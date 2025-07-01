МВФ очікує зростання економіки України на 2-3% у 2025 році
Київ • УНН
Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України на 2-3% у 2025 році. Це зумовлено меншим дефіцитом електроенергії, незважаючи на зниження виробництва газу та слабший експорт сільськогосподарської продукції.
Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України на 2-3% у 2025 році, повідомили на сайті МВФ 30 червня, пише УНН.
Прогноз зростання на 2025 рік збережено на рівні 2-3 відсотків
Вказано, що "менший дефіцит електроенергії компенсується зниженням виробництва газу та слабшим експортом сільськогосподарської продукції".
Як зазначається, "тиск, спричинений війною з росією, вимагатиме додаткового бюджету на 2025 рік, а середньостроковий фіскальний курс було переглянуто, щоб краще відображати політичні наміри влади щодо мобілізації доходів та визначення пріоритетів витрат".
Національний банк України, як зауважили у МВФ, проводив жорстку монетарну політику у відповідь на все ще високу інфляцію, "тоді як інфляційні очікування залишаються стабільними". Валютні резерви, як вказано, "залишаються достатніми завдяки постійній значній зовнішній підтримці". "В цілому, перспективи залишаються схильними до виключно високої невизначеності", - ідеться у повідомленні.
МВФ затвердив 8-й перегляд програми EFF, Україна незабаром отримає 500 млн доларів - Шмигаль30.06.25, 22:06 • 8369 переглядiв