гривен;
                  • для трудоспособных лиц - 3 382 гривны;
                    • для лиц, утративших трудоспособность - 2 715 гривен.

                      В 2028 году прожиточный минимум будет на уровне:

                      • на одного человека - 3 536 гривен;
                        • для детей в возрасте до шести лет - 3 103 гривны;
                          • для детей в возрасте от шести до 18 лет - 3 871 гривна;
                            • для трудоспособных лиц - 3 667 гривен;
                              • для лиц, утративших трудоспособность - 2 859 гривен.

                                Как отметил первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, прожиточный минимум сильно расти не будет. 

                                По факту, каждый год лишь правительство видит +-200 гривен

                                - написал Железняк. 

                                В 2025 году прожиточный минимум и привязанные к нему социальные выплаты остаются на уровне 2024 года и в расчете на месяц составят 2920 гривен.

                                Прожиточный минимум в 2025 году: измениться ли он по сравнению с 2024 годом01.01.25, 01:00 • 22744 просмотра

                                Минимальная зарплата

                                Согласно бюджетной декларации, размер минимальной зарплаты планируется установить на уровне: 

                                • с 1 января 2026 года в размере 8 688 гривен;
                                  • с 1 января 2027 года в размере 9 374 гривны;
                                    • с 1 января 2028 года в размере 10 059 гривен.

                                      Должностной оклад работника I тарифного разряда единой тарифной сетки планируется установить:

                                      • с 1 января 2026 года в размере 3 470 гривен;
                                        • с 1 января 2027 года в размере 3 744 гривны;
                                          • с 1 января 2028 года в размере 4 018 гривен.

                                            Размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи, должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов остается на уровне 2025 года

                                            - указывается в декларации.

                                            Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше01.01.25, 08:01 • 181603 просмотра

                                            Курс валют

                                            Согласно прогнозу Минэкономики, средний курс доллара составит:

                                            • в 2026 году - 44,7 гривен (44,8 гривен - на декабрь);
                                              • в 2027 году - 45,2 гривен (45,3 гривен - на декабрь);
                                                • в 2028 году - 45,6 гривен (45,8 гривен - на декабрь).

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                                                  Дефицит госбюджета

                                                  В декларации указывается, что в среднесрочной перспективе предусмотрено постепенное уменьшение внешней финансовой поддержки Украины и соответственно дефицита государственного бюджета.

                                                  Так, дефицит государственного бюджета прогнозируется на уровне 9,9% валового внутреннего продукта в 2026 году, 5,2% валового внутреннего продукта в 2027 году и 3,8% валового внутреннего продукта в 2028 году.

                                                  В пересчете на абсолютные значения это означает, что дефицит уменьшится с 1,64 триллиона гривен в этом году до 1,03 триллиона гривен в следующем году. В 2027 году он составит 0,62 триллиона гривен, а к 2028 году опустится до 0,51 триллиона гривен.

                                                  Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет28.12.24, 20:16 • 311155 просмотров

                                                  Инфляция

                                                  К концу 2025 года ожидается замедление темпов инфляции до 9,5%. При этом ценовая динамика в течение 2025 года будет находиться под влиянием разнонаправленных факторов. С одной стороны, на замедление темпов инфляции будут влиять мораторий на повышение некоторых тарифов, сдержанный спрос, насыщение рынка товарным предложением и относительная стабильность на валютном рынке. С другой стороны, будут оставаться потенциальные риски в виде повышения затрат производителей и препятствий в логистике, что приведет к перенесению дополнительных затрат на цены для конечного потребителя - говорится в документе.

                                                  Также в документе указывается, что дальнейшее экономическое развитие Украины в значительной степени будет зависеть от продолжительности и хода активной фазы военных действий, объемов финансовой помощи международных партнеров и динамики миграционных процессов.

                                                  МВФ ожидает роста экономики Украины на 2-3% в 2025 году01.07.25, 08:21 • 943 просмотра

                                                  Налоги

                                                  В декларации указывается, что уменьшение уровня дефицита государственного бюджета потребует пакета мер для стабильного и непрерывного финансирования первоочередных потребностей в сфере безопасности и обороны государства от вооруженной агрессии РФ против Украины, что будет включать улучшение контроля за доходами, полученными с использованием цифровых платформ, работой по взысканию налоговой задолженности, налогообложение акцизным налогом напитков с добавлением сахара или других подслащивающих или ароматических веществ. 

                                                  Как отмечает Железняк, фактически правительство планирует "собирать" налоги уже со следующего года с цифровых платформ (так называемый "налог на OLX"), ввести акциз на сладкие/газированные напитки, а также усовершенствовать систему сбора налоговой задолженности. 

                                                  По прогнозам Минфина, это даст дополнительно в 2026 году 48,5 млрд гривен, а в 2027-2028 годах по 28 млрд гривен. 

                                                  В 2025 году украинцы уже уплатили почти 5 миллиардов налога на недвижимость: больше всего - Киев26.06.25, 19:34 • 2413 просмотров

                                                  Павел Башинский

                                                  Павел Башинский

                                                  ОбществоЭкономикапубликацииНедвижимостьФинансы
                                                  Министерство финансов Украины
                                                  Ярослав Железняк
                                                  Украина
                                                  Tesla
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