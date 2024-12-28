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Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Киев  •  УНН

 • 100579 просмотра

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Дефицит государственного бюджета Украины за 20 лет прошел путь от профицита до рекордных показателей. Экономические кризисы, политические изменения и глобальные вызовы существенно повлияли на финансовую стабильность страны.

В течение последних 20 лет дефицит государственного бюджета Украины демонстрировал существенные колебания, отражая экономические кризисы, политические изменения и глобальные вызовы. От профицитов в начале 2000-х до рекордных показателей во время пандемии и полномасштабной войны, бюджетный дефицит стал постоянной составляющей экономической жизни страны. УНН провел анализ динамики дефицита, который позволяет лучше понять, как экономические и социальные процессы влияют на финансовую стабильность Украины.

Для начала нужно разобраться, что же такое государственный бюджет и его дефицит.

Государственный бюджет - это главный фонд централизованных средств страны. Через него государство аккумулирует часть валового внутреннего продукта (ВВП) и распределяет ее на развитие экономики, социальную защиту, функционирование органов власти и управления, а также оборону.

Ежегодно бюджет утверждается Верховной Радой Украины как закон.

Если доходы бюджета превышают расходы, это называется бюджетным профицитом, а если наоборот - бюджетным дефицитом.

Дефицит возникает из-за сокращения доходов или увеличения расходов и может стать причиной инфляции.

Доходы бюджета формируются в основном из налогов, сборов и других источников, например, от приватизации государственного имущества.

Бюджетный дефицит является привычным явлением для большинства стран, а в Украине он также хронический. Для населения это имеет косвенное влияние, ведь долги, привлеченные для покрытия дефицита, возвращаются через уплату налогов.

В мире нет стран, которые бы не имели дефицита бюджета. Практически все страны мира используют механизм внешнего финансирования. Они выпускают евробонды и продают, а самым большим должником в мире являются США

- объясняет экономический эксперт Олег Пендзин.

Он подчеркивает, что бюджетный дефицит - это обычное явление для большинства стран, и исключением являются лишь те, которые его не имеют.

"Работа с международными финансовыми организациями является обыденным явлением. Вопрос в другом, в величине кредита по отношению к ВВП страны. Для такой экономики, как украинская, является нормальным долг на уровне 60% от ВВП. Сейчас у нас долг 100 % от ВВП. Даже при условии окончания войны, Украина в любом случае будет привлекать внешнее финансирование", - добавил он.

В период с 1996 по 2003 годы дефицит государственного бюджета Украины испытывал значительные колебания. В 1996 году дефицит бюджета составлял 4,9% от ВВП. Впоследствии, благодаря мерам фискальной политики, этот показатель постепенно снижался, достигнув 1,5% в 1999 году.

В 2000 году впервые был зафиксирован профицит бюджета, который составлял 0,6% от ВВП. Эта тенденция сохранилась и в 2002 году, когда профицит составил 0,7% от ВВП. Однако в 2001 и 2003 годах наблюдался незначительный дефицит бюджета на уровне 0,3% и 0,2% от ВВП соответственно.

С начала 2004 года, дефицит бюджета составлял 12 млрд гривен, в ВВП этот показатель составлял 3,4%.

Уже в 2005 году дефицит уменьшился и составил 8 млрд, то есть 1,8% ВВП. В 2006 году дефицит уменьшился вдвое и составил 4 млрд, а это 0,7% ВВП.

2007 год - имел дефицит 8 млрд, то есть 1,1% ВВП, стоит отметить, что тогда как раз начался кризис или "Великая рецессия".

Уже в разгар кризиса, в 2008 - дефицит составил 14 млрд и соответственно 1,5% ВВП. В 2009 дефицит бюджета продолжил рост в 22 млрд и 2,4% ВВП.

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Новое десятилетие, 2010 год дефицит уже был 65 млрд и 6,0% ВВП.

В 2011 дефицит существенно уменьшился и составил 23 млрд и 1,8% ВВП.

2012 год - имел дефицит фактически вдвое больше - 51 млрд и 3,5% ВВП.

Следующие два года дефицит продолжал расти: в 2013 он составил 64 млрд и 4,2% ВВП, а 2014 - 72 млрд и 4,5% ВВП.

2015 год -31 млрд и 1,6% ВВП.

2016 год - 55 млрд и 2,3% ВВП.

В 2017 году дефицит уменьшился и составил 42 млрд и 1,4% ВВП.

Уже в 2018 году дефицит бюджета был 140 млрд и соответственно 4,0% ВВП.

Во время пандемии Covid-19 в 2019 году дефицит составлял 143 млрд и 3,6% ВВП.

Пандемия продолжилась и в 2020 году, а дефицит бюджета составил 326 млрд и 6,0% ВВП.

В 2021 году дефицит незначительно сократился - 319 млрд и 3,6% ВВП. 

С началом полномасштабного вторжения в 2022 году дефицит бюджета составил 845 млрд и 17,1% ВВП. 2023 год - 1238 млрд и 20,4% ВВП.

В 2024 году прогнозируемый дефицит государственного бюджета в достигнет 1800 млрд грн, что составляет около 24% ВВП.

А вот в проекте госбюджета на 2025 год дефицит установлен на уровне 1600 трлн грн, что составляет почти 20% прогнозируемого ВВП.

Напомним

Кабмин одобрил проект бюджета на 2025 год с расходами 3,7 трлн грн.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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